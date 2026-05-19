Revelaron el gesto que tuvo Messi con los empleados del predio de AFA tras ganar el Mundial 2022: “Casi un departamento”

El astro rosarino repartió en partes iguales el premio de Qatar 2022

El ex preparador físico de la selección argentina, Gerardo Salorio, reveló el noble gesto que tuvo Lionel Messi con los empleados del predio de AFA tras ganar el Mundial de Qatar 2022. En diálogo con el programa MP910 de Radio La Red, el Profe fue consultado sobre la distribución de los premios que recibió la Albiceleste, una historia que involucró al astro rosarino directamente.

“Lo repartió en partes iguales con todos los componentes del predio. Exactamente igual, la que limpiaba, la que cocinaba... Leo hizo más cosas todavía”, advirtió Salorio.

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Luego, el ex hombre clave en la era Pekerman remarcó cómo impactó la actitud en los bolsillos de los empleados. “Si no era para el departamento, era para llegar casi al departamento”, reveló Salorio.

Messi y el profe Salorio

Por otro lado, el preparador físico también dio a conocer otro gesto que tuvo el zurdo con actualidad en el Inter Miami en 2026, en una época en la que la entidad que rige el fútbol argentino atravesaba incertidumbre institucional. “Cuando la AFA estuvo intervenida, los empleados le dijeron a Messi que hacía tres meses que no cobraban, Leo hizo unas llamadas y apareció el dinero a las pocas horas”, indicó.

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El Profe Salorio acumula un palmarés sin precedentes en el fútbol juvenil argentino: cinco títulos en la Copa Mundial Sub-20 -en Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2005 y Canadá 2007-además de tres coronas sudamericanas- y una participación en el Mundial de Alemania 2006 con la selección mayor.

El preparador físico, actualmente vinculado al fútbol femenino de la Academia Fabián Cubero, puso fin a su trayectoria en las selecciones juveniles de la Albiceleste en 2017.

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Messi, por su parte, se prepara para afrontar su sexto Mundial. Luego de que llegue el parate de la temporada con el Inter Miami, el astro se sumará a la concentración del plantel en Kansas, donde hará base el campeón.

Desde allí, el conjunto nacional preparará su primer compromiso mundialista frente a Argelia, que se disputará el 16 de junio en el estadio de los Kansas City Chiefs. Previamente, Argentina enfrentará en partidos amistosos a Honduras y Islandia, programados para el 6 y 9 de junio en Texas y Alabama, respectivamente.

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El calendario de la Albiceleste establece su participación en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Tras el debut frente al elenco africano, el equipo se desplazará a Dallas para medirse con Austria el 22 de junio y enfrentará a Jordania el 27 de junio, cerrando así la primera fase.

En tanto, el próximo compromiso del Inter Miami será el domingo 24 de mayo frente a Philadelphia, con inicio a las 20:00 (hora de Argentina), en la antesala al receso por el Mundial.

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Messi acumula 1.154 partidos profesionales, con un saldo de 910 goles y 413 asistencias. Estas cifras se distribuyen en su paso por Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 encuentros), PSG (32 y 34 en 75), la selección argentina (116 y 62 en 198 partidos) e Inter Miami (90 goles y 49 asistencias en 103 partidos).