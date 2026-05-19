Avanza la creación una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

El senador radical (Buenos Aires) Maximiliano Abad

El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó esta tarde un proyecto del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) para crear una segunda sala en la estratégica Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Durante la reunión expuso el titular de la única sala allí vigente, Alejandro Osvaldo Tazza, quien habló de “colapso”. El magistrado detalló que Mar del Plata es el único lugar en el que la justicia federal de la Provincia no suma otra Cámara, a diferencia de San Martín, La Plata y Bahía Blanca.

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Según Tazza, la competencia original “se fue ampliando” y, en la actualidad, ya ocupa “el 40%” de Buenos Aires. Luego, explicó: “Unos 8.900 expedientes ingresaron año pasado, con un promedio de casi 35 por día hábil y dos jueces en una sola sala”.

El magistrado añadió que el el “75% apunta al carácter previsional y de salud”, algo “imposible de abordar ante semejante cantidad de expedientes para un mismo tribunal”. En ese sentido, reconoció: “El margen de error es superior y va mellando lo físico y lo mental, con un incremento de pedido de licencias”.

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La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (NA), avaló el proyecto siempre y cuando contemple "el presupuesto correspondiente"

Por su parte, Abad señaló que “una justicia eficaz no sólo justa, sino también rápida”. Y agregó: “La sociedad pide claramente que haya servicio y eso se lo da una justicia que esté a la altura de las circunstancias”. En los fundamentos de su iniciativa, el bonaerense resaltó que “se trata de un órgano judicial de competencia múltiple, por lo que debe resolver aquellas cuestiones vinculadas con los expedientes Civiles, Comerciales, Laborales, Contencioso Administrativo y Penales”.

Coincidió la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien dijo que “de 1992 hasta ahora”, la situación es “irreconocible”, con “zona de puertos, lugares de delitos federales y complejos y una población que crece de una manera muy importante y permanente, con más de 900.000 personas viviendo en la ciudad”. La porteña dejó en claro que, en caso de avanzar este asunto, deberá contemplar el presupuesto correspondiente.

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La reunión tuvo otro tema en consideración sobre una reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con dos proyectos que empujan las comprovincianas -del filo macrismo- Beatriz Ávila y -del peronismo- Sandra Mendoza.

De hecho, disertó durante el convite la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Patricia Marcela Moltini. Como Ávila y Mendoza no se pusieron de acuerdo hasta iniciado el plenario, una vez finalizado el mismo se quedaron junto a la magistrada para pincelar un despacho.

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La senadora peronista Sandra Mendoza (@sandramendozasn)

Lo más curioso de la tarde ocurrió tras bambalinas, con legisladores de diferentes espacios que comenzaron a hacer preguntas por pliegos judiciales que tienen -según sus cuentas- las firmas necesarias para ser considerados de mayoría y que, no obstante, no aparecen como tales. “A veces siento que el oficialismo se busca problemas innecesarios”, manifestó a Infobae un referente dialoguista.

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