Las argentinas tuvieron su póker de ases en la qualy de Roland Garros: orden de juego y cómo ver los partidos

Las argentinas consiguieron cuatro triunfos en la primera ronda de la clasificación de Roland Garros

En el segundo día de competencia de la clasificación de Roland Garros, las tenistas argentinas tuvieron su póker de ases. Luisina Giovannini, Julia Riera, Lourdes Carlé y Jazmín Ortenzi consiguieron el triunfo, mientras que Lautaro Midón quedó eliminado en la primera ronda. Este miércoles continuará la acción con presencia nacional. Toda la jornada podrá seguirse por la pantalla de Disney+ Premium.

En su primera presentación en el Abierto francés, Giovannini, nacida hace 19 años en Coronel Moldes, Córdoba, tuvo una destacada actuación sobre la arcilla parisina. En el primer turno de la cancha 3, la cordobesa, ubicada en el puesto 189 del ranking mundial, superó de manera contundente a la española Eva Guerrero Álvarez (269ª) por 6-0 y 6-2, en apenas una hora y cuatro minutos de juego.

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Giovannini, integrante de la Selección Argentina femenina de tenis de la Billie Jean King Cup y campeona de 12 títulos del ITF Women’s World Tennis Tour —tres de ellos obtenidos en 2026, en Antalya y en los W35 de Junín I y II—, logró además asegurarse un lugar en las clasificaciones de los majors de Roland Garros y Wimbledon.

En la próxima rueda se medirá con la estadounidense Ashlyn Krueger (107ª), quien viene de superar a la francesa Margaux Rouvroy (318ª).

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Julia Riera (180ª) busca por tercer año consecutivo un lugar entre las 128 jugadoras que competirán por el trofeo parisino. En su debut, la bonaerense venció a la checa Laura Samson (156ª) por 6-4, 6-7(9) y 6-1.

En la segunda ronda enfrentará a la estadounidense Robin Montgomery (336ª), vencedora de la australiana Maddison Inglis (141ª).

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Lourdes Carlé (209ª) continúa con el objetivo de recuperar terreno en el circuito. La jugadora de Daireaux, que disputó en dos oportunidades el cuadro principal pero aún no logró una victoria, derrotó a la suiza Rebeka Masarova (132ª) por 6-3, 4-6 y 6-3.

Por un lugar en la última fase jugará frente a Maria Timofeeva (119ª), representante de Uzbekistán, quien en la primera ronda superó a la canadiense Cadence Brace (202ª).

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Otra de las argentinas presentes en el barrio parisino de Boulogne fue la riojana Jazmín Ortenzi (152ª), que debió batallar hasta el final para avanzar al vencer a la neerlandesa Arantxa Rus (149ª) por 6-4, 1-6 y 7-6(10), luego de tres horas de juego.

En la segunda instancia se enfrentará con la rusa Alina Korneeva (120ª), quien eliminó a la japonesa Nao Hibino (185ª).

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Mientras tanto, en la rama masculina, el correntino Lautaro Midón (215º del ranking ATP) disputó por primera vez la clasificación de Roland Garros, aunque cayó frente al experimentado español Roberto Carballés Baena (206º) por 6-4 y 7-6(0).

Continúa la competencia

Este miércoles habrá presencia de seis argentinos. Facundo Díaz Acosta (150º), luego de superar en el debut al australiano Christopher O’Connell (154º), se medirá con el suizo Remy Bertola (209º).

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Por su parte, Federico Gómez (181º), quien dejó en el camino al portugués Frederico Ferreira Silva (235º), jugará ante el checo Dalibor Svrčina (111º).

Entre las mujeres volverán a presentarse Julia Riera, Jazmín Ortenzi, Lourdes Carlé y Luisina Giovannini.

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Orden de juego miércoles 20

Seis argentinos se presentan en ela segunda ronda de la clasificación de Roland Garros (Crédito: AP Foto/Thibault Camus)

Julia Riera (ARG) vs Robin Montgomery (USA ) -tercer turno cancha 2, cuyo primer turno comienza 5:00 (hora argentina).

Jazmín Ortenzi (ARG) vs Alina Korneeva (RUS) -tercer turno cancha 4.

Lourdes Carlé (ARG) vs Maria Timofeeva (UZB) -quinto turno cancha 6.

Federico Gómez (ARG) vs Dalibor Svrčina (CZE) -primer turno cancha 8.

Facundo Díaz Acosta (ARG) vs Remy Bertola (SUI) -primer turno cancha 11.

Luisina Giovannini (ARG) vs Ashlyn Krueger (USA) -tercer turno cancha 12.