Horas decisivas para la confección de la lista de 26 futbolistas que Scaloni llevará al Mundial: las dudas de último momento

El Gringo, de flamantes 48 años, ya hace su análisis con el cuerpo técnico en Ezeiza (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lionel Scaloni está nuevamente instalado en el predio Lionel Messi. Recién llegado desde Mallorca, la ciudad donde vive junto a su familia, en Ezeiza no solo tiene previsto realizar sus entrenamientos en bicicleta y en el gimnasio: ya repitió el ritual de reunirse con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien intenta -por ahora sin éxito- convencerlo para que firme la renovación de su contrato hasta el Mundial de España, Marruecos y Portugal 2030.

A partir de mañana, el técnico de la Selección comenzará a acelerar junto a sus ayudantes de campo (Walter Samuel, Pablo Aimar y Roberto Ayala) para terminar de confeccionar la lista definitiva de 26 futbolistas que llevará al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Preocupado por las lesiones de algunos jugadores, le quedan unas pocas dudas para bajar el martillo.

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Al igual que sus colegas de los otros 47 seleccionados que animarán el Mundial, Scaloni presentó una prelista con 55 nombres. Tiene tiempo hasta el 30 de este mes para presentar la definitiva. Y para el fin de semana quiere tener listo el borrador con los 26 nombres que buscarán el primer bicampeonato mundial en la historia de la Selección Argentina. Todavía no decidió cuándo la difundirá, acaso porque la situación física de algunos jugadores lo tiene algo preocupado. Justamente por esa razón, desde la AFA ya “reservaron” a 35 futbolistas enviando notificaciones a sus clubes. En la previa del Mundial de Qatar 2022, Scaloni debió llamar de urgencia a Thiago Almada y Angel Correa por las lesiones de Nicolás González y Joaquín Correa.

Lo que más inquieta al entrenador es el panorama en el lateral derecho: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se recuperan de sendos desgarros. Ante ese escenario, ¿incluye a los dos en la lista o solo a uno y suma a otro futbolista sin dificultades físicas? En la prelista están como alternativas Kevin Mac Allister, Agustín Giay y Nicolás Capaldo.

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En ese sentido, Scaloni no definió todavía si llevará ocho o nueve defensores. Hasta las lesiones de Molina y Montiel, los ocho que tenían un lugar asegurado eran justamente ellos dos, más Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero (ya está en Argentina recuperándose de su esguince de rodilla y hoy se entrenó en el predio de Belgrano de Córdoba), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. Si decide llevar a nueve, con seguridad no será un lateral derecho puro, sino algún polifuncional. ¿Eso le abrirá la chance a Kevin Mac Allister, quien también jugó partidos como lateral izquierdo? Hoy Marcos Senesi y Facundo Medina parecen correr desde atrás.

Los tres arqueros serán Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso, más allá de que en la nómina de 55 también aparecen Santiago Beltrán, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

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Los mediocampistas que irán al Mundial son Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco (también puede jugar de lateral izquierdo), Nicolás Paz, Thiago Almada y Nicolás González (Scaloni lo considera para jugar en todo el andarivel izquierdo).

En tanto, los cuatro delanteros con boleto mundialista son Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López.

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Cuatro nombres pelean por la plaza que queda vacante: Giovani Lo Celso, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y Emiliano Buendía. Si Scaloni decide llevar ocho defensores en lugar de nueve, de estos cuatro futbolistas irían dos al Mundial.

Está previsto que la mayor parte del plantel viaje a Estados Unidos desde Argentina. En principio, desde el próximo lunes iban a comenzar a entrenarse el predio de la AFA los jugadores que militan en las Ligas de Francia, Portugal y Alemania (Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios, Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y el “Colo” Barco). Pero no serán los únicos: los futbolistas del Atlético Madrid también viajarán al país luego del partido del próximo domingo ante Villarreal para sumarse a la preparación previa y la idea es que el resto de los jugadores se vayan incorporando de a poco al complejo deportivo de la AFA.

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El plantel se instalará el 1 de junio en Kansas, donde tendrá su campamento durante el Mundial. Y antes del debut del 16 de ese mes frente a Argelia, en el Kansas City Stadium, jugará dos partidos amistosos. El sábado 6 de junio enfrentará a Honduras en el estadio Kyle Field, de Texas, y el martes 9 se medirá frente a Islandia en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

El búnker argentino en Kansas será el hotel Origin, que está siendo acondicionado para satisfacer los pedidos del cuerpo técnico argentino. Entre otras cosas, están armando un nuevo gimnasio en la zona del estacionamiento externo y una carpa para que los jugadores puedan compartir momentos de ocio junto a sus familiares cuando Scaloni así lo determine.

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Prelista de Scaloni

La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026 (Infobae)

La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026 (Infobae)