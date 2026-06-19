¿Los empleados más trabajadores del aeropuerto? Estos dos buenos chicos

Ned y Hércules, tumbados en el pasto, en el medio de una jornada de trabajo en el Aeropuerto Internacional Yeager de Virginia Occidental (Rich-Joseph Facun/The Washington Post).

La patrulla de vida silvestre del Aeropuerto Internacional Yeager de Virginia Occidental (CRW) recurrió a los perros, específicamente a los border collies Hércules y Ned.

Cinco días a la semana, y a veces los fines de semana, los perros pastores cumplen su jornada laboral y se dedican a ahuyentar aves y animales del bosque del aeródromo de CRW, situado en la cima de la montaña. Su labor como perros guardianes de la fauna silvestre es fundamental para proteger a los aviones y a los pasajeros de posibles colisiones con animales salvajes.

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“Mis compañeros de trabajo se preocupan mucho por la seguridad de las personas que entran y salen del aeropuerto”, dijo Chris Keyser, de 59 años, especialista en vida silvestre y adiestrador de perros del aeropuerto. “Siempre quieren hacer su trabajo para que todos estén seguros”.

Las colisiones con la fauna local representan una amenaza real y creciente. Entre 1990 y 2024, la Administración Federal de Aviación (FAA) recibió informes de 313.716 colisiones, incluyendo 25 accidentes que causaron 52 muertes humanas. En 2024, la agencia registró 22.372 colisiones, un aumento del 14 % con respecto al año anterior.

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Desde que los perros se unieron al equipo de gestión de vida silvestre de CRW (Hércules en 2018 y Ned en 2024), Keyser afirmó que los choques con aves disminuyeron en más del 70%. Hasta enero, según la base de datos de colisiones con vida silvestre de la FAA, el aeropuerto solo había reportado un incidente a la agencia: un roce con un zanate común.

Retrato de Hércules, junto con su indumentaria de trabajo (gorra de piloto azul, gafas) y parches honoríficos (Rich-Joseph Facun/The Washington Post).

“Los border collies son muy inteligentes y toleran muy bien el calor y el frío”, dijo Keyser, quien tiene siete perros. “Están llenos de energía y les encanta su trabajo, porque son perros pastores. Lo llevan en la sangre”.

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Hércules, de 9 años, debe su sustento a Piper, la border collie que persiguió a 9.347 aves durante 6.206 horas en el aeropuerto Cherry Capital de Traverse City, Michigan. Piper falleció de cáncer en 2018.

Las autoridades del aeropuerto CRW, inspiradas por los logros de Piper, decidieron reclutar a un border collie. Tras graduarse en Flyaway Geese, un centro de adiestramiento canino de Carolina del Norte, Hércules se trasladó al aeropuerto de Charleston. Cuando tenía 7 años y empezaba a mostrar signos de cansancio, Keyser regresó a Carolina del Norte y volvió con Ned, un perro incansable y enérgico con un brillante pelaje negro y orejas puntiagudas de murciélago.

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“Herc es un perro de trabajo y muy cariñoso”, dijo Keyser. “Y Ned es muy trabajador, pero también le gusta jugar a la pelota”.

Desde que Hércules y, posteriormente, Ned, de 4 años, se hicieron famosos en las redes sociales, alcanzando unos 72.000 seguidores en Instagram y TikTok. Los pasajeros y la tripulación que pasan por Charleston suelen pedirles que les den mimos. Incluso tienen su propia línea de ropa y recuerdos a la venta en la tienda de regalos del aeropuerto.

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Me considero un admirador y me encantó cuando Keyser me invitó a acompañar a los cachorros en una patrulla diaria a principios de este mes. A diferencia de muchos perros de trabajo en los aeropuertos, acariciar a Hércules y Ned está permitido. De hecho, el equipo de protección de la fauna silvestre lo fomenta.

Hércules, a la izquierda, y Ned vigilan que no haya aves ni otros animales salvajes que puedan interferir con la pista de aterrizaje (Rich-Joseph Facun/The Washington Post).

Preparando a los perros para el servicio

A las 6:49 a. m. Keyser llega a la sala de embarque, antes del control de seguridad, pocos minutos después de que despegue el primer avión del día, un vuelo de United con destino a Chicago. Sale corriendo para tomar una galleta de un amigo, quien le pregunta si, a cambio, puede saludar a los perros.

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Lamentablemente, Hércules y Ned aún no han fichado.

7:04 a. m. En una oficina trasera dentro del Centro de Coordinación de Respuesta del Aeropuerto, una criatura se agita.

—Puedo ver una naricita —dice Keyser, mirando a través de una rendija en las persianas que cubren la puerta de su estudio.

Hércules y Ned viven permanentemente en el aeropuerto, en una habitación completamente blanca amueblada con camas y casetas para perros, ganchos para sus correas, arneses, gorros y abrigos de piloto, y un pequeño altar dedicado a ellos. Retratos de admiradores adornan las paredes, y una vitrina exhibe parches militares que los soldados intercambiaron por una insignia de la Patrulla de Vida Silvestre CRW con un dibujo animado de los cachorros.

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Después de un desayuno de croquetas y aceite de pescado, Keyser pronuncia las palabras mágicas: “¿Están listos para correr algunas aves?”.

Hércules, a la izquierda, y Ned se preparan para otro turno de trabajo con el especialista en vida silvestre Chris Keyser (Rich-Joseph Facun/The Washington Post).

Primeras carreras del día

7:30 a. m. Hércules y Ned saltan al asiento trasero de una camioneta blanca con el logotipo de los perros con gafas; el mismo gráfico que aparece en la parte trasera de la sudadera de Keyser, así como en los parches, imanes y tazas que se venden en la tienda de regalos del aeropuerto. Algunos de los productos son anteriores a Ned y solo muestran a Hércules.

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Dentro del vehículo, con el aire acondicionado a todo volumen en una fresca mañana de abril, Keyser describe las cuatro estaciones a través de la perspectiva de un border collie.

En primavera, cuando las aves migratorias vuelan hacia el norte, los perros pueden dispersar bandadas de hasta 200 cuervos, bandadas de pavos y nubes de estorninos, uno de los mayores peligros para los aviones. Si los estorninos chocan con una aeronave, Keyser afirma que es como recibir un disparo de escopeta. Las lluvias de abril convierten la pista de aterrizaje cubierta de hierba en un auténtico festín para las aves.

“Si les hacemos la vida desagradable, no querrán venir a comer aquí”, dijo.

Ned, a la izquierda, y Hércules esperan a que aparezca otra bandada de pájaros u otro animal salvaje para perseguir (Rich-Joseph Facun/The Washington Post).

El verano se ralentiza, ya que las aves buscan sombra para resguardarse del calor. El otoño trae consigo aves rapaces, como lechuzas comunes, búhos chillones y halcones de cola roja. En días ventosos, más de 50 buitres de cabeza roja pueden planear sobre las corrientes de viento. En cualquier época del año, los perros podrían encontrarse con un venado de cola blanca, un coyote o una tortuga, lo que podría desviar el vuelo de un avión que esté rodando por la pista.

7:45 a. m. Antes de entrar en la pista de aterrizaje, Keyser llama a la torre de control de tráfico aéreo para informar de su presencia. Ned, al oír una voz entrecortada por la radio, se une a la conversación, gimiendo y ladrando.

Keyser hace correr a los perros por las cuatro calles de rodaje, además del perímetro y la única pista, recorriendo un total de cinco o seis millas al día. Aunque el aeropuerto de 310.394 hectáreas es pequeño (el año pasado atendió a 423.000 pasajeros, casi 106 millones menos que el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta), puede llegar a estar muy concurrido.

Además de tres importantes aerolíneas y una de bajo coste, CRW presta servicio al 130.º Ala de Transporte Aéreo de la Guardia Nacional Aérea de Virginia Occidental; a aviones privados, militares y de carga del Capital Jet Center y a la escuela de vuelo de la Universidad Marshall.

Keyser patrulla el aeropuerto en su camioneta, con Ned y Hércules siguiéndole (Rich-Joseph Facun/The Washington Post).

7:50 a. m. En su primera vuelta, los perros pasan a toda velocidad junto a un estacionamiento de aviones C-130 Hércules, que dan nombre al border collie mayor. Keyser había intentado cambiarle el nombre a Ned, pero el cachorro joven ignoraba cualquier orden dirigida a “Charlie”.

“¡Sacúdelos! ¡Acaben con ellos! ¡A por los más recalcitrantes!”, gritó Keyser. “Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Shh, shh, shh”.

Dos chorlitos salen disparados de la hierba como si fueran platos de tiro al blanco.

“¡Buen trabajo!”, grita Keyser, como recompensa por ser tan buenos perros.

8:55 a. m. Para cuando el avión de Breeze Airways retumba por la pista, Hércules y Ned ya han ahuyentado a más chorlitos, petirrojos americanos, gorriones, becadas y estorninos. Siempre que un avión aterriza o despega, Keyser les ordena a los cachorros que se tumben. No puede arriesgarse a que un pájaro que huye choque contra un avión en pleno vuelo.

Los perros permanecen tumbados, pero no pueden quedarse quietos. Hércules mastica hierba y Ned se rasca la espalda en el rastrojo verde y marrón.

A las 9:27 a. m., Keyser recibe un mensaje indicando que la tripulación de un vuelo de American Airlines solicitó una reunión con los cachorros. Aunque Ned puede correr hasta 56 kilómetros por hora y Hércules le sigue a unos 16 kilómetros por hora, los humanos son demasiado lentos y pierden la cita.

Hércules (izquierda) y Ned esperan una orden en CRW mientras Keyser inspecciona el perímetro de la propiedad (Rich-Joseph Facun/The Washington Post).

Hora de descanso

10:38 a. m. Hércules duerme la siesta en el fresco suelo debajo de un escritorio en el centro de mando. Ned juega a la pelota. Una y otra vez.

11:04 a. m. De vuelta al trabajo. Buitres americanos sobrevuelan la zona, provocando al equipo de vida silvestre. A 30 metros sobre el aeropuerto, están demasiado alto para Hércules y Ned. Así que Keyser regresa a los perros al auto para proteger sus oídos y saca una pistola. Dispara balas de fogueo al aire y escudriña el cielo. Vacío.

13:11 p. m. Todas las especies paran para almorzar. Hércules y Ned comen un tazón de calabaza y croquetas. Corro hacia la cafetería/tienda de regalos, donde las cestas rebosan de peluches de un joven Hércules, cuando su nariz era rosada y moteada. Mientras espero mi pedido, hojeo un libro infantil titulado “Las aventuras de Hércules: un nuevo amigo”.

Hércules descansa un rato en el fresco suelo del centro de mando (Rich-Joseph Facun/The Washington Post).

Sesión de terapia previa al embarque

A las 2 de la tarde, Hércules entra en la sala de espera de la puerta B2 vestido con un chaleco remendado y una gorra de piloto azul, su atuendo habitual de bienvenida. Cuando no está ahuyentando pájaros, reconforta a los pasajeros como perro de terapia.

Olfatea a Rowdy, un shih tzu de 10 meses, y luego se sienta entre un hombre con perilla que lleva una camiseta de Bart Simpson y una mujer con una blusa rosa chicle. Dos manos se extienden para acariciarlo.

Salta al suelo para recibir más arañazos. Una mujer lo mira de reojo. Keyser lo lleva hacia ella.

Marjorie Halfhill, residente de Orlando con raíces en Virginia Occidental, lo mira fijamente a los ojos heterocromáticos (uno azul y otro marrón) y le habla en voz baja.

—Tienes un trabajo importante, ¿verdad? —dice Halfhill. Le lame la cara—. Me alegra mucho haberte conocido. No te olvidaré. —Se dan más besos.

El agente de la puerta de embarque inicia el proceso. Los pasajeros pasan junto a Hércules, deteniéndose para tomarse selfies o arreglarle el sombrero. Después de que se cierran las puertas, Hércules mira alrededor de la puerta antes de acercarse a un agente de la TSA.

Marjorie Halfhill comparte un momento con Hércules. “Me alegra mucho haberte conocido. No te olvidaré”, le dijo (Rich-Joseph Facun/The Washington Post).

Fichando salida

14:44 p. m. —¿Quieres echarte una siesta? —le pregunta Keyser a Hércules después de haber terminado de inspeccionar el suelo de la cafetería.

Inclina la cabeza, con las orejas erguidas como antenas. Es hora de terminar la jornada.

14:57 p. m. Hércules se queda dormido debajo de un escritorio, dando por terminada su jornada. Ned deambula por la oficina, esperando que Keyser o la misteriosa voz de la radio le pidan que trabaje horas extras.

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