Migue Granados cumplió uno de sus sueños y será parte de un clásico del cine animado

El conductor anunció en su programa de streaming que fue elegido para una pequeña participación en la versión latinoamericana del clásico de Pixar (Video: Sería increíble/ Olga)

Migue Granados vive uno de los momentos más emocionantes en su carrera. El humorista será parte de la esperada Toy Story 5, franquicia de la que él es súper fanático. El propio conductor compartió la noticia con gran entusiasmo en Sería increíble, su programa de streaming en Olga: “Anoche me llegó un mail confirmándome que quedé en Toy Story 5 para hacer la voz de un personaje. Y no lo puedo creer”.

La confirmación llegó tras un proceso que él mismo describió como exigente. Migue relató que realizó la prueba de voz en un estudio de Buenos Aires, coordinado directamente con especialistas de Pixar. En sus palabras, fue dirigido por “gente muy capa” del estudio y recibió coaching del actor que dobla a Timón en El Rey León y al Capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe.

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El personaje que interpretará, el Dr. Locuaz, es un maní disfrazado de luchador mexicano. Aparece en el tráiler oficial de la película, donde se lo ve atrapado en un árbol con un parapente de juguete. Granados explicó que, aunque es argentino, la voz del personaje debió hacerse en español neutro: “Tuve que escuchar la voz original para respetar la intención de Pixar. Yo no hice mi voz”.

“Anoche me llegó un mail confirmándome que quedé en Toy Story 5 para hacer la voz de un personaje. Y no lo puedo creer”, compartió Migue Granados su felicidad (Sería increíble, Olga)

La voz de Granados será parte de la versión latinoamericana de Toy Story 5, cuyo estreno en cines está previsto para el 17 de junio. La noticia generó un impacto especial en su ámbito familiar, dado que su hija Bernarda, de 10 años, comparte el fanatismo por la saga. “Obviamente me enloquece mucho más porque lo va a ver Beby”, reveló el animador al referirse a su hija.

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Granados confesó que desde los nueve años es seguidor de las aventuras de Woody y Buzz Lightyear. Durante un reciente viaje a San Francisco, tuvo la oportunidad de visitar los estudios de Pixar junto al equipo de su programa en Olga y conocer a Andrew Stanford y Kena Harris, responsables de la franquicia. Allí sorprendió a los creadores al mostrarles sus tatuajes dedicados a los personajes.

El festejo de Migue Granados por ser parte de Toy Story 5

En redes sociales, el conductor publicó una imagen junto al Dr. Locuaz y escribió: “¿¡Estoy soñando o qué!? Voy a participar de Toy Story 5! Haré la voz de un personaje genial y quiero que mi hija lo vea ya! Valió la pena atravesar 30 años de mi vida siendo el fan más intenso que conozco. Ja, ja, ja. ¡A disfrutar! Y gracias a los que se pongan contentos por mí”.

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La experiencia resultó tan significativa que el actor reconoció la magnitud de este logro: “Estoy participando en algo que nos excede. No lo puedo creer”. Además, reveló que el personaje del Dr. Locuaz interactúa directamente con Woody, el protagonista cuya voz original interpreta Tom Hanks.

El proceso de doblaje, según Granados, implica grabar la voz sin certezas sobre el resultado final, ya que la versión utilizada en la película podría requerir ajustes posteriores. “Es la que se va a usar en la película, al menos que me digan de rehacer algo”, detalló.

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Dr Nutcase o, como llamaron en América Latina al personaje, Doctor Locuaz

Mientras era abrazado por sus compañeros Victoria Garabal y Homero Pettinato, dio detalles sobre su rol: “Es una aparición muy chiquita, lo digo con humildad. Obviamente los personajes principales tienen sus voces desde hace muchos años y es un personaje que aparece en esta película en una situación muy divertida”.

“En el trailer mi personaje está atrapado como en un parapente de juguete. Se llama Doctor Locuaz y allá es Dr Nutcase. El otro día cuando fuimos a Pixar estaba en el árbol clavado y me saqué una foto, obvio”, concluyó Migue Granados compartiendo su felicidad por su logro.

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