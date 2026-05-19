Estados Unidos

Estados Unidos alertó sobre un “golpe de Estado en marcha” en Bolivia impulsado por sectores ligados al crimen organizado

El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, respaldó al presidente Rodrigo Paz frente a las protestas y denunció que fuerzas “antiinstitucionales” buscan desestabilizar al país

Guardar
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, durante una conferencia de prensa en La Paz (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, durante una conferencia de prensa en La Paz (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)

Estados Unidos aseguró este martes que Bolivia enfrenta “un golpe de Estado en marcha” promovido por sectores vinculados al crimen organizado y expresó su respaldo al presidente Rodrigo Paz en medio de las protestas, disturbios y bloqueos que afectan al país desde hace varios días.

La advertencia fue realizada por el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien sostuvo que detrás de las movilizaciones violentas existe una alianza regional destinada a debilitar las instituciones democráticas bolivianas.

PUBLICIDAD

Se trata de un golpe de Estado que está en marcha. No nos equivoquemos al respecto; es un golpe financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado en toda la región”, afirmó Landau durante una exposición en Washington.

Las declaraciones llegan mientras Bolivia atraviesa una escalada de tensión política y social marcada por protestas contra Rodrigo Paz, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos y cortes de rutas. Las manifestaciones, concentradas principalmente en La Paz, exigen la renuncia del mandatario y rechazan el paquete de reformas económicas impulsado por el gobierno.

PUBLICIDAD

El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, respaldó al presidente Rodrigo Paz frente a las protestas y denunció que fuerzas “antiinstitucionales” buscan desestabilizar al país (REUTERS/Archivo)
El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, respaldó al presidente Rodrigo Paz frente a las protestas y denunció que fuerzas “antiinstitucionales” buscan desestabilizar al país (REUTERS/Archivo)

Landau reveló además que mantuvo una conversación telefónica con Paz y expresó preocupación por el deterioro de la situación.

Acabo de terminar una conversación telefónica con el presidente Paz, y estoy muy preocupado por Bolivia”, señaló el funcionario estadounidense.

El vicesecretario de Estado cuestionó que grupos violentos busquen desestabilizar a un gobierno que llegó al poder mediante elecciones democráticas hace menos de un año.

“No puede ser que tengamos un proceso democrático, en el que él fue elegido de manera abrumadora por el pueblo boliviano hace menos de un año, y que ahora haya manifestantes violentos bloqueando las calles”, sostuvo.

Washington considera que la crisis boliviana excede una discusión ideológica tradicional y representa un desafío institucional vinculado a redes criminales y actores políticos radicalizados.

La gran división se establece entre aquellos países que poseen instituciones capaces de hacer frente al crimen organizado y aquellos que son cómplices del mismo”, afirmó Landau.

El funcionario insistió en que Estados Unidos busca impedir que sectores “antiinstitucionales” logren imponerse en Bolivia.

El vicesecretario de Estado cuestionó que grupos violentos busquen desestabilizar a un gobierno que llegó al poder mediante elecciones democráticas hace menos de un año (REUTERS/Archivo)
El vicesecretario de Estado cuestionó que grupos violentos busquen desestabilizar a un gobierno que llegó al poder mediante elecciones democráticas hace menos de un año (REUTERS/Archivo)

“Quiero asegurarme de que las fuerzas antiinstitucionales, aquellas vinculadas al crimen organizado, no logren imponerse en Bolivia”, declaró.

Las protestas contra Rodrigo Paz comenzaron semanas atrás y aumentaron después de que el gobierno anunciara una serie de reformas destinadas a atraer inversiones y enfrentar la crisis económica boliviana. Entre las iniciativas figuran cambios relacionados con hidrocarburos, minería, energía, economía verde y apertura a nuevos proyectos de inversión.

Los disturbios registrados en La Paz dejaron ataques contra edificios públicos, saqueos a oficinas estatales, destrucción de comercios y enfrentamientos con la Policía. Además, organizaciones campesinas mantienen bloqueadas varias rutas clave, afectando el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal en distintas regiones del país.

En ese contexto, Landau pidió mayor apoyo regional al gobierno boliviano y destacó especialmente la posición de Argentina frente a la crisis.

Me complace enormemente ver a otras democracias latinoamericanas involucrarse”, señaló el funcionario. También reclamó una postura más firme de otros gobiernos sudamericanos. “Me encantaría ver, por ejemplo, a Brasil respaldando el proceso institucional en Bolivia. Lo mismo digo de Colombia”, afirmó.

Landau dijo que mantuvo una conversación telefónica con Paz y expresó preocupación por el deterioro de la situación
Landau dijo que mantuvo una conversación telefónica con Paz y expresó preocupación por el deterioro de la situación

El diplomático estadounidense criticó además el silencio de algunos países frente a la situación boliviana.

“No me agrada ver que haya países que se jactan de sus valores democráticos, pero que, en cuanto surge un Gobierno que tal vez no se alinea con sus preferencias políticas, guardan un silencio repentino”, declaró.

Evo Morales respaldó la ola de violencia

En medio de la crisis, el ex presidente Evo Morales volvió a apoyar públicamente las movilizaciones contra Rodrigo Paz y calificó las protestas como “una sublevación del pueblo”. El líder cocalero rechazó las reformas impulsadas por el gobierno y acusó al Ejecutivo de aplicar políticas “neoliberales”.

“Es una sublevación del pueblo de elemento popular”, afirmó Morales durante una entrevista radial. También sostuvo que las movilizaciones representan una reacción “contra la aplicación del modelo neoliberal y contra el estado neocolonial”.

El gobierno boliviano acusa a Morales y a sectores vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) de promover las protestas y los bloqueos para desestabilizar al país y debilitar la administración de Rodrigo Paz en medio de la crisis económica y política que atraviesa Bolivia.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaEstados UnidosRodrigo PazChristopher LandauÚltimas Noticias AméricaProtestas en BoliviaCrisis en BoliviaDisturbios en BoliviaCrimen organizadoRedes criminales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién era el guardia de seguridad que murió al proteger a niños y personal en la mezquita de San Diego

La comunidad islámica y las autoridades destacaron la labor heroica de Amin Abdullah, quien intervino ante el ataque de dos adolescentes armados en el centro religioso. Además, se identificó a Mansour Kaziha y Nader Awad como las otras dos víctimas

Quién era el guardia de seguridad que murió al proteger a niños y personal en la mezquita de San Diego

Estados Unidos endurece requisitos migratorios y retrasa miles de Green Cards laborales para solicitantes de estos tres países

La decisión, que afecta especialmente a profesionales originarios de India, China y Filipinas, busca ajustar el acceso a la residencia permanente ante el incremento de peticiones y mantener el cumplimiento de los límites legales establecidos

Estados Unidos endurece requisitos migratorios y retrasa miles de Green Cards laborales para solicitantes de estos tres países

Disney World ofrece este verano entradas desde USD 65 por día para los residentes de Florida

La propuesta apunta al público local durante la temporada alta, con una estrategia orientada a facilitar el acceso y fortalecer uno de sus mercados clave

Disney World ofrece este verano entradas desde USD 65 por día para los residentes de Florida

Vuelo de Allegiant Air aterriza de emergencia en Fort Lauderdale: 13 personas atendidas y compensación para los pasajeros

La salida hacia Atlantic City quedó interrumpida por una anomalía detectada durante el ascenso, en un episodio que movilizó a rescatistas, derivó en traslados hospitalarios y llevó a la empresa a ofrecer una compensación económica

Vuelo de Allegiant Air aterriza de emergencia en Fort Lauderdale: 13 personas atendidas y compensación para los pasajeros

Google I/O 2026: la inteligencia artificial dejó de ayudar a programar y empezó a programar sola

Koray Kavukcuoglu, director de tecnología de Google DeepMind, contó en la presentación para prensa del evento que la compañía ya probó tener a sus agentes escribiendo un sistema operativo entero desde cero

Google I/O 2026: la inteligencia artificial dejó de ayudar a programar y empezó a programar sola

TECNO

Nintendo lanza Yoshi and the Mysterious Book: precio y qué esperar en Switch 2

Nintendo lanza Yoshi and the Mysterious Book: precio y qué esperar en Switch 2

Alerta por robo de cuentas de PlayStation: usuarios de PS4 y PS5 pueden perder sus juegos

Liquid Glass ya disponible en WhatsApp para iPhone: qué trae la actualización

Si creciste en los 80 y 90 buscando información en libros, hoy sabes usar mejor internet que nadie

Por qué los paneles solares en el mar producen más energía que en tierra

ENTRETENIMIENTO

Zahara Jolie se graduó sin Brad Pitt: el detalle que confirmó la distancia familiar

Zahara Jolie se graduó sin Brad Pitt: el detalle que confirmó la distancia familiar

Phil Collins reaparece en público junto a Rod Stewart tras anunciar problemas graves de salud

Noches en una terminal y la venta de su perro: el pasado que Sylvester Stallone convirtió en Rocky

Cómo una frase de Bart en 1992 obligó a Los Simpson a reescribir su propia historia

A los 70 años, Geena Davis reaparece radiante y roba miradas en Hollywood

MUNDO

Jabalíes salvajes en Chernóbil: por qué son cada vez más radiactivos

Jabalíes salvajes en Chernóbil: por qué son cada vez más radiactivos

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, visita Polonia para conmemorar el regreso de Hungría a la UE

Las acciones tecnológicas lideraron una sesión de pérdidas en Wall Street

Investigan por malversación al ex primer ministro y candidato presidencial francés Édouard Philippe

“Punto de no retorno”: por qué la pérdida del oxígeno en los ríos alerta a los expertos