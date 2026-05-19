Deportes

Las argentinas tuvieron su póker de ases en la qualy de Roland Garros: orden de juego y cómo ver los partidos

Luisina Giovannini, Julia Riera, Lourdes Carlé y Jazmín Ortenzi consiguieron el triunfo. Este miércoles se presentan seis tenistas nacionales en París

Guardar
Google icon
Jazmín Ortenzi WTA Tucumán
Las argentinas consiguieron cuatro triunfos en la primera ronda de la clasificación de Roland Garros

En el segundo día de competencia de la clasificación de Roland Garros, las tenistas argentinas tuvieron su póker de ases. Luisina Giovannini, Julia Riera, Lourdes Carlé y Jazmín Ortenzi consiguieron el triunfo, mientras que Lautaro Midón quedó eliminado en la primera ronda. Este miércoles continuará la acción con presencia nacional. Toda la jornada podrá seguirse por la pantalla de Disney+ Premium.

En su primera presentación en el Abierto francés, Giovannini, nacida hace 19 años en Coronel Moldes, Córdoba, tuvo una destacada actuación sobre la arcilla parisina. En el primer turno de la cancha 3, la cordobesa, ubicada en el puesto 189 del ranking mundial, superó de manera contundente a la española Eva Guerrero Álvarez (269ª) por 6-0 y 6-2, en apenas una hora y cuatro minutos de juego.

PUBLICIDAD

Giovannini, integrante de la Selección Argentina femenina de tenis de la Billie Jean King Cup y campeona de 12 títulos del ITF Women’s World Tennis Tour —tres de ellos obtenidos en 2026, en Antalya y en los W35 de Junín I y II—, logró además asegurarse un lugar en las clasificaciones de los majors de Roland Garros y Wimbledon.

En la próxima rueda se medirá con la estadounidense Ashlyn Krueger (107ª), quien viene de superar a la francesa Margaux Rouvroy (318ª).

PUBLICIDAD

Julia Riera (180ª) busca por tercer año consecutivo un lugar entre las 128 jugadoras que competirán por el trofeo parisino. En su debut, la bonaerense venció a la checa Laura Samson (156ª) por 6-4, 6-7(9) y 6-1.

En la segunda ronda enfrentará a la estadounidense Robin Montgomery (336ª), vencedora de la australiana Maddison Inglis (141ª).

Lourdes Carlé (209ª) continúa con el objetivo de recuperar terreno en el circuito. La jugadora de Daireaux, que disputó en dos oportunidades el cuadro principal pero aún no logró una victoria, derrotó a la suiza Rebeka Masarova (132ª) por 6-3, 4-6 y 6-3.

Por un lugar en la última fase jugará frente a Maria Timofeeva (119ª), representante de Uzbekistán, quien en la primera ronda superó a la canadiense Cadence Brace (202ª).

Otra de las argentinas presentes en el barrio parisino de Boulogne fue la riojana Jazmín Ortenzi (152ª), que debió batallar hasta el final para avanzar al vencer a la neerlandesa Arantxa Rus (149ª) por 6-4, 1-6 y 7-6(10), luego de tres horas de juego.

En la segunda instancia se enfrentará con la rusa Alina Korneeva (120ª), quien eliminó a la japonesa Nao Hibino (185ª).

Mientras tanto, en la rama masculina, el correntino Lautaro Midón (215º del ranking ATP) disputó por primera vez la clasificación de Roland Garros, aunque cayó frente al experimentado español Roberto Carballés Baena (206º) por 6-4 y 7-6(0).

Continúa la competencia

Este miércoles habrá presencia de seis argentinos. Facundo Díaz Acosta (150º), luego de superar en el debut al australiano Christopher O’Connell (154º), se medirá con el suizo Remy Bertola (209º).

Por su parte, Federico Gómez (181º), quien dejó en el camino al portugués Frederico Ferreira Silva (235º), jugará ante el checo Dalibor Svrčina (111º).

Entre las mujeres volverán a presentarse Julia Riera, Jazmín Ortenzi, Lourdes Carlé y Luisina Giovannini.

Orden de juego miércoles 20

Seis argentinos se presentan en ela segunda ronda de la clasificación de Roland Garros (Crédito: AP Foto/Thibault Camus)
Seis argentinos se presentan en ela segunda ronda de la clasificación de Roland Garros (Crédito: AP Foto/Thibault Camus)
  • Julia Riera (ARG) vs Robin Montgomery (USA ) -tercer turno cancha 2, cuyo primer turno comienza 5:00 (hora argentina).
  • Jazmín Ortenzi (ARG) vs Alina Korneeva (RUS) -tercer turno cancha 4.
  • Lourdes Carlé (ARG) vs Maria Timofeeva (UZB) -quinto turno cancha 6.
  • Federico Gómez (ARG) vs Dalibor Svrčina (CZE) -primer turno cancha 8.
  • Facundo Díaz Acosta (ARG) vs Remy Bertola (SUI) -primer turno cancha 11.
  • Luisina Giovannini (ARG) vs Ashlyn Krueger (USA) -tercer turno cancha 12.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoRoland GarrosLourdes CarléJulia RieraLuisina GiovanniniParísdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Barracas Central visita a Audax Italiano en Chile en un duelo clave por la Copa Sudamericana

El equipo de Ruben Darío Insua tiene la urgencia de ganar en suelo trasandino. Más tarde, Tigre se medirá a América de Cali en Colombia (23:00)

Barracas Central visita a Audax Italiano en Chile en un duelo clave por la Copa Sudamericana

Deportivo Riestra visita a City Torque con la obligación de ganar en la Copa Sudamericana

El Malevo se enfrenta a los uruguayos en Montevideo con el objetivo de conseguir los tres puntos para soñar con una clasificación a la próxima ronda. Televisa DSports

Deportivo Riestra visita a City Torque con la obligación de ganar en la Copa Sudamericana

Tomás Etcheverry desperdició dos match points y el partido se suspendió por falta de luz: su reacción tras perder un game

El argentino tuvo en sus manos el pasaje a cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo, pero el estadounidense Tommy Paul reaccionó y el encuentro quedó inconcluso. La reacción del platense tras ceder un juego de servicio

Tomás Etcheverry desperdició dos match points y el partido se suspendió por falta de luz: su reacción tras perder un game

Arsenal se consagró campeón de la Premier League después de 22 años gracias al empate del Manchester City ante Bournemouth

Los Ciudadanos igualaron 1-1 en su visita al Vitality Stadium y los Gunners volvieron al cetro local tras más de dos décadas de sequía

Arsenal se consagró campeón de la Premier League después de 22 años gracias al empate del Manchester City ante Bournemouth

La incómoda anécdota de Hernán Crespo sobre el día que eliminó a Cristiano Ronaldo: “Todavía no me retiré”

El entrenador argentino reveló detalles de una charla que mantuvo con el portugués cuando lo enfrentó en la Champions de Asia

La incómoda anécdota de Hernán Crespo sobre el día que eliminó a Cristiano Ronaldo: “Todavía no me retiré”

DEPORTES

Deportivo Riestra visita a City Torque con la obligación de ganar en la Copa Sudamericana

Deportivo Riestra visita a City Torque con la obligación de ganar en la Copa Sudamericana

Tomás Etcheverry desperdició dos match points y el partido se suspendió por falta de luz: su reacción tras perder un game

Arsenal se consagró campeón de la Premier League después de 22 años gracias al empate del Manchester City ante Bournemouth

La incómoda anécdota de Hernán Crespo sobre el día que eliminó a Cristiano Ronaldo: “Todavía no me retiré”

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El pasatiempo que eligió Adabel Guerrero tras comenzar una nueva relación: “Cada pieza empieza a encajar, como la vida misma”

El pasatiempo que eligió Adabel Guerrero tras comenzar una nueva relación: “Cada pieza empieza a encajar, como la vida misma”

Ivana Figueiras enfrentó las críticas por su relación con Darío Cvitanich: “Nadie me va a hacer dudar”

El inesperado guiño de Wanda Nara a Lionel Messi tras su gran noche en los premios Martín Fierro: la foto

Homero Pettinato intentó conquistar a Karina Jelinek y recibió una respuesta inesperada

Marcelo Tinelli y su regreso a la pasión original: así fue la presentación que ya palpita el Mundial 2026

INFOBAE AMÉRICA

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, visita Polonia para conmemorar el regreso de Hungría a la UE

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, visita Polonia para conmemorar el regreso de Hungría a la UE

Estados Unidos endurece requisitos migratorios y retrasa miles de Green Cards laborales para solicitantes de estos tres países

Cómo una frase de Bart en 1992 obligó a Los Simpson a reescribir su propia historia

“El sarampión no es una enfermedad leve”: Perú declara emergencia sanitaria por 90 días ante baja vacunación

Crece la polémica sobre quién ganará la Palma de Oro en el Festival de Cannes