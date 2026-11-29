Las fachadas de estilo bávaro de Leavenworth se iluminan durante todo el invierno en el noroeste de Estados Unidos (Visit Leavenworth)

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En Leavenworth, una localidad montañosa del estado de Washington, la temporada navideña se prolonga más allá del 25 de diciembre. Desde Acción de Gracias hasta el 28 de febrero de 2027, sus calles y fachadas de inspiración bávara estarán iluminadas por más de medio millón de luces. El programa “Village of Lights: Christmastown”, que comenzará el 27 de noviembre, reunirá música, actividades familiares y personajes navideños hasta la víspera de Navidad.

A poco más de 200 kilómetros de Seattle, el municipio recibe cada invierno a visitantes atraídos por su arquitectura alpina y su calendario festivo. La iluminación funciona todos los días entre las 6:00 y las 23:00, sin una ceremonia central de apertura. El esquema permite visitar el centro urbano en diferentes fechas y evita que toda la afluencia se concentre en una sola jornada.

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El pueblo montañoso de Washington extiende su temporada de Navidad con luces, conciertos y actividades familiares (Visit Leavenworth)

Leavenworth mantendrá sus luces encendidas hasta el 28 de febrero

La “Village of Lights” estará activa desde el 26 de noviembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027. La exhibición, de acceso gratuito, abarca el centro de Leavenworth, donde edificios, comercios y espacios públicos mantienen una estética inspirada en pueblos de Baviera. La organización diferencia esta propuesta de Christmastown, la agenda de espectáculos y actividades que se desarrollará entre el 27 de noviembre y el 24 de diciembre.

Según su página oficial de turismo, el Festhalle funcionará como un espacio gratuito para los visitantes durante las celebraciones. Habrá manualidades infantiles, cartas para Santa Claus, cuentacuentos, fotografías, una muestra de casas de jengibre, zonas para retratos y envoltura de regalos. Abrirá de domingo a jueves de 12:00 a 16:00 y los viernes y sábados hasta las 18:00; el 24 de diciembre cerrará a las 15:00.

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El parque Front Street contará con puestos de comida de 10:00 a 19:00 todos los días. El calendario también prevé música en vivo en el quiosco del parque, coros navideños por las calles y apariciones de Santa Claus, la señora Claus y otros personajes. La organización advirtió que las actividades podrían modificarse por condiciones meteorológicas.

La Navidad continúa después de diciembre en Leavenworth, entre luces, coros y paisajes de montaña (Visit Leavenworth)

Christmastown ofrecerá conciertos, cine y actividades familiares hasta el 24 de diciembre

Parte de la programación nocturna se realizará en el Festhalle y requerirá entrada, disponible en el lugar. El ciclo comenzará el 28 de noviembre con una proyección de Elf. El 5 de diciembre, el compositor Eric Link participará en el concierto Merry Christmas from Leavenworth, junto con artistas locales como Erin McNamee, Seth Garrido, Corban Welter y Leavenworth Alphorns.

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El programa incluirá además a The Jewel Tones, un trío vocal femenino que presentará un espectáculo de Navidad con repertorio de Motown el 12 de diciembre. El 20 y el 22 de diciembre se presentará Manuela Horn & Her Slay Belles, con música, comedia, canciones participativas y actividades para niños. Las entradas generales costarán entre USD 5 y USD 15, mientras que los menores que permanezcan en brazos de un adulto no pagarán, según informó The Leavenworth Echo.

Santa Claus, puestos de comida, música en vivo y talleres infantiles forman parte de Christmastown en Leavenworth (Visit Leavenworth)

La imagen bávara surgió como respuesta al declive de la industria maderera

La identidad actual de Leavenworth surgió de una reconversión económica. En la década de 1960, el retroceso de la industria maderera llevó a dirigentes locales a buscar nuevas actividades para sostener la economía de la ciudad. El grupo Project LIFE, sigla de Leavenworth Improvement For Everyone, elaboró junto con la Universidad de Washington un plan para orientar al municipio hacia el turismo.

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Los empresarios de Seattle Ted Price y Bob Rodgers respaldaron la adopción de fachadas inspiradas en Baviera. Uno de los hitos ocurrió en 1965, cuando el Hotel Chikamin, afectado por un incendio, reabrió como Hotel Edelweiss con una nueva apariencia. De acuerdo con Secret Seattle, hacia 1970, el rediseño arquitectónico y los festivales anuales ya habían consolidado el perfil por el que el pueblo es conocido.

La oferta vinculada a la Navidad también continúa durante el resto del año. En Front Street, la tienda Kris Kringl vende adornos, figuras, cascanueces y artículos decorativos desde 1986, bajo la propiedad de Carl Evans. Seattle Refined señala que el comercio reúne piezas de colección y productos personalizados. Aunque la programación de Christmastown concluirá en Nochebuena, las luces mantendrán visible la identidad navideña de Leavenworth hasta finales de febrero.

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