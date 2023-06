Mucho más que drones: los detalles de los contratos entre Rusia e Irán por todo tipo de armamento

El jefe del estado ruso, Vladimir Putin y el Ayatollah Khamenei. En el centro, el contrato entre Rusia e Irán por armamentos (Infobae)

Los drones Shahed-186 se llevaron la atención de todos. Son esos pequeños aviones no tripulados de fabricación iraní que caen como lluvia ácida sobre Ucrania. Sin embargo, son muchos más y variados los cargamentos que unen las rutas aéreas y marítimas entre Irán y Rusia desde hace meses.

Un contrato al que tuvo acceso Infobae evidencia cómo el régimen teocrático provee al Kremlin de todo tipo de municiones y material bélico para continuar su invasión: cohetes, balas, blindaje para tanques y piezas de artillería, entre otros productos, son parte de las transacciones que Moscú y Teherán acordaron para ampliar y profundizar su alianza militar y política.

Una alta fuente de seguridad internacional compartió no sólo el contrato fechado en septiembre pasado que detalla apenas uno de los incontables cargamentos de Irán a Rusia, sino que además relató con minucioso detalle cómo es la cooperación entre ambas naciones y hasta dónde llega. “La conexión es mucho más grande que sólo drones”, indicó el informante que prefiere mantener su identidad a resguardo.

Las primeras noticias de drones iraníes en tierra ucraniana en julio de 2022 despertaron la curiosidad de diversas agencias de inteligencia internacionales que comenzaron a investigar más profundamente sobre esta transacción militar. Desde entonces se han monitoreado grandes cargamentos de embarcaciones y aviones que parten de puertos y aeropuertos iraníes con destino a Rusia.

Barcos repletos de municiones zarpan principalmente desde el puerto iraní de Amirabad en el Mar Caspio para atravesar sus aguas y entregar el cargamento del otro lado, en el puerto de Astrakhan, en tierra de Vladimir Putin. Al mismo tiempo, aviones rusos aterrizan en Teherán para cargar material bélico para desplegar en Ucrania. Se conocen perfectamente los días y horarios de cada uno de los envíos que son seguidos satelitalmente desde un monitor por diferentes agencias de seguridad.

“Los drones ganaron la atención de los medios porque es algo nuevo. Es la nueva guerra”, dice la fuente. Pero había mucho más a lo que prestar atención.

Los informes sugieren que Rusia está muy preocupada por la falta de armamento y que la inesperada extensión de la guerra fue un golpe letal para sus reservas de municiones y demás pertrechos. Por eso debieron recurrir a Teherán y se comenzó a diseñar otro tipo de alianza. Más profunda.

Carátula del contrato celebrado entre Irán y Rusia por armamentos para la invasión a Ucrania (Infobae)

Además de estas entregas de municiones, piezas de artillería, blindajes y drones, ambos regímenes planifican una mayor colaboración conjunta. Ingenieros y técnicos iraníes visitan con cada vez más frecuenciacada vez más Rusia. Muchos ya están instalados. El Kremlin está interesado en montar una planta capaz de fabricar los Shahed con el tutelaje iraní. Este proyecto es casi un hecho y está muy avanzado. De lograr construirlos ellos mismos, reducirán los contratos de armamentos, aunque continuarán con el know-how de origen. Serían drones Shahed pero Made in Russia. Una excentricidad.

Estos acuerdos, contratos y envíos son confeccionados y vigilados celosamente por el agregado militar de Rusia en la capital iraní, el Coronel Dimitri Ivanovich Kuvshinov y por el embajador de los ayatollahs en Moscú, Kazem Jalali. Son los grandes negociadores. A pesar de ello, la primera página del documento que firman ambas partes es una marca registrada de uno de los interesados: In the name of Allah.

El contrato -que también fue presentado por la cadena Sky News- está fechado el 14 de septiembre de 2022 y lleva el código N°IR-RU-2022 6001/1/N°P/2236478020960. Está firmado por el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán y por JSC Rosoboronexport, la empresa estatal rusa encargada de la importación y exportación de material de guerra. Otro llamativo detalle: las operaciones deberán ser abonados en dólares estadounidenses. El “nuevo orden” del yuan deberá esperar.

El contrato entre Rusia e Irán está en inglés y fue fijado en dólares estadounidenses (Infobae)

El convenio -sugiere la fuente de seguridad consultada por Infobae- es sólo uno de los muchos que se vienen celebrando desde mediados del año pasado luego de que la invasión a Ucrania ordenada por Putin no resultara como se esperaba. La “operación especial” -extendida- cambió los planes del Kremlin y dejó sin armas a su ejército. “Ese es un contrato de muchos otros más. Hay mucho más dinero y mucho más armamento”, agregan.

Ese documento indica que Rusia pagó millones de dólares por un número indefinido de cargamentos. ¿Pero es lo único que Teherán consigue y quiere en contrapartida? No. En los últimos años Irán ha invertido muchísimos recursos en sus fuerzas armadas en las áreas de misiles balísticos y capacidades nucleares. Pero pese a poner el foco allí, dejó de lado un factor clave para un régimen en permanente tensión con sus vecinos y con Estados Unidos: la capacidad de su Fuerza Aérea. Actualmente esa arma no está en condiciones de someter a ninguno de los países que la rodean. Es por eso que el interés por el acercamiento es mutuo.

“Ahora entendieron que deben invertir en su Fuerza Aérea por las múltiples hipótesis de guerra que manejan y el aire es vital en esos escenarios y como no tienen fábricas de aviones, tienen que buscar en otros mercados”. Entonces el Kremlin le abre una ventana inmejorable: le sirve en bandeja los Sukhoi Su-35, uno de sus mejores cazas polivalentes que -llamativamente- no sobresalieron en Ucrania. Otra vez: pilotos, funcionarios e ingenieros iraníes están en Rusia estudiando todos los procesos y entrenando en estas naves. La compra sería inminente. En dólares, no en yuanes.

Uno de los anexos del contrato firmado entre Irán y Rusia para transferir material bélico para invadir Ucrania. En el se detalla parte de los envíos (Infobae)

Pero entonces, la cooperación entre ambos países es mayor a la de una venta de drones o armas, se advierte a la fuente: “Están convirtiéndose en aliados, comparten todo entre ellos: inteligencia, información, armamentos, capacidades militares”, es la respuesta. ¿Podría Rusia proveerle además a Irán tecnología y conocimiento en materia nuclear?, se insiste. “Creo que Rusia, como cualquier potencia, no quiere a un vecino con capacidad nuclear”, es la respuesta.

Todos los países que apoyan activamente a Ucrania frente al sangriento conflicto a la que es sometida están al tanto de estas contrataciones y ventas que Teherán hace a Moscú. También de este acercamiento cada vez más concreto. Saben de una alianza que crece exponencialmente. Es una información compartida por los aliados y los miembros de la OTAN. Tienen certeza, de esta forma, que Irán no representa una amenaza lejana. Está en Europa interviniendo activamente en una invasión que ya cuenta 468 días y decenas de miles de muertos.

