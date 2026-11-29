México y Guatemala reactivaron la Comisión Binacional tras casi diez años sin reuniones plenarias. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

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México y Guatemala acordaron en la XIII Reunión de la Comisión Binacional acelerar los estudios para una conexión ferroviaria entre Chiapas y Tecún Umán, además de fortalecer la cooperación energética mediante la interconexión eléctrica y la exploración del potencial hidroeléctrico del río Usumacinta. Los compromisos reactivan el principal mecanismo de diálogo bilateral tras casi diez años sin una reunión plenaria y abarcan también seguridad fronteriza, migración, comercio y movilidad laboral.

El canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, recibió a su par guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El encuentro fue convocado por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

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La reunión concluyó con la firma de un acta final que reúne los acuerdos de ambos gobiernos. Velasco definió la relación bilateral a partir de los casi mil kilómetros de frontera compartida, que, según planteó, deben convertirse en una zona de integración y prosperidad.

La Comisión Binacional había mantenido durante casi una década contactos técnicos y visitas de trabajo puntuales, sin volver a convocar una instancia plenaria. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el nuevo encuentro permitió retomar compromisos en infraestructura, seguridad y movilidad humana.

México y Guatemala reactivaron la Comisión Binacional tras casi diez años sin reuniones plenarias. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

El enlace entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán

El proyecto ferroviario ocupa un lugar central en la agenda bilateral porque busca unir Ciudad Hidalgo, en Chiapas, con Tecún Umán, en Guatemala, y enlazar ese trayecto con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Las delegaciones acordaron acelerar los estudios técnicos, aunque no definieron un calendario de construcción ni un monto de inversión para esta fase.

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La conexión proyectada se integraría a una red que ya comunica los puertos mexicanos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Ese corredor tiene una extensión de 308 kilómetros y está en operación desde diciembre de 2023.

Sheinbaum presentó el Corredor Interoceánico ante empresarios de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocida como APEC, durante una visita a Shenzhen, China. La mandataria lo describió como una alternativa para el transporte de mercancías frente al Canal de Panamá.

El plan forma parte de un paquete de infraestructura más amplio que, de acuerdo con la presidenta, contempla cerca de 2.500 kilómetros de vías para trenes de pasajeros y carga. También incluye obras de modernización de carreteras y puertos mediante inversión pública, privada y mixta.

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La posibilidad de enlazar el sistema ferroviario mexicano con Guatemala ya había sido discutida en octubre, cuando Velasco realizó una visita de trabajo al país vecino. En aquella ocasión, ambos cancilleres reportaron avances en las propuestas ferroviarias y acordaron mantener el diálogo sobre infraestructura fronteriza y gestión aduanera.

La conectividad también había integrado la agenda de Sheinbaum durante su viaje a Guatemala en agosto de 2025. La XIII Reunión de la Comisión Binacional dio continuidad a esos intercambios, con el compromiso de profundizar los análisis sobre el tramo que cruzaría la frontera común.

La cuenca del Usumacinta en la cooperación eléctrica

Los dos gobiernos también pactaron reforzar la interconexión eléctrica y analizar el aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca del río Usumacinta. La iniciativa se suma a los proyectos de infraestructura que México impulsa en la región bajo el Plan México.

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El Usumacinta nace en territorio guatemalteco y desemboca en el Golfo de México. Su cuenca concentra una parte relevante del potencial hídrico compartido por ambos países, aunque hasta ahora no había sido incluida de forma explícita en los documentos conjuntos de la Comisión Binacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores no detalló plazos ni recursos previstos para la interconexión eléctrica o los estudios sobre la cuenca. Tampoco se precisaron las características de las eventuales obras que podrían derivarse de esa exploración energética.

Los compromisos incluyeron medidas para atender la situación migratoria en la frontera. Las delegaciones acordaron convocar una reunión regional sobre las caravanas migrantes, negociar nuevos mecanismos para el retorno de personas a sus países de origen y coordinar la búsqueda de personas desaparecidas en la zona limítrofe.

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La seguridad fronteriza fue otro de los asuntos revisados. México y Guatemala se comprometieron a reforzar el intercambio de información, un aspecto que había quedado pendiente desde la anterior reunión plenaria del mecanismo bilateral.

La agenda abordó además la facilitación comercial, la movilidad laboral y la atención consular. Velasco escribió en su cuenta de X: “Hemos tenido la fortuna de” avanzar en varios de esos frentes durante los últimos meses.

La XIII Reunión de la Comisión Binacional no estableció una fecha para el próximo encuentro plenario. Ambos cancilleres sostuvieron que mantendrán en los próximos meses el diálogo técnico sobre los proyectos ferroviarios, energéticos, migratorios y de seguridad acordados.

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