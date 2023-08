El plan de Rusia para construir 6.000 drones de ataque con la ayuda de Irán

Un polo industrial a varios cientos de kilómetros al este de Moscú, en la región de Tatarstán (Imagen de satélite ©2023 Maxar Technologies)

Los ingenieros de un centro industrial antaño pujante en las profundidades de Rusia estaban ocupados planificando. El equipo había recibido el encargo secreto de construir una línea de producción que funcionaría las veinticuatro horas del día produciendo drones suicidas, armas que las fuerzas del presidente Vladimir Putin podrían utilizar para bombardear ciudades ucranianas.

Un funcionario jubilado del Servicio Federal de Seguridad de Rusia fue puesto a cargo de la seguridad del programa. Se confiscaron los pasaportes de empleados altamente cualificados para que no pudieran salir del país. En la correspondencia y otros documentos, los ingenieros utilizaban un lenguaje codificado: los drones eran “barcos”, sus explosivos eran “parachoques” e Irán -el país que proporcionaba asistencia técnica encubierta- era “Irlanda” o “Bielorrusia”.

Se trataba del multimillonario acuerdo armamentístico de Rusia con Irán que vio la luz en noviembre, a 800 kilómetros al este de Moscú, en la región de Tatarstán. Su objetivo es construir 6.000 drones en el país para el verano de 2025, suficientes para paliar la escasez crónica de vehículos aéreos no tripulados (UAV en inglés) en el frente del ejército ruso. Si tiene éxito, la nueva fábrica de drones podría ayudar a Rusia a preservar su menguante suministro de municiones de precisión, frustrar los esfuerzos de Ucrania por retomar los territorios ocupados y hacer avanzar drásticamente la posición de Moscú en la carrera armamentística de aviones no tripulados que está transformando la guerra moderna.

Aunque funcionarios occidentales han revelado la existencia de la instalación y la asociación de Moscú con Teherán, documentos filtrados del programa y obtenidos por The Washington Post proporcionan nueva información sobre el esfuerzo de dos autoproclamados enemigos de Estados Unidos -bajo algunas de las sanciones más duras del mundo- para ampliar el programa de aviones no tripulados del Kremlin. En conjunto, los documentos indican que, a pesar de los retrasos y de un proceso de producción que depende en gran medida de componentes electrónicos producidos en el extranjero, Moscú ha hecho progresos constantes hacia su objetivo de fabricar una variante del Shahed-136 iraní, un drone de ataque capaz de viajar más de 1.000 millas.

Los documentos muestran que los ingenieros de las instalaciones están tratando de mejorar las técnicas de fabricación iraníes, utilizando la experiencia industrial rusa para producir los aviones no tripulados a mayor escala de lo que Teherán ha logrado y con un mayor control de calidad. Los ingenieros también están estudiando mejoras en el propio drone, incluida la posibilidad de realizar ataques en enjambre, en los que los vehículos aéreos no tripulados coordinan de forma autónoma un ataque contra un objetivo.

El avance de la construcción de Alabuga para establecer una línea de producción de drones. Planos preliminares de una parte de la cadena de montaje de drones

Los investigadores del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, con sede en Washington, que revisaron los documentos relativos al proceso de producción a petición de The Post, estimaron que el trabajo en las instalaciones de la Zona Económica Especial de Alabuga, en la República de Tatarstán, lleva al menos un mes de retraso. La instalación ha vuelto a ensamblar aviones no tripulados suministrados por Irán, pero ella misma sólo ha fabricado cuerpos de drones, y probablemente para no más de 300, concluyeron los investigadores. Es poco probable que Alabuga cumpla el plazo fijado para los 6.000 drones.

Aún así, David Albright, ex inspector de armamento de la ONU que ayudó a dirigir el equipo de investigación que estudió los documentos, dijo: “Parece que Alabuga busca una capacidad de desarrollo de drones superior a la de Irán”.

El Post obtuvo los documentos de un individuo involucrado en el trabajo en Alabuga pero que se opone a la invasión de Ucrania por Putin. La fuente decidió exponer los detalles del esfuerzo con la esperanza de que la atención internacional podría conducir a sanciones adicionales, potencialmente interrumpir la producción y llevar la guerra a su fin más rápidamente, dijo la persona a The Post.

“Esto era lo único que podía hacer para al menos detener y tal vez crear algunos obstáculos a la ejecución de este proyecto”, dijo la persona, hablando bajo condición de anonimato por motivos de seguridad. “Ha ido demasiado lejos”.

Los documentos, que datan del invierno de 2022 a la primavera de 2023, incluyen planos de fábrica, esquemas técnicos, registros de personal, memorandos proporcionados a sus homólogos iraníes y presentaciones dadas a representantes del Ministerio de Defensa de Rusia sobre el estado del esfuerzo con nombre en código “Proyecto Barco.” El medio de comunicación Protokol informó sobre algunos de los documentos en julio.

El equipo dirigido por Albright y la investigadora principal Sarah Burkhard afirmó que los documentos “parecen auténticos” y “se extienden en describir la adquisición de la cadena de suministro, las capacidades de producción, los planes y procesos de fabricación, así como los planes para disfrazar y ocultar la producción de los drones Shahed”.

Infografía: Marcelo Regalado

El equipo de investigación descubrió que el proyecto se enfrenta a desafíos -incluidas “dudas sobre su capacidad para alcanzar los niveles de personal deseados”-, pero advirtió de que Rusia podría ser capaz de superar esas dificultades.

“Rusia tiene una forma creíble de construir durante el próximo año más o menos una capacidad para pasar de lanzar periódicamente decenas de drones kamikazes Shahed-136 importados contra objetivos ucranianos a atacar más regularmente con cientos de ellos”, dijo Albright al Post.

Albright dijo que la revelación de los registros dificulta que Irán -que ha declarado públicamente que es neutral en la guerra- afirme que no está ayudando a Moscú a desarrollar la capacidad de fabricar aviones no tripulados en Alabuga.

El gobierno ruso y Alabuga no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Post. El Kremlin ha rechazado las informaciones según las cuales está recibiendo ayuda de Teherán en materia de aviones no tripulados, afirmando que Rusia confía en su propia investigación y desarrollo.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

El ciclomotor volador

Aunque Rusia ha hecho grandes avances en defensa antiaérea y misiles hipersónicos, su ejército tardó en dar prioridad a la tecnología de drones. Para ponerse al día, Moscú ha tenido que recurrir a Irán, uno de los pocos países dispuestos a venderle material militar.

El verano pasado, Rusia comenzó a recibir envíos secretos de aviones no tripulados iraníes -muchos de ellos Shaheds- que se desplegaron rápidamente para apuntalar su debilitado esfuerzo bélico, según han declarado funcionarios estadounidenses y de otros países occidentales.

El Shahed-136 iraní -Rusia lo denomina Geran-2- puede transportar una carga explosiva de 118 libras (53 kilos) hacia un objetivo programado antes del lanzamiento. Como el drone funciona con un ruidoso motor de hélice, algunos ucranianos lo han apodado “el ciclomotor volador”.

Los detalles técnicos del modelo iraní Shahed-136, sobre el que trabaja Rusia para desarrollar sus propios drones kamikaze

Los drones rusos han atacado objetivos en el interior de Ucrania, degradando las valiosas defensas aéreas de Kiev y permitiendo a Moscú conservar sus misiles guiados de precisión, más caros. Según Vladyslav Vlasiuk, asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, los ataques, a menudo dirigidos contra infraestructuras civiles críticas, han tenido un impacto devastador en el esfuerzo bélico de Ucrania, dejando fuera de servicio redes eléctricas críticas y destruyendo reservas de grano.

“Esos drones son mucho más baratos de producir que el daño que causan, y éste es el problema”, declaró Vlasiuk a The Post.

En noviembre, un grupo de expertos con sede en Kiev se convirtió en una de las primeras organizaciones no gubernamentales en examinar los restos de un drone ruso Geran-2 derribado en Ucrania. Descubrió que las piezas clave -el motor y la ojiva- habían sido fabricadas por Teherán. “Sabíamos que el drone procedía de Irán”, declaró Gleb Kanievskyi, fundador del grupo de expertos StateWatch.

Ese mes, Irán reconoció que había suministrado drones a Rusia, pero dijo que sólo lo había hecho antes del comienzo de la guerra.

En los últimos tres meses, Rusia ha atacado Ucrania con más de 600 de los drones autodetonantes Shahed-136, según una evaluación de inteligencia elaborada por Kiev en julio y obtenida por The Post.

Conflict Armament Research, un grupo de rastreo de armas con sede en Gran Bretaña, examinó dos drones derribados el mes pasado y concluyó, basándose en los componentes que encontró, que el Kremlin ha empezado a producir “su propia versión doméstica del Shahed-136″.

Partes de lo que las autoridades ucranianas consideran un drone suicida Shahed-136 de fabricación iraní, encontradas después de un ataque en Kharkiv (Reuters)

El Post informó en noviembre de que funcionarios rusos e iraníes habían cerrado un acuerdo por el que los drones autodetonantes se fabricarían en la Zona Económica Especial de Alabuga, un centro de fabricación respaldado por el gobierno y diseñado para atraer la inversión extranjera. La cooperación incluye la transferencia de diseños, la formación del personal de producción y el suministro de componentes electrónicos cada vez más difíciles de conseguir.

“Se trata de una asociación de defensa a gran escala que perjudica a Ucrania, a los vecinos de Irán y a la comunidad internacional”, declaró en junio el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, cuando el gobierno de Biden confirmó los planes de ambos países de construir una planta de producción de aviones no tripulados. Kirby dijo que la planta “podría estar plenamente operativa el año que viene”.

En virtud del acuerdo, según muestran los nuevos documentos, Teherán acordó vender a Moscú lo que en la práctica es una franquicia, en la que los especialistas iraníes comparten la documentación del proyecto, componentes de producción local o de ingeniería inversa y conocimientos técnicos. Un documento elaborado en febrero por el director general del proyecto detalla los parámetros de la iniciativa y calcula que el coste de algunos aspectos del proyecto ascenderá a 151.000 millones de rublos, más de 2.000 millones de dólares al tipo de cambio de la época. Según los acuerdos alcanzados con anterioridad, más de la mitad de esa suma debía ir a parar a Irán, que insistió en que se le pagara en dólares o en oro debido a la volatilidad del rublo, dijo la persona que facilitó los documentos.

Según un documento de planificación, el proyecto, que se llevará a cabo en unas instalaciones mayores que 14 campos de fútbol y que se ampliarán, se dividirá en tres fases. La primera preveía la entrega por parte de Irán de aviones no tripulados desmontados que se volverían a montar en las instalaciones. En la segunda, la instalación produciría fuselajes -los cuerpos huecos de los drones- que se combinarían con motores y componentes electrónicos suministrados por Irán. En la última fase, la más ambiciosa, se fabricarían más de 4.000 aviones no tripulados con escasa ayuda iraní y se entregarían al ejército ruso en septiembre de 2025.

El análisis realizado para The Post por el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional concluyó que el plan de producción de la instalación “parece factible” pero tiene “vulnerabilidades que podrían interrumpir su capacidad para cumplir su contrato... o al menos retrasar el cumplimiento”.

Componentes escasos

Los documentos identifican la obtención de los componentes necesarios para construir el Shahed-136 como un reto inmediato, después de que las restricciones occidentales interrumpieran el acceso ruso a los componentes electrónicos producidos en el extranjero.

Un inventario detallado, basado en datos facilitados a los rusos por Teherán, muestra que más del 90% de los chips informáticos y componentes eléctricos del sistema de aviones no tripulados se fabrican en Occidente, principalmente en Estados Unidos. Sólo cuatro de los 130 componentes electrónicos necesarios para construir el drone se fabrican en Rusia, según el documento.

El equipo de investigación dirigido por Albright y Burkhard señaló que ninguno de los elementos necesarios parece ser de uso exclusivo en drones militares, y ninguno figura en la lista de tecnologías sensibles sujetas a controles de exportación del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Sin embargo, los componentes entrarían dentro de una prohibición casi total que Estados Unidos impuso recientemente a la exportación de productos electrónicos a Rusia, según el equipo.

La unidad de control de vuelo, utilizada para pilotar el dron, consta de 21 componentes electrónicos distintos fabricados por la empresa Texas Instruments, con sede en Dallas. Al menos 13 componentes electrónicos fabricados por la empresa Analog Devices, con sede en Massachusetts, están presentes en todas las placas de circuitos principales del dron, incluido un acelerómetro fundamental para el funcionamiento de la nave que permite al UAV navegar por una ruta preprogramada si se pierde la señal GPS.

Uno de los documentos subraya la necesidad de desarrollar un canal de suministro para varios componentes estadounidenses, incluido un FPGA Kintex-7, un procesador utilizado en el sistema de navegación y comunicación del dron, fabricado por una empresa que fue adquirida el año pasado por AMD, con sede en California. Sin dar más detalles, otra hoja de cálculo señala la disponibilidad nacional de componentes fabricados en Occidente dentro de Rusia y enumera a los distribuidores de electrónica estadounidenses Mouser y DigiKey como posibles proveedores.

AMD, DigiKey, Texas Instruments y Analog Devices declararon a The Post que cumplen todas las sanciones estadounidenses y la normativa mundial sobre exportaciones y que trabajan para garantizar que los productos que fabrican o distribuyen no se desvían a usuarios prohibidos. Mouser no respondió a las peticiones de comentarios.

Los documentos no sugieren que ninguna empresa occidental haya suministrado directamente a Irán o Rusia componentes utilizados en la producción del drone.

En respuesta a preguntas de The Post, la Casa Blanca dijo que los funcionarios estadounidenses han trabajado para evitar que Moscú obtenga tecnología que podría ser utilizada en su guerra contra Ucrania y han impuesto sanciones contra los involucrados en la transferencia de equipo militar iraní a Rusia.

“A medida que Rusia busca formas de evadir nuestras acciones, el gobierno de Estados Unidos, junto con sus aliados y socios, continuará intensificando nuestros propios esfuerzos para contrarrestar dicha evasión”, dijo Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, en un comunicado.

Según un desglose de las necesidades de material junto con el estado de las negociaciones con los proveedores, los especialistas de Alabuga pudieron conseguir rápidamente los materiales necesarios para fabricar el fuselaje. La mayoría de esos componentes son suministrados por empresas rusas o bielorrusas, y la empresa china Metastar proporcionó una muestra de un material utilizado para fabricar las alas, muestra el desglose.

Metastar no respondió a una solicitud de comentarios.

Residentes inspeccionan las partes de un drone estrellado en Kiev (Reuters)

Otros componentes resultaron más difíciles de obtener. Los documentos ponen de relieve un problema que afecta constantemente a la producción militar rusa: la falta de una industria nacional de motores capaz. El Shahed-136 está propulsado por un motor alemán Limbach Flugmotoren L550E de ingeniería inversa, que Irán obtuvo ilícitamente hace dos décadas.

Para llegar a la fase final del proyecto, Rusia tendría que inventar su propia versión del motor, algo que los ingenieros describen en documentos internos como su tarea más compleja. Una hoja de cálculo creada por un ingeniero superior el 5 de noviembre, titulada “Preguntas formuladas a Irán al principio de la cooperación”, enumeraba la petición de una copia del motor como “el punto más importante”.

“Mejor dos: uno para desmontarlo, y después del análisis químico no será funcional; el segundo es para pruebas comparativas. La hélice también es necesaria para las pruebas”, escribió el ingeniero. “También la copiaremos”.

Las preguntas -más de 120 en total- estaban separadas en categorías temáticas que incluyen “política” y “ojiva”, y pedían detalles sobre cómo Irán logró la producción en masa. También preguntaban “qué países son proveedores de componentes electrónicos”. Los documentos obtenidos por The Post no muestran respuesta a esa pregunta.

El equipo de Alabuga también solicitó una reunión con Mado, una empresa iraní que fabrica motores y otros componentes para vehículos aéreos no tripulados con ayuda de tecnología occidental obtenida ilícitamente. Los gobiernos occidentales impusieron sanciones a la empresa a finales del año pasado por su contribución a la guerra de Ucrania.

Los documentos posteriores incluyen una descripción detallada del motor Limbach rediseñado, conocido como Mado MD550. Los autores indicaron que la descripción se compiló sobre la base de la información “proporcionada por especialistas de Mado”.

No fue posible ponerse en contacto con Mado para obtener sus comentarios.

Restos de un drone Geran

A pesar de estos problemas, los ingenieros de Alabuga han trabajado para mejorar los drones, según muestran los documentos. Han sustituido componentes electrónicos chinos defectuosos por análogos más fiables, han reemplazado un pegamento que los rusos consideraron defectuoso y han añadido impermeabilización en una revisión del diseño del fuselaje.

Problemas de personal

Los documentos muestran que Alabuga ha tenido problemas para cubrir puestos especializados en las instalaciones, que debían contar con 810 empleados para cada uno de los tres turnos diarios. El equipo de producción carecía de expertos en áreas clave y muy complejas del desarrollo de drones, incluidos los sistemas de guerra electrónica.

Numerosos empleados de Alabuga han viajado a centros de fabricación de drones en Irán para adquirir experiencia, según documentos de personal. Entre las delegaciones había directores de proyecto e ingenieros, además de estudiantes y trabajadores manuales.

Mientras un grupo visitaba Teherán el 29 de enero, el servicio de inteligencia exterior israelí, el Mossad, atacó una fábrica de armas en la ciudad iraní de Isfahan, dejando llamas en un lugar que se cree que es un centro de producción de aviones no tripulados y misiles. A los directivos e ingenieros de Alabuga se les prohibió salir del hotel porque los funcionarios iraníes temían que Israel pudiera atacar las instalaciones que el grupo iba a visitar, según la persona que facilitó los documentos.

Los archivos también revelan que trabajadores centroasiáticos que ocupaban puestos de bajo nivel en Alabuga fueron enviados a Irán porque hablaban un idioma similar al farsi. Se suponía que debían observar el proceso de ensamblaje en las plantas de producción iraníes, interpretar para el resto de la delegación y recibir formación que les permitiera construir drones de vuelta en Rusia.

A finales de primavera, unos 200 empleados y 100 estudiantes habían recibido formación en las instalaciones iraníes, según los documentos y el individuo.

Los estudiantes de la universidad politécnica local debían trabajar en la fábrica de Alabuga como parte de su plan de estudios, según informó en julio el medio ruso Razvorot.

Alabuga también ha intentado reclutar a jóvenes para puestos bajos en la cadena de montaje, con llamativos anuncios que prometían “una carrera de futuro” y viviendas subvencionadas. Un anuncio publicado en los canales de Telegram de Alabuga invita a mujeres de entre 16 y 22 años a trasladarse al lugar y “labrarse una prometedora carrera en el mayor centro de formación de especialistas en la producción de vehículos aéreos no tripulados”, con un salario a partir de 550 dólares al mes.

Al mismo tiempo, según el individuo, algunos trabajadores se han sentido incómodos con la idea de desarrollar drones para bombardear Ucrania y descontentos por lo que consideran largas jornadas de trabajo y una gestión deficiente. Para retener al personal y atraer talentos de fabricantes rivales, Alabuga aumentó los salarios, según muestran los documentos presupuestarios, y algunos trabajadores clave ganaban 10 veces el salario medio ruso. La dirección creó obstáculos para evitar que los empleados renunciaran, como la confiscación de pasaportes y la exigencia de que los trabajadores pidieran el visto bueno antes de dejar sus puestos, según el individuo.

Drones dañados

Los rusos tuvieron problemas al tratar con la parte iraní. Se calcula que el 25% de los aviones no tripulados enviados desde Irán para uso de Alabuga y entregados por aviones del Ministerio de Defensa ruso estaban dañados, según los documentos y la persona que los facilitó.

Un documento de febrero incluye un registro de drones dañados o defectuosos recibidos en un segundo envío de los UAV desde Irán -separados en las categorías de “barcos grandes” y “barcos pequeños”, que se refieren al Shahed-136 y al Shahed-131, respectivamente, a pesar de que Alabuga estaba interesada principalmente en el primero. El documento indica que 12 de los drones iraníes de la entrega del 15 de febrero estaban inoperativos, incluido uno que sufrió daños irreparables al caer al suelo.

El motor de un drone ruso, similar al del Shahed 136 (Reuters)

“Ese fue un momento interesante, porque el acuerdo inicial con Irán se refería sólo a los grandes drones Shahed, ya que el modelo 131, más pequeño, es bastante inútil: su carga útil es diez veces menor en comparación con el modelo 136, y tal vez pueda volar un coche”, dijo el individuo. “Pero como se puede ver, Irán impuso sus propias condiciones para el acuerdo y suministró modelos más pequeños, muchos de ellos rotos”.

El registro muestra que el equipo ruso carecía de la experiencia y las piezas de repuesto para reparar los drones dañados o que funcionaban mal.

El equipo tuvo dificultades para cumplir los plazos iniciales. Un memorando de febrero muestra que los gestores del proyecto advirtieron a sus superiores de un retraso de 37 días en el calendario, ya que las comunicaciones con Irán se veían ralentizadas por la burocracia del Ministerio de Defensa ruso y porque Irán no facilitaba cierta documentación técnica.

“Los iraníes no están acostumbrados a trabajar de acuerdo con las estrictas normas europeas, y sospecho que no tenían toda la documentación preparada”, dijo la persona en cuestión.

Los técnicos sugirieron realizar ingeniería inversa en un drone que ya estaba en posesión del Ministerio de Defensa ruso para crear su propia documentación del proyecto, pero la petición fue denegada porque sus responsables temían que fuera percibido como un fracaso por parte de Alabuga por los responsables militares en Moscú, según la persona.

“Hubo un momento político en el que si decíamos que no teníamos algo, se demostraría nuestra debilidad e incapacidad para llevar a cabo un proyecto tan complejo, así que se barrieron todos los problemas debajo de la alfombra”, dijo la persona.

La entrega de los drones y los equipos a la planta de producción también supuso un reto. Los primeros envíos iraníes llegaron al aeropuerto de Begishevo, en Tatarstán, con poca antelación. El personal de Alabuga se apresuró a organizar la logística básica para transportar la carga a su almacén, según el individuo.

En una ocasión, después de conseguir camiones para transportar el cargamento, los empleados se dieron cuenta de que no tenían una carretilla elevadora para cargar las pesadas cajas de madera llenas de drones desmontados. Se envió a un empleado a una empresa cercana para que buscara una carretilla elevadora, pero al encontrarla se dieron cuenta de que nadie estaba cualificado para manejarla.

El individuo relató que las cajas de drones se almacenaron primero en un almacén casi vacío, ya que las instalaciones aún no estaban preparadas ni siquiera para tareas sencillas como volver a unir partes del cuerpo del UAV que se habían desmontado para el transporte.

“Así que simplemente los desembalaron e intentaron volver a montarlos en el suelo”, añadió el individuo. “Al mismo tiempo, querían mostrar al Ministerio de Defensa que el proceso estaba en marcha, que se estaban construyendo las instalaciones, así que compraron algunas mesas e hicieron una sesión de fotos para mostrar cómo supuestamente están ensamblando activamente estos drones”.

Altos cargos de Alabuga se pasaron una semana haciendo y rehaciendo fotos, según el individuo.

