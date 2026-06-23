El renacimiento ludita que seduce a creadores de contenido y también a quienes quieren apagarlo todo

Durante el evento "Un mes sin conexión" celebrado en Washington D.C. el año pasado, la gente interactúa sin usar sus teléfonos (Maxine Wallace/The Washington Post)

Dan Fox nunca se postuló para un cargo público. Pero eso no impidió que este fornido comediante de 38 años aspire a la presidencia. Eso sí, mejor no preguntarle sobre su campaña.

“Lo único que quiero decir ahora mismo es que mi plataforma es no tener plataformas”, dijo Fox, cuyo cabello castaño oscuro y sonrisa pícara le dan un cierto parecido a Paul Rudd. “Todo es en la vida real. Pretendo ser el primer presidente en la vida real de todos los tiempos”.

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El 30 de junio anunciará su candidatura en Washington Square Park. Pero la propuesta de Fox lleva gestándose hace años. En 2015, asistió a un concierto de Tame Impala, donde vio un mar de dispositivos en el aire y salió del Radio City Music Hall dispuesto a predicar sobre cómo los teléfonos inteligentes están arruinando nuestras vidas.

Esta cruzada ha adoptado diversas formas: Fox trabaja para Light, una empresa que vende teléfonos sin acceso a internet y organiza una reunión semanal sin teléfonos en su casa de piedra rojiza en Fort Greene.

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Todo esto nos lleva a la carrera presidencial. El evento inaugural de Fox se celebra tres días después del inicio del Verano de Ludd, un festival diseñado para que la gente deje sus teléfonos y se conecte con el mundo real.

Esta celebración surge de un floreciente renacimiento ludita en Nueva York, fruto de una comunidad amorfa de organizadores de eventos sin teléfonos, autodenominados "activistas de la atención“, organizaciones sin ánimo de lucro afines y algunas compañías de telefonía móvil poco sofisticadas.

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Notarás que Summer of Ludd no está presente en internet. Tras las conversaciones iniciales del verano pasado, las reuniones de planificación presenciales comenzaron en enero. De ahí la reticencia de Fox a revelar más detalles sobre su candidatura para 2028 en un artículo que acabará en internet.

Pero los organizadores tienen otras maneras de llegar a potenciales futuros luditas. Imprimieron más de 15.000 guías de los eventos sin móviles de la semana y las repartieron por librerías y cafeterías de moda de la ciudad.

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Carteles monocromáticos pegados con engrudo, con el lema del festival “¡Gratis! ¡Público! ¡Participativo!” y una línea telefónica de información, se pueden encontrar pegados en anuncios del metro.

Unos cuantos activistas se instalan en Washington Square Park los jueves para animar a los estudiantes de la NYU y a los creadores de contenido de TikTok a que se olviden de sus móviles.

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Pero la sede principal del festival es Tompkins Square Park, en East Village, donde, a partir del 28 de junio, se realizarán meditaciones diarias, sesiones de improvisación musical y espectáculos de marionetas. Incluso habrá una sesión de consejos sobre cómo encontrar pareja sin usar Tinder ni Hinge.

Los organizadores de Summer of Ludd describen el objetivo del evento como doble: ayudar a la gente a comprender cómo las plataformas se lucran a costa de sus usuarios vulnerables y recordarles que existe un mundo mejor y más significativo fuera de las redes sociales.

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Los organizadores pegaron carteles de Summer of Ludd sobre diferentes anuncios en una estación de metro de Brooklyn, como se ve en junio de 2026 (Shane O'Neill/The Washington Post)

Según varias personas involucradas en el festival, es el resultado de años de organización escéptica respecto a la tecnología, con la intención de demostrar que Instagram no es necesario para encontrar personas con intereses similares.

No todos los organizadores se consideran luditas. Sin embargo, muchos se inspiraron en el Club Ludita de Logan Lane, que ella fundó en 2021 mientras estudiaba en la escuela secundaria Edward R. Murrow de Brooklyn. El nombre del club proviene de Ned Ludd, un personaje del folclore inglés que inspiró a los trabajadores del siglo XIX en su lucha contra la industrialización.

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El club de Lane recibió una gran atención mediática, lo que impulsó la creación de nuevos capítulos del Club Ludita y organizaciones similares en ciudades desde Salt Lake City hasta Estocolmo. Incluso la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian organiza “Noches Analógicas”, donde se invita a los participantes a desconectarse de las pantallas.

Esta nueva oleada de este movimiento llega en un momento en que muchos ya están renegociando su relación con la tecnología mediante dispositivos que limitan el tiempo de pantalla, como Brick, o nuevos teléfonos básicos, como Dumb.co, que cuenta con más de 1000 usuarios.

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eléfonos plegables, en un evento celebrado en Washington D.C. el año pasado (Maxine Wallace/The Washington Post)

Las empresas de redes sociales también intentan sumarse a este espíritu tecnopesimista: un anuncio viral de Pinterest afirma: “lo mejor que puedes encontrar en línea es una razón para desconectarte”.

(Lane, que ha colaborado en la organización de Summer of Ludd, realizó prácticas en Light Phone y recientemente terminó un libro sobre el ludismo, describió sentirse “totalmente agotada” en un correo electrónico en el que declinaba una entrevista).

Amanda Hanna-McLeer, profesora de cine, medios audiovisuales y diseño gráfico en Murrow, se sintió aliviada al saber que sus alumnos estaban preocupados por la adicción al teléfono.

Basándose en su experiencia trabajando en series como Broad City y The Americans, rodó un documental sobre el Club Ludita de Lane y el mundo neoludita en Nueva York. Ahora trabaja intensamente en Luddite Recreations, una obra que representará tres veces durante el Verano de Ludd y que narra la historia de los luditas de la fábrica textil; solo que los dueños de la fábrica se parecen sospechosamente a los directores ejecutivos de empresas tecnológicas actuales.

Si bien la palabra ludita evoca imágenes de agricultores angustiados y absolutistas que destrozan teléfonos, Hanna-McLeer subraya que este movimiento no se trata de estar en contra del progreso.

“No hace falta tener un teléfono básico ni redes sociales para unirse a nosotros”, dijo Hanna-McLeer, de 33 años, durante un descanso mientras construía la escenografía. “Solo hay que estar dispuesto a analizar la vida en relación con la tecnología”.

El joven comediante Fox lleva más de diez años defendiendo la postura contra los smartphones. Últimamente se siente animado por el auge de activistas que buscan la atención plena y organizadores de eventos sin teléfonos. Según Fox, parte de este movimiento contra los smartphones surge del aislamiento experimentado durante la pandemia del coronavirus, cuando desconectarse parecía imposible.

Desde enero, cientos de desconocidos se unieron a las reuniones semanales de Fox en Adelphi, donde se celebra el evento Phone Free Adelphi. Al igual que la mayoría de los activistas de su círculo, Fox insiste en que no le interesan especialmente los teléfonos en sí. En cambio, prefiere centrarse en cómo cada participante de Adelphi aprovecha el tiempo que antes dedicaba a navegar sin rumbo por internet.

“Quería que la gente dejara de usar sus teléfonos, se concentrara y trabajara en algo, o simplemente leyera”, dijo Fox, entusiasmado por teléfono al hablar de las infinitas posibilidades creativas. “Quiero recoger los teléfonos de todos y tirarlos al East River. Pero no lo hice, solo los dejé arriba”.

Otros también planearon eventos sin teléfonos en los meses previos al Verano de Ludd. Lamp Club, una organización ludita nacida en la New School cuyo evento principal tiene un acrónimo vulgar, se manifestó frente a una Apple Store en la Quinta Avenida con gorros de gnomo.

Kyle Barnes, de 27 años, organiza una serie de fiestas sin teléfonos, Let’s Get Off Together, donde recientemente se construyó un centro de datos de cartón en medio de la pista de baile. Nick Plante, de 25 años, quien dirige un boletín quincenal llamado NYC Off Tech y trabaja en las fiestas Let’s Get Off, ayudó a organizar un evento que parodiaba el dispositivo viral de Friend IA en octubre.

Un aire de improvisación impregna cada uno de estos eventos, dijeron los organizadores, señalando que cualquier actividad podría cambiar en un segundo.

El evento “Ven a saludar a Friend AI”, como lo describió Plante, “se convirtió en un foro improvisado sobre la ética de los compañeros de IA” después de la aparición del fundador de Friend AI, Avi Schiffmann. Finalmente, alguien disfrazado con un colgante de Friend AI fue retado a un partido de baloncesto informal.

“Le hicieron pedazos el balón”, dijo Plante, “y entonces, un montón de neoyorquinos al azar empezaron a gritar: ‘¡La IA no sabe jugar al baloncesto, que se busque amigos de verdad!’”.

El tecnopesimismo no se limita a Nueva York. La primavera pasada, Jack Nugent, de 28 años, buscaba una organización ludita en Washington y acabó conociendo a Danny Hogenkamp, ​​que estaba lanzando un programa llamado Month Offline (Mes Desconectado). La idea era bastante sencilla: dar teléfonos plegables a la gente, organizar una reunión semanal en grupo y ver cómo se sentían después de un mes.

preguntas para iniciar conversaciones entre los asistentes a un evento de Month Offline celebrado en Washington D.C. el año pasado. (Maxine Wallace/The Washington Post (Shane O'Neill/The Washington Post)

A Nugent le encantó. Exploraba su barrio y practicaba el piano en su tiempo libre. Para 2026, Hogenkamp se centró en la creación de Dumb.co, una empresa que proporcionaría los teléfonos para los eventos de Month Offline.

A Nugent, que trabajó como ingeniero de software en The Washington Post hasta mayo pasado, le ofrecieron el puesto de director de tecnología.

“Cuando la gente se me acerca, me dice que le encanta el teléfono, pero que se concentra en lo que está haciendo porque no lo está usando”, dijo Nugent. “Hay una contradicción, pero así es como nos gusta. Esa es nuestra misión. Usamos la tecnología para que la gente no tenga que estar pendiente de ella”.

En junio, un grupo de participantes de Month Offline en Nueva York exhibió los frutos de su tiempo sin teléfonos móviles con una exposición de arte.

Los teléfonos se recogieron en la entrada y se repartieron etiquetas con los nombres en blanco, mientras Dan Fox estaba sentado cerca en una mesa promocionando el Verano de Ludd. Con folletos de cartón y refrigerios gratuitos, el evento tenía la energía desenfadada de una feria de ciencias.

Brendan Reis, un desarrollador de software de 31 años que dejó su trabajo en marzo, creó un videojuego donde uno de los villanos es una versión de baja resolución de Jerry Seinfeld.

La mayoría de los participantes se mostraron satisfechos con su mes, destacando que el teléfono contaba con Google Maps, cámara y Uber, pero reconocieron las limitaciones del dispositivo. Plante, usuario de un Light Phone, afirmó sentirse motivado por las distintas compañías que fabrican teléfonos con funciones básicas, pero considera que estos dispositivos son solo una solución a un problema mayor relacionado con el uso de la tecnología.

Un teléfono Dumb.co no tiene la aplicación de Ticketmaster, lo que se convirtió en un problema recurrente para un asistente habitual a conciertos.

Brian Luscombe, de 38 años, se permitía usar su smartphone únicamente como herramienta durante su jornada laboral en una empresa tecnológica.

“Si te pierdes o no sabes qué restaurante elegir sobre la marcha, simplemente tienes que descubrir cosas de forma espontánea”, dijo Luscombe en la exposición de arte. “O hablar con la gente”.

Es hora de conocer al títere. Si quieres entrevistar a los organizadores del Summer of Ludd sobre el festival, tienes que hacerlo a través de su representante, Gowanus, que tiene botones de camisa por ojos, una alfombra reciclada por piel y un calcetín azul por brazo.

Preocupados por cómo los medios podrían nombrar a una figura representativa del Summer of Ludd, los organizadores del festival decidieron crear un “títere portavoz para los medios”, que sería llevado a las entrevistas por un organizador con pasamontañas negro y gafas de sol. El organizador, que hablaba como Gowanus, se negó a dar su nombre.

“En realidad, se puede lograr una gran participación del público simplemente con algo un poco extraño, un poco curioso, un poco interesante”, dijo el organizador de Summer of Ludd, con pasamontañas, mientras movía a Gowanus con la mano derecha. “Es una forma de que la gente entienda el tipo de trabajo que intentamos hacer. Tener una marioneta divertida y teatral es, en sí misma, una práctica antialienación”.

Tenían razón. Varias personas que pasaban por Union Square se detuvieron a preguntar por Gowanus y se llevaron una guía del festival. Una mujer animó a los luditas, señalando que la tecnología “nos separa”, mientras que su amiga se fijaba en la meticulosa construcción de Gowanus.

Un repartidor, con un chaleco de Amazon, habló brevemente con la marioneta sobre su vida sexual. (Jeff Bezos, propietario del Washington Post, es el fundador de Amazon). Kaixi Yang, de 28 años, que se sentó a conversar con la marioneta, comentó que Summer of Ludd podría ser útil para conocer a otras personas “insatisfechas con el statu quo”.

El Verano de Ludd no pretende ser una celebración única, según los organizadores. Kostadin Kushlev, un profesor de 41 años de la Universidad de Georgetown que estudia los efectos emocionales del uso de la tecnología, cree que se necesita una sólida infraestructura social para que la gente se desconecte de internet.

“Eso es, en definitiva, lo que busca la gente: liberarse de sus teléfonos, quizás, pero también una forma de conectar con los demás”, dijo Kushlev.

Varios activistas involucrados en el festival imparten clases en la Strother School of Radical Attention, una organización sin fines de lucro centrada en cómo la atención humana se mercantiliza mediante la tecnología digital, mientras que otros en el ecosistema planean mantener clubes luditas, reuniones informales y fiestas sin teléfonos mucho después de que termine el Verano de Ludd.

Es evidente que todos tienen grandes ambiciones. Hay más de 120 eventos confirmados del Summer of Ludd, incluyendo una conferencia en la New School, mientras que el nombre del festival es un claro guiño a la contracultura de los años 60.

A pesar de la larga lista de problemas urgentes, desde los efectos ambientales de los chatbots hasta la pérdida de empleos debido a la IA, el Summer of Ludd se caracteriza por un enfoque lúdico. Fiestas del té, espectáculos de payasos, lecturas grupales de Walt Whitman e incluso la campaña presidencial “totalmente desconectada” de Fox son los intentos del festival por ofrecer un antídoto.

“El mundo es tan deprimente y nuestra cultura está tan sumida en la desesperación”, dijo Peter Schmidt, de 29 años, cofundador de la Escuela Strother de Atención Radical. “Necesitamos una revolución cultural que la gente disfrute de verdad”.

© 2026, The Washington Post