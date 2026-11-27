Con 4.400 kilómetros cuadrados, la Isla Canguro es la tercera isla más grande de Australia y conserva amplias áreas naturales (Wikimedia Commons)

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A 112 kilómetros al suroeste de Adelaida, frente a la costa de Australia Meridional, la Isla Canguro reúne una superficie comparable a la de una provincia pequeña y una población de apenas 4.894 habitantes. Conocida en inglés como Kangaroo Island, es la tercera más grande de Australia y concentra una porción relevante de la biodiversidad del sur del país.

Con cerca de 4.400 kilómetros cuadrados, sus principales localidades son Kingscote, Penneshaw, Parndana y American River. Fuera de esos núcleos, predominan el matorral, los bosques nativos, las playas, las dunas y los acantilados. La baja densidad demográfica y el aislamiento geográfico contribuyeron a la preservación de ambientes y especies propios de la isla.

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El territorio fue habitado por pueblos aborígenes durante milenios antes de quedar desocupado. En 1802, el navegante británico Matthew Flinders la llamó Kangaroo Island tras hallar numerosos canguros durante su expedición. En documentos locales también figura el nombre indígena Karta Pintingga, que significa “isla de los muertos” en lengua kaurna.

La isla combina baja densidad de población y una biodiversidad propia del sur de Australia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La isla concentra reservas y fauna propia de Australia Meridional

Alrededor de una cuarta parte de la Isla Canguro está protegida por parques nacionales, áreas de conservación y zonas silvestres, según el plan regional de gestión turística de la isla. El documento indica, además, que cerca del 50 % del territorio conserva vegetación nativa y que 45 especies de plantas no se encuentran en ninguna otra región de Australia Meridional.

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El Parque Nacional Flinders Chase, en el oeste de la isla, concentra varios de sus puntos más visitados. Allí se ubican las formaciones rocosas Remarkable Rocks y Admirals Arch, además de sectores costeros donde habitan leones marinos. La Reserva de Conservación Kelly Hill, en tanto, reúne cuevas y áreas boscosas del interior.

La fauna registrada incluye canguros, koalas, equidnas, ualabíes de Tammar, zarigüeyas pigmeas, pingüinos y delfines. La isla alberga, además, más de 260 especies de aves. El atropellamiento de animales en rutas y caminos figura entre las principales preocupaciones de las comunidades y operadores turísticos, junto con el efecto de las visitas sin control sobre áreas de nidificación.

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El fuego afectó hábitats de especies con poblaciones reducidas, como la cacatúa negra lustrosa y el dunnart de Isla Canguro (AP)

La apicultura forma parte de las actividades asociadas a la identidad local. La isla mantiene una población de abejas ligurianas, cuya protección depende de medidas de bioseguridad para evitar el ingreso de plagas y enfermedades. La producción de miel tiene un lugar relevante en la economía insular y atravesó dificultades tras los incendios forestales que afectaron la zona occidental.

Los incendios forestales quemaron el 38 % de la isla

La temporada de incendios de 2019 y 2020, conocida en Australia como Black Summer, dejó una marca profunda en el oeste de la isla. Los focos comenzaron a fines de diciembre de 2019 y se propagaron durante las semanas siguientes. Un informe oficial calculó que el fuego alcanzó 167.432 hectáreas, equivalentes al 38 % de la superficie insular.

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El impacto comprometió hábitats de especies con poblaciones reducidas, entre ellas la cacatúa negra lustrosa y el dunnart de Isla Canguro. Después de la emergencia, los programas de recuperación priorizaron el control de malezas y de la erosión, la protección de refugios de vegetación que no se quemaron, el monitoreo de fauna y la gestión de especies introducidas.

El plan turístico de la Isla Canguro busca compatibilizar la llegada de visitantes con la protección de la biodiversidad y la vida local (Wikimedia Commons)

El turismo constituye una fuente central de empleo para las comunidades locales. La planificación regional señala que el 29 % de los puestos de trabajo de la isla está vinculado a la economía de visitantes. Durante el año cerrado en diciembre de 2024 se contabilizaron 274.000 viajeros, sin incluir a quienes llegaron en cruceros. Las autoridades aclararon que los cambios metodológicos aplicados en 2025 impiden comparar esas cifras de forma directa con las de períodos anteriores.

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El acceso a la Isla Canguro se realiza principalmente por ferry desde Cape Jervis, en la península de Fleurieu, o por avión desde Adelaida hasta Kingscote. Debido a las distancias entre las localidades y los parques, el transporte terrestre resulta fundamental para recorrerla.

El plan vigente para 2026-2030 plantea que el aumento de visitantes debe ser compatible con la protección de la biodiversidad, el patrimonio cultural y la vida cotidiana de una comunidad que no alcanza los 5.000 residentes.