La inteligencia estadounidense advierte que es probable que Israel socave el acuerdo de paz con Irán

Si Netanyahu redobla su campaña militar en el Líbano, no solo pondría en peligro el marco del acuerdo firmado el miércoles entre Estados Unidos e Irán, sino que también podría romper la relación con el presidente estadounidense (Europa Press)

Las agencias de inteligencia estadounidenses han advertido a la administración de Trump que es probable que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tome medidas que socaven los esfuerzos del presidente Donald Trump para alcanzar un acuerdo de paz duradero con Irán, ya que el mandatario israelí enfrenta una intensa presión política para continuar la guerra de su país en el Líbano, según informaron funcionarios estadounidenses actuales y anteriores.

Según informes de inteligencia, incluido uno que circuló esta semana, Israel parece decidido a mantener las operaciones militares contra Hezbollah, el grupo afín a Irán en el Líbano, un objetivo que contravendría un elemento fundamental del incipiente acuerdo que exige el fin de las hostilidades en ese país, dijeron los funcionarios.

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Este análisis se produce en un momento de creciente tensión entre el gobierno de Netanyahu y los funcionarios de la administración Trump, quienes han advertido públicamente a Israel que no lance ataques contra Hezbollah que puedan descarrilar el acuerdo de Trump.

El viernes, Israel lanzó ataques aéreos en el sur del Líbano en respuesta a un ataque con drones de Hezbollah que dejó cuatro soldados israelíes muertos. Mientras continuaban los enfrentamientos, funcionarios estadounidenses e iraníes anunciaron el aplazamiento de las conversaciones que debían comenzar ese mismo día en Suiza. El vicepresidente JD Vance, quien iba a encabezar la delegación estadounidense, también pospuso su viaje.

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Si Netanyahu redobla su campaña militar en el Líbano, no solo pondría en peligro el marco del acuerdo firmado el miércoles entre Estados Unidos e Irán, sino que también podría romper la relación con el presidente estadounidense, una relación que ha sido fundamental para su éxito político.

En una rueda de prensa celebrada el miércoles en Francia para anunciar el “memorando de entendimiento” entre Estados Unidos e Irán, Trump afirmó tener una “pequeña disputa sobre el Líbano” con Netanyahu e instó al líder israelí a no “derribar un edificio cada vez que alguien de Hezbollah entra en él”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras está de pie frente a la aeronave VC-25B donada por Qatar, que se utilizará como Air Force One, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., el 19 de junio de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El nuevo informe de inteligencia estadounidense concluye que, ante las elecciones nacionales de este otoño, la supervivencia política de Netanyahu depende de demostrar a su electorado que no retirará las tropas del Líbano y que tiene la intención de intensificar los combates con Hezbollah, según declaró un funcionario estadounidense familiarizado con el informe. El funcionario, al igual que otros entrevistados, habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto.

El informe de inteligencia estadounidense también describe la frustración de Israel con los términos del memorándum de paz de Trump, que socavan su objetivo más amplio de mantener la máxima presión sobre Teherán, según un funcionario actual y otro anterior.

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El informe refleja la percepción de Israel de que el acuerdo podría limitar su capacidad para defenderse de Hezbollah, según declaró un ex funcionario.

Los funcionarios de la administración Trump insisten en que los términos no impiden que Israel tome represalias contra Hezbollah si es atacado, y que las preocupaciones de Netanyahu palidecen en comparación con la necesidad de cerrar un acuerdo y reabrir el estrecho de Ormuz para evitar una crisis económica mundial.

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El informe reflejaba que cualquier suspensión de las hostilidades o retirada del Líbano sería vista en Israel como una derrota para Netanyahu, dijo el funcionario en funciones.

“La actividad militar israelí en el Líbano tiene como único propósito defender a los ciudadanos israelíes de los continuos ataques de Hezbollah”, dijo un alto funcionario del gobierno israelí, que habló bajo condición de anonimato según el protocolo gubernamental, en respuesta a una solicitud de comentarios sobre el análisis de inteligencia estadounidense.

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Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur del Líbano (@idfonline)

La opinión pública en Israel sigue apoyando firmemente los esfuerzos para desmantelar a Hezbollah, el grupo afín a Irán que, junto con su socio Hamas, atacó a Israel con cohetes en octubre de 2023.

Decenas de miles de israelíes desplazados de sus hogares en el norte del país por ataques con drones y misiles han exigido que Netanyahu aniquile a Hezbollah, y ha recibido duras críticas de todo el espectro político nacional por no haber eliminado la amenaza militante.

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Según una encuesta realizada en mayo por el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, un importante centro de estudios israelí, el 70% de los israelíes judíos apoya intensificar la lucha contra Hezbollah, y los analistas políticos israelíes coinciden en que una retirada militar sería interpretada por los votantes como una señal de derrota.

Incluso si Israel no intensifica los combates en el Líbano bombardeando los suburbios del sur de Beirut, sede del poder de Hezbollah, su negativa a retirar las tropas del sur del país probablemente condenará al fracaso el frágil acuerdo entre Estados Unidos e Irán, dijo un segundo funcionario estadounidense, ofreciendo un análisis independiente.

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“Seguir ocupando parte del Líbano es una receta para el desastre”, declaró el funcionario. “Sin una retirada israelí completa, la probabilidad de que se reanuden las hostilidades entre el ejército israelí y Hezbollah es prácticamente segura”.

Los miembros del gabinete israelí se mantienen firmes en su postura. “Por cada lágrima que derrama una madre israelí, deberían llorar mil madres libanesas. Todo el Líbano debería arder”, declaró el viernes el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, en las redes sociales.

“Por cada lágrima que derrama una madre israelí, deberían llorar mil madres libanesas", sostuvo el ministro israelí Itamar Ben Gvir (EFE/Magda Gibelli/Archivo)

Netanyahu se arriesga a una “enorme fricción” con Trump, quien emprendió la guerra con Irán el 28 de febrero a instancias del presidente israelí y pronto se vio envuelto en un conflicto que costó decenas de miles de millones de dólares, disparó los precios mundiales del gas y provocó la muerte de 13 soldados estadounidenses, según Danny Citrinowicz, ex analista de inteligencia militar israelí.

“Bibi (Netanyahu) se encuentra en una situación muy difícil”, dijo Citrinowicz, ahora investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional con sede en Tel Aviv, utilizando el apodo del primer ministro israelí. “Está viendo cómo su mayor rival, el régimen iraní, se fortalece gracias a la administración estadounidense, y no puede hacer nada al respecto”.

Durante dos fines de semana consecutivos este mes, Netanyahu lanzó ataques aéreos contra Beirut en respuesta a las provocaciones de Hezbollah que amenazaban con poner en peligro el frágil acuerdo de Trump. El ataque del 7 de junio provocó que Irán lanzara misiles balísticos en represalia, y las tensiones solo se calmaron cuando intervino la Casa Blanca. Israel volvió a atacar Beirut el domingo, horas antes de que la administración Trump aprobara el memorando de entendimiento con Teherán.

Incluso después de la firma del acuerdo, Netanyahu y sus aliados se mantuvieron desafiantes, insistiendo en que no retirarán las tropas del sur del Líbano y que continuarán llevando a cabo ataques aunque eso enfurezca a Trump.

La Casa Blanca lanzó una táctica de contraataque.

“Donald J. Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento, y resulta que es el jefe de Estado de la superpotencia mundial”, declaró el vicepresidente JD Vance a los periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca el jueves. “Si yo formara parte del gabinete del gobierno israelí, probablemente no estaría atacando al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo”.

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington D. C., EE. UU., el 18 de junio de 2026 (REUTERS/Eric Lee)

Las Fuerzas de Defensa de Israel ocupan más de 200 millas cuadradas de territorio libanés y obligaron a más de un millón de residentes a abandonar sus hogares —aunque algunos regresaron— para crear lo que denominan una “zona de seguridad” despoblada. Según las autoridades libanesas, más de 3.000 personas murieron a causa de la campaña israelí desde que comenzó a mediados de marzo.

“Permaneceremos en la zona de seguridad libanesa el tiempo que sea necesario”, declaró Netanyahu a los periodistas en Jerusalén esta semana. En algunos temas, “no coincidimos del todo”, añadió, refiriéndose a su relación con Trump.

Harrison Mann, ex oficial del ejército estadounidense que trabajó como analista en la Agencia de Inteligencia de la Defensa, afirmó que los informes de inteligencia estadounidenses reflejan un incentivo clave que impulsa las decisiones políticas de Netanyahu.

“La guerra permanente —y la expansión territorial— han sido las fuerzas que han impulsado la política israelí durante años. No es de extrañar que, con las elecciones a la vuelta de la esquina, Netanyahu tenga que demostrar que puede hacerlo mejor que su oponente”, dijo Mann.

Pero Trump tiene influencia sobre Israel.

“Estados Unidos puede cortar el suministro de municiones, combustible para aviones y apoyo para el mantenimiento, limitando así el alcance de cualquier ofensiva israelí, congelar el intercambio de inteligencia crucial o retirar las fuerzas estadounidenses actualmente desplegadas para proteger el espacio aéreo israelí, lo que aumentaría el costo de cualquier guerra israelí”, dijo Mann.

Los presidentes estadounidenses evitaron en gran medida este tipo de acciones, aunque algunos tomaron medidas notables en momentos de tensión con el gobierno israelí.

En 1956, el presidente Dwight D. Eisenhower amenazó a Israel con sanciones si no retiraba sus tropas de la península del Sinaí. En 1981, el presidente Ronald Reagan retrasó la entrega de aviones de combate F-16 de última generación en respuesta al bombardeo sorpresa israelí de un reactor nuclear iraquí. Y el presidente George H. W. Bush retuvo las garantías de préstamos para vivienda en un intento por obligar a Israel a detener la construcción de nuevos asentamientos judíos en Cisjordania y Gaza.

Dwight D. Eisenhower, presidente de 1953-1961 (Crédito: Wikimedia)

“Si me preguntan: ‘¿Algún presidente estadounidense ha amenazado alguna vez con imponer costes y consecuencias reales a Israel en tiempo real?’, la respuesta sería no”, dijo Aaron David Miller, investigador principal de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, quien ha asesorado tanto a administraciones demócratas como republicanas.

Pero si Irán no frena los ataques de Hezbollah contra el norte de Israel, “no me importa lo que diga Trump, Netanyahu va a responder”, afirmó.

© 2026, The Washington Post.