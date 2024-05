Goldman Sachs prevé crecimiento del mercado de medicamentos para la obesidad a USD 130 mil millones en 2030

Recientes aprobaciones y expansiones de etiquetas impulsan el mercado de la pérdida de peso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Goldman Sachs Group Inc. ve un potencial creciente para el mercado global de medicamentos para bajar de peso hacia finales de la década. El mercado de la obesidad, actualmente dominado por Novo Nordisk A/S y Eli Lilly & Co., alcanzará los USD 130 mil millones en 2030, según los analistas de Goldman Sachs dirigidos por Chris Shibutani. Esto supone un aumento respecto de una previsión anterior de USD 100.000 millones.

La proyección mejorada subraya el creciente impulso en el mercado de la pérdida de peso, a medida que más desarrolladores de fármacos se apresuran a aprovechar su potencial, mientras que las empresas establecidas apuntan a ampliar su dominio. Goldman citó acontecimientos recientes, incluida la aprobación del medicamento Zepbound de Lilly, la expansión de la etiqueta del éxito de taquilla Wegovy de Novo y las inversiones en fabricación de ambos fabricantes de medicamentos.

La actualización “refleja nuestra evaluación del impacto de ciertos eventos que han ocurrido desde nuestra última estimación publicada en varios dominios clave que influyen de manera importante en nuestras suposiciones de pronóstico”, escribieron los analistas en una nota el jueves.

Los analistas también aumentaron su predicción sobre cuántos adultos estadounidenses tomarán medicamentos para el control crónico de la pérdida de peso, de 15 millones a 19 millones. La cifra no incluye a los pacientes tratados por diabetes tipo 2.

El apetito de Wall Street por el espacio de la pérdida de peso se ha disparado durante el año pasado, catapultando a Lilly y Novo a niveles récord. La avalancha de inversiones ha consolidado a Lilly, con sede en Indiana, como la mayor empresa de atención sanitaria del mundo por valor de mercado y ha ayudado a establecer a la farmacéutica danesa Novo como la empresa cotizada más valiosa de Europa.

Goldman todavía cree que Lilly y Novo mantendrán su liderazgo en el mercado y retendrán alrededor del 80% del mercado global hasta 2030. Sin embargo, señalan que Lilly puede tener una ligera ventaja sobre Novo en participación de mercado.