Una pareja gay no pudo acceder a las prestaciones por fecundación in vitro. Han demandado a la ciudad de Nueva York

Nicholas Maggipinto y Corey Briskin, pareja de Brooklyn, inician acciones legales contra Nueva York por discriminación en acceso a tratamientos de fecundación. (Cortesía de Nicholas Maggipinto and Corey Briskin)

La ciudad de Nueva York deniega las prestaciones de fecundación in vitro a miles de hombres homosexuales empleados por la ciudad y a sus parejas, según alegó el jueves una demanda colectiva presentada por un matrimonio del mismo sexo. Nicholas Maggipinto, de 38 años, y Corey Briskin, de 35, ambos residentes en Brooklyn, afirman que la ciudad discrimina a las parejas homosexuales masculinas y viola las leyes federales, estatales y locales al negarles las prestaciones del seguro de fecundación in vitro a las que sí pueden acceder otros empleados de la ciudad.

“Nos sentimos como mínimo descorazonados cuando nos dijeron que no podíamos optar a la prestación de FIV por la forma en que está redactada la política”, declaró Briskin a The Washington Post. “Tenemos derecho a la igualdad de trato ante la ley”. La demanda llega en un momento en que la FIV ha sido objeto de escrutinio nacional después de que el Tribunal Supremo de Alabama dictaminara este año que los embriones congelados son niños. La demanda también llega en un momento en el que los derechos LGTBQ están en el primer plano de la política estadounidense, con los estados aprobando leyes para retirar la atención a la afirmación de género y restringir la mención de la orientación sexual en las escuelas públicas.

Tras pedir repetidamente a la ciudad que les permitiera acceder a las prestaciones de fecundación in vitro a las que tienen derecho más de 300.000 empleados municipales, la pareja solicita el reembolso a todos aquellos a los que se les ha denegado la cobertura desde que se pusieron a su disposición las prestaciones, e intenta obligar a la ciudad a cambiar su política para incluir a los hombres homosexuales. El caso gira en torno a si la ciudad puede legalmente impedir que las parejas de hombres del mismo sexo accedan a las prestaciones de FIV. Una portavoz del Ayuntamiento, Liz García, declaró a The Post el jueves por la mañana que estudiarán la demanda.

La administración del alcalde de Nueva York, Eric Adams, “apoya con orgullo los derechos de los neoyorquinos LGBTQ+ a acceder a la atención sanitaria que necesitan”, dijo García. “La ciudad ha sido líder en ofrecer tratamientos de FIV a cualquier empleado municipal o dependiente cubierto por el plan de salud de la ciudad que haya demostrado infertilidad, independientemente de su identidad de género u orientación sexual”. Briskin y Maggipinto habían soñado con criar hijos juntos desde que iniciaron una relación tras conocerse en la facultad de Derecho en 2011. Se casaron cinco años después.

“Ambos teníamos una visión similar sobre el tipo de vida que queríamos”, dijo Briskin. “E implicaba criar hijos juntos”. Siempre supieron que, para ellos, formar una familia tendría que pasar por la fecundación in vitro y la gestación subrogada. Para los hombres homosexuales y sus parejas, la FIV es la única forma viable de concebir un hijo, dice la demanda. La FIV consiste en extraer óvulos de los ovarios de la paciente, fecundarlos para crear embriones y transferirlos al útero.

Documentos de la demanda colectiva presentada evidencian la lucha de parejas homosexuales para obtener prestaciones de salud reproductiva en Nueva York. (Shutterstock)

La demanda alega que la póliza municipal debería cubrir la extracción de óvulos y la creación de un embrión -prestaciones que pueden costar decenas de miles de dólares de bolsillo y que ya ofrece a otros empleados- para todas las parejas, incluidas las homosexuales. No alega que la ciudad deba pagar la maternidad subrogada ni proporcionar prestaciones a los vientres de alquiler. El plan de asistencia sanitaria de la ciudad ha “excluido categóricamente a los empleados varones homosexuales y a sus parejas de recibir prestaciones de FIV en virtud del plan”, afirma la demanda.

“Para muchos de los hombres homosexuales que trabajan para la ciudad es un auténtico golpe en las tripas que ellos sean el grupo que más necesita la fecundación in vitro y el grupo al que se excluye de ella”, declaró Peter Romer-Friedman, abogado de la pareja.

La pareja se enteró primero por el representante del seguro de la consulta de su médico de que no podían recibir las prestaciones de FIV que obtienen las parejas de mujeres heterosexuales y del mismo sexo porque su situación no se ajustaba a la definición de infertilidad de la ciudad. Luego hicieron más averiguaciones sobre el acceso a las prestaciones de FIV en la Oficina de Relaciones Laborales del ayuntamiento y con un empleado de recursos humanos de la oficina del fiscal del distrito. Todos tuvieron la misma respuesta: La pareja no se ajustaba a la definición municipal de infertilidad.

Según la póliza de seguros de la ciudad, la infertilidad es la incapacidad de concebir después de “12 meses de relaciones sexuales sin protección” o de inseminación intrauterina, en la que se inserta esperma directamente en el útero. La ciudad “ha interpretado que significa relaciones sexuales entre un hombre y una mujer”, afirma la demanda. La definición médica de infertilidad de la ciudad, que Maggipinto califica de “restrictiva y excluyente”, ha suscitado dudas.

“La ciudad discrimina a las parejas masculinas del mismo sexo porque no pueden satisfacer la definición de infertilidad que la ciudad decide seguir”, afirma Betsy Campbell, directora de compromiso de Resolve: The National Infertility Association, y añadió que la ciudad no tiene por qué elegir seguir la definición del estado de Nueva York.

Según Campbell, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva actualizó su definición de infertilidad el año pasado, definiéndola como la “necesidad de intervención médica, incluido, entre otros, el uso de gametos o embriones de donantes para lograr un embarazo satisfactorio, ya sea de forma individual o en pareja”. La ASRM afirma que la definición no es exhaustiva. Campbell dice que la ciudad puede estar siguiendo la definición de infertilidad tal y como la entiende el estado de Nueva York, pero no está siguiendo el espíritu de la ley, que pretende ser inclusiva.

La ley ofrece una disposición, dice, que debería haber previsto excepciones para el caso de Maggipinto y Briskin: “Una evaluación y un tratamiento más tempranos pueden estar justificados en función del historial médico o los hallazgos físicos de una persona”. Además, el decreto del entonces gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, que en 2021 legalizó la gestación subrogada, puso de relieve que la ley debe aplicarse por igual a todas las parejas que luchan por formar una familia, dijo Campbell. Ya no se bloqueará a nadie “la alegría de formar una familia y criar hijos simplemente por ser quien es”, había dicho Cuomo.

Hasta ahora, nada de esto ha ayudado a Maggipinto y Briskin. “Todavía hay entidades gubernamentales que deciden quién puede y quién no puede tener hijos”, dijo Maggipinto, y añadió que incluso la adopción es mucho más difícil para las parejas de hombres del mismo sexo que para otras parejas. “Cuando se basan decisiones como ésa en nada más que la orientación sexual, se está haciendo ver a los hombres homosexuales que no podemos ser buenos padres”.

Cuando Briskin se unió a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en 2017, la pareja comenzó a planificar la FIV bajo el plan de seguro de la ciudad. Todavía está bajo ese plan a través de COBRA, una continuación de la cobertura médica, a pesar de que desde entonces ha dejado el trabajo. Tras dirigirse por escrito a la Oficina de Relaciones Laborales de la ciudad en 2021 y enterarse de que se les prohíbe categóricamente beneficiarse de la FIV, la pareja presentó una denuncia ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos en 2022.

La demanda colectiva por discriminación contra la ciudad de Nueva York afirmaba que la denegación por parte de la ciudad de las prestaciones por FIV a la pareja y a otros empleados varones homosexuales “constituye una discriminación ilegal por razón de sexo y orientación sexual”. La pareja alegaba que el gobierno de la ciudad violaba sus derechos civiles al negarse a pagar servicios de fertilidad que sí estaban cubiertos para las mujeres y las parejas cisgénero.

En aquel momento, en una declaración similar a la del jueves, un portavoz del Ayuntamiento dijo a The Post: “Nuestras políticas tratan a todas las personas del programa por igual, independientemente de su identidad de género u orientación sexual”. La declaración dejó a la pareja confundida, dijeron. “La ciudad tiene los argumentos adecuados y la intención parece buena”, dijo Briskin. “Pero la política que la ciudad defiende y ofrece a sus empleados no refleja en absoluto ese sentimiento”.

En marzo -casi dos años después de presentar la denuncia- la EEOC concedió a la pareja el derecho a iniciar una acción civil contra la ciudad porque la comisión había iniciado una investigación, pero aún no había llegado a una conclusión. El proceso ha durado más de lo que esperaban Briskin y Maggipinto. Dijeron que querían formar una familia hace siete años. Mientras esperaban a que el ayuntamiento les concediera acceso a las prestaciones, han pagado de su bolsillo los servicios de extracción de óvulos y fecundación, lo que les ha retrasado el pago de la parte del embarazo correspondiente a la gestación subrogada.

Aunque la pareja tiene esperanzas de que la demanda les acerque un poco más al resultado que han estado esperando, dicen que el viaje ha tenido muchas decepciones. “Hice muchos sacrificios, incluida mi energía y mi potencial de ingresos, mientras trabajaba como fiscal en el sector público”, dijo Briskin. “Todo eso para que me digan que formar una familia no le importa a la ciudad del mismo modo que les importa a otros empleados formar una familia”.