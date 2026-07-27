“Hijo por hijo”: la hipótesis de la Policía sobre el crimen del niño de 12 años que expone la guerra narco en Uruguay

Un niño de 12 años fue asesinado en el Parque Rodó de Montevideo durante un episodio de picada de motos clandestino (@emiwigman)

“Hijo por hijo”. Esa es la principal hipótesis que encuentran los investigadores de Uruguay en el crimen de un niño de 12 años que ocurrió en la madrugada del viernes en el Parque Rodó, una zona concurrida de Montevideo. La Policía cree que el asesinato fue una venganza del quíntuple homicidio que ocurrió el 10 de julio, cuando cinco miembros de un clan familiar fueron acribillados a balazos.

El fondo del enfrentamiento es una guerra surgida 10 años antes en el barrio Villa Española que dejó de reconocer fronteras, informó el diario El País este domingo. El menor asesinado era hijo de uno de los hombres que lidera la banda de Los Puglia y los atacantes fueron directamente por él.

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Es por esto que los investigadores resumen el caso a tres palabras: “Hijo por hijo”.

Un niño de 12 años fue asesinado en el Parque Rodó de Montevideo durante un episodio de picada de motos clandestino (@emiwigman)

El niño de 12 años había ido a unas picadas clandestinas que todos los jueves por la noche se corren en la zona del Parque Rodó. Además de su asesinato, cinco personas resultaron heridas (entre ellos un adolescente de 14 años) que también era integrante del mismo grupo familiar.

Los delincuentes llegaron en dos motos y realizaron una ráfaga de disparos que terminó con el trágico desenlace. El niño murió por un disparo en el pecho.

Así como ahora fueron atacados Los Puglia, el 10 de julio fueron asesinados cinco integrantes de la banda de Los Suárez, sus enemigos históricos.

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El Parque Rodó amaneció con policías tras el asesinato de un niño de 12 años; temprano en la mañana, algunos salían a correr (Captura Telemundo/Canal 12)

Dos hombres que participaron del ataque llegaron heridos a un centro de salud y escaparon antes de recibir el alta médica, detalló El País. Al menos uno de ellos es de apellido Suárez, algo que refuerza la línea de que lo que ocurrió en el Parque Rodó fue una venganza. Sin embargo, todavía no hay detenidos por el quíntuple homicidio que demuestren que Los Puglia estuvieron detrás.

Los Puglia son una organización familiar que incorporó a personas de otros apellidos y se vinculó con otros clanes según las necesidades del negocio y del enfrentamiento.

En junio de 2023, tras un operativo que incluyó 18 allanamientos, la Policía creía que Los Puglia y sus aliados –los Galli y Morales– estaban desarticulados.

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Gustavo Albín, integrante de una banda narco en Uruguay, se entrega en Uruguay y pide Justicia (Telemundo/Canal 12)

Pero un año más tarde, otra investigación determinó que Los Puglia, Los Galli y Los Albín eran grupos aliados, que se abastecían de droga cuando uno se quedaba sin sustancia, se repartían las calles y los clientes. También encargaban de ingresar estupefacientes a la cárcel de mujeres y tenían un enemigo en común: Los Suárez.

Los Albín eran el grupo con mayor capacidad económica y de fuego y los otros dos actuaban como sus aliados.

El enfrentamiento con Los Suárez no fue únicamente por problemas de droga: se profundizó por una disputa por parejas, según lo consignado por el diario uruguayo.

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Cuatro adultos y una adolescente fueron asesinados en el barrio El Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)

La hipótesis de que se trata de una vengaza también fue manejada por el ministro del Interior, Carlos Negro, en una rueda de prensa que brindó el viernes.

“La investigación arroja que esto es una consecuencia más de una serie de revanchas entre grupos criminales de una zona pero que involucra a otros barrios también de Montevideo. Es una cadena de venganzas que se inicia allá por el año 2023”, dijo Negro ante los medios.

En noviembre de ese año, fue asesinado Ezequiel Suárez, de 21 años, por la banda de Los Albín. La respuesta llegó en enero: el hijo de ocho años de Gustavo Albín fue asesinado.

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Durante 2023 y 2024, Villa Española de Montevideo fue escenario de un fuerte enfrentamiento entre tres bandas: Este barrio sufrió la guerra narco, se dejó de recoger basura y hasta los ómnibus cambiaron sus recorridos luego de haber quedado en medio del fuego cruzado.

Luego, la banda de Los Suárez se mudó desde Villa Española hacia el barrio El Monarca (15 kilómetros al norte), donde fue víctima del quíntuple homicidio que ahora –según los investigadores– vengó.