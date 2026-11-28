Los mercados de Navidad de Europa combinan gastronomía local, artesanías, bebidas calientes y actividades culturales durante el invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Christkindlesmarkt de Núremberg encabeza la selección de mercados de Navidad en Europa de Time Out. La feria alemana abrió el 27 de noviembre y se extenderá hasta el 24 de diciembre de 2026. Edimburgo y Budapest también figuran entre los destinos destacados.

Núremberg: puestos de madera y especialidades locales en la plaza Hauptmarkt

El mercado se instala en Hauptmarkt, la plaza central del casco histórico. Sus puestos de madera venden adornos y productos típicos de la ciudad, como el pan de jengibre y las salchichas bratwurst. Entre las bebidas de temporada está el glühwein, un vino caliente especiado.

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La oficina de turismo informa que la feria abre todos los días de 10 a 21. El 24 de diciembre tendrá un horario reducido, de 10 a 14.

En Núremberg, la visita al mercado principal de la plaza Hauptmarkt puede combinarse con un paseo por el Mercado de las Ciudades Hermanas, que reúne productos de localidades vinculadas con la ciudad alemana. Tanto ese mercado como los puestos regionales cierran el 23 de diciembre.

Edimburgo: un mercado con atracciones que sigue hasta enero

El mercado principal de Edimburgo se realiza en East Princes Street Gardens del 14 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027, con cierre el 25 de diciembre. Los jardines reúnen puestos de comida y regalos, un trayecto iluminado y atracciones como la rueda panorámica. El acceso a los jardines es gratuito y las atracciones se pagan por separado.

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El Christkindlesmarkt de Núremberg fue elegido como el mejor mercado de Navidad de Europa para visitar en 2026 (Christkindlesmarkt)

Budapest: artesanías y un tren gratuito en Vörösmarty tér

El Vörösmarty Classic Xmas abrió el 13 de noviembre en la plaza Vörösmarty tér, en el centro de Budapest. La agenda incluye puestos de artesanías, actuaciones musicales y especialidades de la cocina húngara, como el goulash. La entrada es gratuita.

Edimburgo y Budapest completaron el podio de los mejores mercados de Navidad de Europa para visitar en 2026 (Composición fotográfica)

El municipio indica que los puestos de artesanías y el tren gratuito estarán disponibles hasta el 28 de diciembre. La programación gastronómica del organizador anuncia propuestas hasta el 31 de diciembre.

Para quienes viajen después de Navidad, Edimburgo permite recorrer el mercado hasta el primer fin de semana de enero. En Budapest, la experiencia cambia a partir del 29 de diciembre: la programación gastronómica continúa hasta fin de año, mientras que los puestos de artesanías y el tren ya habrán cerrado. Para llegar a la plaza, el organizador señala la estación Vörösmarty tér, de la línea M1 del metro.

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El podio reúne tres propuestas diferenciadas. A su vez, sitúa a estas ciudades como referencias para quienes planean recorrer los mercados de Navidad de Europa durante la temporada 2026, con propuestas que combinan gastronomía local, actividades culturales y compras de fin de año.