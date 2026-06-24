Los drones ucranianos están frustrando la visión de Putin para Crimea (REUTERS)

Una pareja de mediana edad de Moscú y su hijo adolescente comenzaron sus vacaciones de verano en las playas del Mar Negro de Crimea este mes llenando bidones de gasolina de cinco galones y abasteciéndose de comida, como si se dirigieran a una zona de guerra. Porque, en muchos sentidos, así era.

Idealizada como una tierra de campamentos juveniles y centros turísticos de la era soviética, Crimea, la península ucraniana que Rusia invadió y anexó ilegalmente en 2014, se ha convertido en la posesión más preciada del presidente Vladimir Putin, un símbolo de su visión de una Rusia restaurada a la categoría de superpotencia y un centro logístico clave para sus operaciones militares en el sureste de Ucrania.

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Sin embargo, bien entrado el quinto año de la guerra, esa visión parece cada vez más precaria.

En las últimas semanas, Ucrania ha asediado Crimea, utilizando una flota cada vez más sofisticada de drones de medio y largo alcance para destruir carreteras y otras infraestructuras utilizadas por Rusia para canalizar tropas y armas al frente, según informaron funcionarios de seguridad ucranianos.

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Los drones también han atacado puentes ferroviarios, puestos de control, puentes flotantes y refinerías de petróleo, provocando escasez de combustible en la península. Las autoridades rusas en Crimea interrumpieron la distribución de combustible durante el fin de semana, incluso para quienes contaban con cupones de racionamiento, lo que forma parte de una creciente crisis de combustible que afecta a gran parte del sur y el oeste de Rusia.

Como consecuencia, el número de turistas rusos que acudían en masa a Crimea desde su anexión ha disminuido, eliminando la crucial actividad económica de las vacaciones de verano de la que depende la península.

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En los últimos días, el esfuerzo de Ucrania por aislar el territorio ruso se ha intensificado, como parte de una estrategia para que los ciudadanos rusos de a pie sientan la guerra, que también ha incluido grandes ataques con drones contra Moscú.

Una imagen de satélite muestra el humo que se eleva desde el puente de Crimea, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, Crimea, 22 de junio de 2026 (REUTERS)

En Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea, con aproximadamente medio millón de habitantes, los depósitos de combustible estuvieron vacíos el lunes y el martes, y el alumbrado público se apagó para ahorrar energía, según el gobernador Mikhail Razvozhaev.

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También se están registrando escaseces de agua en toda la península. Se ha instado a los residentes a apagar los aires acondicionados a pesar de que las temperaturas alcanzan los 80 grados, y los servicios de trenes se han reducido durante al menos varios días.

Drones ucranianos también atacaron tres de los cinco transbordadores de vehículos en el paso fronterizo de Kerch, entre Crimea y la península rusa de Taman, lo que provocó la interrupción del servicio y dejó a unos 700 vehículos varados en el lado de Kerch durante la noche del sábado al domingo.

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El campamento infantil Artek, situado en el sur de Crimea y que fue el más emblemático de la Unión Soviética, y que el gobierno de Putin ha utilizado como símbolo de prestigio estatal, se vio obligado a cancelar sus sesiones de verano y a evacuar a los niños.

“Había leído sobre camiones cisterna y drones en llamas, e imaginaba que estaríamos conduciendo por algo parecido a una zona de guerra”, dijo una mujer rusa que, junto con su esposo e hijo, viajó a Crimea a principios de junio. La familia llevó sus propios bidones de combustible. Habló con The Washington Post bajo condición de anonimato por temor a represalias del gobierno. “No había drones, pero sí camiones cisterna, algunos de ellos alcanzados. Los vimos. En las gasolineras, los lugareños hacían cola durante ocho horas o más para conseguir cupones de combustible”.

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Sin un acceso constante y fiable a Crimea, las fuerzas rusas podrían verse obstaculizadas en los tramos del frente que han registrado mayor actividad en los últimos meses, donde Ucrania ha lanzado algunos de sus contraataques más intensos.

“En un futuro próximo, Crimea se convertirá en una isla. Y esto podría tener consecuencias muy inesperadas para los rusos”, declaró el ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, en una reciente entrevista en YouTube.

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El ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov (REUTERS)

A finales de mayo, el ejército ucraniano anunció lo que denominó un “bloqueo logístico” de Crimea, afirmando que “destruiría sistemáticamente la logística, los almacenes, el equipo, los puestos de mando y las rutas de suministro rusos a gran profundidad operativa”.

Tras la anexión, la geografía de Crimea, sin conexión terrestre con Rusia, supuso un desafío para el Kremlin, que culminó con la construcción de un puente sobre el estrecho de Kerch, con un coste aproximado de 4.000 millones de dólares. Putin lo inauguró en 2018, cruzando el puente de 16 kilómetros en un camión.

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Uno de los objetivos declarados de la invasión a gran escala de Rusia era asegurar una ruta terrestre desde Rusia hasta Crimea a través del este de Ucrania, territorio ocupado. La carretera R-280 se convirtió en ese “puente terrestre” que atravesaba las ciudades ucranianas capturadas de Melitopol y Mariupol.

Los avances en drones de alcance medio —los de fabricación ucraniana que operan a través de Starlink, y los Hornets estadounidenses con inteligencia artificial— han inclinado la balanza de la guerra de drones a favor de Kiev, permitiendo ataques a través del corredor terrestre hacia Crimea, incluyendo el ataque a camiones cisterna de combustible en la carretera.

Rusia denomina a la zona “Novorossiya” (Nueva Rusia, un eufemismo que el Kremlin utiliza para referirse a los territorios ocupados), mientras que las fuerzas ucranianas la han apodado “la autopista de la muerte”.

Desde finales de mayo, Ucrania también ha atacado terminales petroleras y refinerías, junto con tres puntos de cruce que conectan el territorio ocupado por Rusia en la Ucrania continental con la península: Armyansk, Henichesk y Chonhar. Este último fue atacado al menos tres veces en junio, según el ejército ucraniano.

Un ataque con drones impactó un puente ferroviario en la línea Kerch-Dzhankoi, que las fuerzas rusas utilizan para transportar equipos y combustible al frente sur, provocando un incendio y amenazando con paralizar el tráfico de mercancías y pasajeros.

Un vídeo grabado con un dron muestra el fuego y el humo que se elevan desde los edificios, en lo que el presidente ucraniano Volodimir Zelenskiy describió como un ataque contra un depósito de petróleo en la ciudad de Kerch, en Crimea (REUTERS)

Decenas de miles de drones ucranianos cubren la zona intermedia, hasta 320 kilómetros más allá de la línea del frente, en la Ucrania ocupada por Rusia.

Vídeos no verificados publicados en las redes sociales muestran lo que parecen ser vehículos destruidos de convoyes rusos humeando al borde de la carretera.

“Prácticamente no quedan carreteras seguras para el ocupante en el sur y el este de nuestro estado”, dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelensky en un discurso nocturno a principios de este mes.

“Esto demuestra una vez más que el ocupante no tendrá tiempos de calma en nuestro territorio”, declaró Zelensky. “Esto también se refleja en la escasez, sobre todo de combustible, en Crimea y en las demás regiones ocupadas”.

El puente de Kerch sufrió graves daños en un atentado con coche bomba perpetrado en Ucrania en 2022, que incendió los depósitos de combustible, y desde entonces se ha prohibido el transporte de combustible a través del puente.

Esa ruta sigue siendo la principal vía para que los turistas rusos lleguen a las playas de Crimea, y cada verano acuden millones de ellos, en su mayoría en coche, a pesar de la guerra que se libra a unos cientos de kilómetros al norte.

Las asociaciones turísticas rusas informan de una caída del 50 por ciento en las reservas en comparación con mayo, ya que el caos ha disuadido a los viajeros.

“No hay escasez de alimentos; lo único que falta es trigo sarraceno y azúcar. Recorrimos Crimea y las playas estaban completamente vacías”, comentó la mujer que viajó allí con su familia. “No vimos ningún rastro de fueloil en el agua, aunque los lugareños dijeron que a veces hay manchas en las rocas”.

Coches hacen cola para repostar en una gasolinera después de que las autoridades restringieran la venta de combustible debido a la escasez de suministro provocada por los ataques ucranianos contra las rutas logísticas en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Sebastopol, Crimea, el 1 de junio de 2026 (REUTERS)

Dirigiéndose el martes a cientos de oficiales rusos recién graduados, Putin afirmó que Occidente, a través de la OTAN, se está preparando para la guerra contra Rusia y está “aumentando sus presupuestos militares ofensivos”, tal como lo ha instado el presidente Donald Trump. Casi el 40% del presupuesto ruso se destina a las fuerzas armadas, armamento y seguridad.

En una reunión gubernamental aparte, Putin abordó los ataques con drones en Crimea y la escasez de combustible. La campaña de Ucrania “no cambia ni puede cambiar los acontecimientos que tienen lugar en el frente… donde las fuerzas rusas están liberando un asentamiento tras otro", dijo, sin dar indicios de que los combates vayan a terminar.

El resto de la temporada de verano en Crimea no se ha cancelado, pero la situación sigue siendo precaria. Blogueros militares fervientemente partidarios de la guerra pidieron a las autoridades de Crimea que emitieran comunicados instando a los rusos a no arriesgarse a viajar.

“Solo tengo curiosidad: ¿ha habido algún anuncio oficial, recomendación o llamamiento a los ciudadanos para que no se vayan a Crimea este verano? ¿O nos espera una emocionante misión para evacuar a dos millones (en promedio) de turistas y veraneantes?“, escribió Dmitry Steshin, reportero de Komsomolskaya Pravda, en su blog. ”Sería mejor hacerlo cuanto antes, antes de que empiece la temporada, dada la imprudencia y la falta de conciencia de nuestros conciudadanos".

Alexander Sergeyev, un bloguero prorruso que vive en Crimea desde la anexión de 2014, escribió: “¡Viajar a Crimea ahora mismo es PELIGROSO! Podemos comprobarlo con los ataques a trenes, autobuses y coches que han provocado víctimas mortales".

© 2026, The Washington Post.