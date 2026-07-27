Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 27 de julio, minuto a minuto

Se trata de Luciano Spena, que visitó a Diego una semana antes del fallecimiento. Había sido citado antes pero no pudo testificar porque estaba en el mundial

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Diego Maradona tatuaje hijas Dalma Gianinna
Diego Armando Maradona (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

El juicio por la muerte de Diego Maradona se reanuda en una nueva audiencia extraordinaria en plena feria judicial.

La jornada de debate se lleva a cabo este lunes ya que, según la ley de la provincia, el proceso oral no se puede detener por más de 10 días de corrido.

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El testigo convocado para el día es Luciano Spena, nutricionista de la selección argentina, que visitó a Maradona en la internación domiciliaria una semana antes de la muerte, aunque el astro del fútbol no lo quiso recibir.

La muerte de Maradona: las pruebas que complican a su equipo médico

Desde los estudios de Infobae en Vivo, Bárbara Villar contó las últimas novedades del caso

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