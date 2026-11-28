The Cormorant at 55 South opera en Puerto Williams como punto de conexión para cruceros de expedición hacia la Antártida (Silversea)

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El hotel más austral del mundo ya opera en Puerto Williams, Chile, como parte de la logística de los cruceros de expedición antártica de Silversea. The Cormorant at 55 South, con 150 habitaciones, abrió en noviembre y articula alojamiento, vuelos chárter y actividades en la isla Navarino para los pasajeros que buscan llegar a la Antártida sin navegar por el pasaje de Drake.

La propiedad constituye el primer hotel de la naviera de lujo y de su empresa matriz, Royal Caribbean Group. Durante la temporada antártica, que se extiende desde fines de octubre o noviembre hasta marzo, el edificio estará destinado de forma prioritaria a los viajeros del programa Antarctica Fly Cruise. La empresa analiza, además, habilitarlo en el futuro para huéspedes independientes.

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El proyecto responde a uno de los principales desafíos de los viajes al continente blanco: las reprogramaciones provocadas por las condiciones meteorológicas en los vuelos. Según Business Traveller, las noches previas y posteriores al crucero ya están contempladas dentro del itinerario, y la compañía reserva habitaciones entre salidas para recibir a pasajeros que enfrenten demoras.

El establecimiento permite a los pasajeros evitar el cruce marítimo por el pasaje de Drake antes de embarcar hacia la Antártida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hotel más austral del mundo busca reducir las demoras de los vuelos a la Antártida

El recorrido parte desde Santiago de Chile, donde los pasajeros acceden a vuelos chárter con destino a Puerto Williams, localidad de unos 2.000 habitantes ubicada en la isla Navarino. Después de pasar una noche en el hotel, continúan hacia la isla Rey Jorge, en el archipiélago de las Shetland del Sur, para embarcar en los buques de expedición. El esquema evita el cruce marítimo de dos días por el pasaje de Drake, una zona conocida por sus condiciones de navegación variables.

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La utilización de Puerto Williams en lugar de Punta Arenas también reduce hasta 45 minutos por tramo el vuelo hacia la isla Rey Jorge, de acuerdo con Business Traveller. Esa diferencia amplía las alternativas operativas cuando se abren breves períodos de buen tiempo. Para la naviera, el hotel se integra a una cadena propia de servicios que incluye una terminal privada en Santiago y los vuelos contratados para sus pasajeros.

Conrad Combrink, vicepresidente sénior de Expediciones de Silversea, explicó a TTG Asia que el objetivo era gestionar el trayecto desde la llegada de los viajeros a Santiago, con el hospedaje y el transporte aéreo bajo una misma organización. Carol Cabezas, vicepresidenta sénior de ventas globales, señaló al mismo medio que contar con alojamiento propio permite reorganizar estadías cuando una expedición modifica su calendario a causa del clima.

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La inauguración oficial del establecimiento se realizó el 5 de noviembre, luego de un proceso que llevó módulos prefabricados desde Mendoza, Argentina, hasta el extremo austral de Chile. Las 150 habitaciones fueron construidas en esa ciudad y trasladadas por tierra para su ensamblaje final. El desarrollo se concretó con inversores locales, entre ellos la familia Pivcevic, vinculada a DAP Antarctic Airways y al cercano Lakutaia Lodge. La inversión rondó los USD 50 millones, según informó Business Traveller.

Las habitaciones del establecimiento permiten reorganizar estadías ante demoras provocadas por las condiciones meteorológicas (The Cormorant at 55 South)

Silversea evalúa recibir viajeros independientes para 2027

Por el momento, The Cormorant at 55 South está reservado para quienes contratan expediciones antárticas con la compañía. En la temporada 2026/2027, los barcos Silver Endeavour, Silver Wind y Silver Cloud tienen previstas 40 travesías hasta fines de marzo de 2027. De ese total, 29 corresponden al formato Fly Cruise, que incorpora noches en el nuevo hotel. Las tarifas comienzan en USD 13.300 por persona para una experiencia de nueve días, según la publicación especializada.

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La apertura a turistas que no viajen con Silversea figura entre los próximos objetivos, aunque su alcance todavía no está definido. TTG Asia indicó que la empresa prevé recibir viajeros independientes desde octubre de 2027. En diálogo con LATTE, Adam Radwanski, vicepresidente sénior y director general para Asia-Pacífico, aclaró que esa posibilidad dependerá de que el establecimiento disponga de la infraestructura y la preparación necesarias para atender a otros huéspedes.

Fuera de los traslados hacia la Antártida, el hotel ofrece actividades en Puerto Williams y la isla Navarino, entre ellas caminatas guiadas, paseos en kayak por el canal Beagle, cabalgatas, observación de aves y recorridos centrados en la historia y la cultura local. El establecimiento también cuenta con un restaurante de cocina patagónica, un bar de vinos chilenos y degustaciones de pisco, propuestas destinadas a los pasajeros antes o después de su expedición.

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La operación seguirá concentrada en los viajeros antárticos incluso si se habilitan reservas para particulares. Radwanski afirmó a LATTE que el cambio no es inmediato, mientras que Business Traveller sostuvo que la mayoría de las habitaciones continuaría bloqueada para los programas de Silversea.