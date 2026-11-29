El café y el cacao figuran entre las siete materias primas contempladas en el reglamento ambiental de la Unión Europea. Cortesía Mida

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Panamá estableció nuevos mecanismos para proteger sus exportaciones agropecuarias hacia Europa y ampliar la comercialización de servicios en los mercados internacionales, mediante iniciativas que buscan cumplir las regulaciones ambientales y aprovechar los acuerdos comerciales vigentes.

Una de las medidas anunciadas es la creación de la Comisión Nacional Interinstitucional EUDR, establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 18 del 18 de noviembre de 2026, para atender las exigencias ambientales europeas.

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La instancia está integrada por los ministerios de Desarrollo Agropecuario, Ambiente y Comercio e Industrias, que deberán coordinar acciones de asistencia técnica y proporcionar a productores y exportadores herramientas de cumplimiento normativo.

El reglamento europeo, identificado como EUDR por sus siglas en inglés, establece restricciones a la comercialización de materias primas y productos derivados asociados con la deforestación, incorporando requisitos de trazabilidad y legalidad.

Los productores deberán acreditar que sus mercancías no proceden de terrenos deforestados después del 31 de diciembre de 2020. Cortesía MIDA

La disposición abarca siete materias primas: ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera, además de determinados derivados, cuya comercialización estará condicionada al cumplimiento de criterios ambientales y legales.

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Entre las principales exigencias figura demostrar que los productos no proceden de terrenos deforestados después del 31 de diciembre de 2020, además de acreditar que fueron obtenidos conforme a la legislación vigente del país productor.

Esto implica que los productores deberán contar con información sobre la ubicación geográfica de sus parcelas, mientras los operadores comerciales tendrán que disponer de documentación suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos europeos.

Para facilitar este proceso, Panamá desarrolló la Plataforma EUDR, una herramienta tecnológica destinada a gestionar la información necesaria para demostrar la procedencia de los productos y facilitar su trazabilidad dentro de la cadena comercial.

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La geolocalización de las parcelas permitirá verificar el origen de los productos destinados al mercado europeo. Cortesía MIDA

Otro mecanismo es la Matriz de Legalidad, que permite identificar las disposiciones nacionales aplicables a las actividades productivas y orientar la preparación de documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones legales y ambientales.

El decreto también contempla la elaboración de un plan de trabajo interinstitucional, la conformación de subcomisiones especializadas y la incorporación de otras entidades públicas relacionadas con información territorial, innovación tecnológica y comercio exterior.

Estas acciones estarán acompañadas por jornadas de capacitación dirigidas a productores, exportadores y operadores europeos, particularmente en las cadenas productivas de café, cacao, palma aceitera y madera, para facilitar la adaptación a las exigencias comerciales.

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Paralelamente, el Ministerio de Comercio e Industrias trabajó junto con la Organización Mundial del Comercio (OMC) en una hoja de ruta técnica destinada a ampliar las oportunidades de exportación de las empresas panameñas de servicios.

La iniciativa se desarrolló mediante el Taller Nacional sobre Comercio de Servicios, en el marco del programa Comercio de Servicios para el Desarrollo, orientado a identificar oportunidades de internacionalización y aprovechar los tratados comerciales vigentes.

La logística, la consultoría empresarial y el desarrollo tecnológico representan oportunidades para diversificar la oferta exportadora panameña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este proceso participan las direcciones de Inversión y Exportaciones del MICI, la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales, ProPanamá y la Cancillería, mediante una coordinación institucional que busca conectar a las empresas locales con potenciales compradores extranjeros.

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Los equipos técnicos evaluaron las tendencias del comercio internacional de servicios y los obstáculos que enfrentan las compañías panameñas para ingresar a nuevos mercados, considerando las oportunidades disponibles mediante los acuerdos comerciales suscritos por el país.

A diferencia de las exportaciones tradicionales de mercancías, la comercialización internacional de servicios permite generar ingresos mediante actividades como la logística, la consultoría empresarial, el desarrollo tecnológico y otras soluciones que incorporan conocimiento y valor agregado.

Ambas iniciativas buscan atender desafíos diferentes del comercio exterior panameño: preservar el acceso de los productos agropecuarios a mercados con mayores exigencias ambientales y diversificar las fuentes de ingresos mediante la internacionalización de empresas de servicios.

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El alcance de estas medidas dependerá de su implementación, particularmente de la capacidad institucional para acompañar a los pequeños productores, reducir las barreras de cumplimiento normativo y convertir las oportunidades identificadas en nuevos negocios internacionales.