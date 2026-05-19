La oferta oficial que recibió Icardi del Galatasaray: qué dijo su agente sobre el presunto interés de River Plate

Mauro Icardi y China Suárez comparten un momento de complicidad en los festejos del Galatasaray. ¿Seguirán viviendo en Estambul?

El agente de Mauro Icardi, Elio Letterio Pino, mantuvo su primera reunión con Dursun Özbek, presidente del Galatasaray, para negociar una posible renovación del contrato del delantero, de 33 años, que finaliza el 30 de junio. En el cónclave, el club le ofreció un vínculo de cuatro millones de euros (que alcanzan los cinco si se incluyen las bonificaciones) por un año, con opción a otro.

Se trata de la mitad de los diez millones que percibe en la actualidad —de los cuales cuatro corresponden a derechos de imagen—. Según el medio turco Fanatik, en la cifra ofrecida actualmente incidieron “las políticas de sostenibilidad financiera, la edad avanzada del jugador y criterios de rendimiento”.

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“Tuve una reunión con el presidente del Galatasaray, Dursun Özbek. Hay algunos obstáculos con respecto a la extensión del contrato. Las conversaciones continúan”, se limitó a decir el representante. Si bien no especificó cuáles son las diferencias, los medios turcos las venían anticipando.

El portal HT Spor precisó que Icardi “deja el dinero en segundo plano” y que sus condiciones son otras: un vínculo por dos temporadas y la garantía de actuar como dupla ofensiva junto a Victor Osimhen. La segunda condición tiene un trasfondo claro: en la temporada que culminó con el cuarto título de liga consecutivo del Galatasaray, el delantero de 33 años no tuvo la continuidad que esperaba.

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Para atenuar esa preocupación, el club rojo y amarillo incluyó en su propuesta una cláusula de renovación automática: si Icardi disputa 25 partidos durante el año, el contrato se extenderá sin necesidad de una nueva evaluación de la dirigencia ni del cuerpo técnico.

Pino también fue consultado sobre los rumores que vinculan al atacante con River Plate. “No he hablado con el presidente de River ni con alguien del club”, rubricó, según indicó el periodista Germán García Grova, especialista en el mercado de pases. Icardi también recibió sondeos de parte del Fluminense de Brasil y del América de México. El Millonario, por su parte, parece tener otra prioridad en ofensiva: se trata de Giovanni Simeone, goleador del Torino de Italia.

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El periodista turco Nevzat Dindar, con más de 300.000 seguidores en X, fue tajante al describir la postura del jugador: “Icardi quiere más de lo previsto. Piensa que rechazó muchas cosas en su momento y prefirió al Galatasaray. Su expectativa es mayor”. Dindar recordó que el atacante rechazó en su momento ofertas del doble o el triple provenientes de Arabia Saudita.

La situación tiene, además, otra complicación. El técnico Okan Buruk planea incorporar dos delanteros para reforzar el ataque junto a Osimhen, lo que dejaría a Icardi en un rol secundario, en contradicción directa con una de sus exigencias.

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Fuera del continente americano, el Palm City de Dubái —que la próxima temporada competirá en la Segunda División de Emiratos Árabes Unidos— y el Amedspor, recién ascendido a la Süper Lig turca, lo pretenden como jugador franquicia. Ambas opciones lo alejarían aún más de Argentina, donde residen sus dos hijas, fruto de su relación con Wanda Nara, y donde también vive su pareja actual, María Eugenia Suárez.

Con 77 goles y seis títulos en cuatro temporadas, Icardi se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del Galatasaray. Hace unos días, el ariete publicó un mensaje que sonó a despedida. “Hace cuatro años llegué sin saber que la vida me estaba llevando hacia una de las historias más hermosas que iba a vivir jamás. Hoy entiendo que no era solo fútbol. Nunca fue solo fútbol. Porque entre el ruido del estadio, las luces de Estambul, las canciones que bajaban desde las tribunas y el amor de millones de personas… sin darme cuenta, fui encontrando un hogar lejos de casa”, escribió, con sentimiento.

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