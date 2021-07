Qué hacer si el cupón de cambio de vuelo está a punto de vencer

¿Qué hacer frente a las cancelaciones y postergaciones de tickets de vuelos por el brote de COVID-19? (Ramiro Gómez / Latin America Ne)

Algunos concejales del Congreso de Estados Unidos enviaron esta semana cartas a diez de las principales aerolíneas de EE. UU. pidiéndoles que otorguen validez indefinida a todos los créditos de vuelo relacionados con la pandemia, incluidos los que ya han expirado o proporcionar reembolsos en efectivo a los viajeros que los deseen. Este paso es una herramienta que puede devenir en una cascada de exigencias a nivel internacional.

Los consumidores tienen derecho a un reembolso completo solo si una aerolínea cancela un vuelo . Si alguien elige no realizar un viaje, solo tiene derecho a un crédito para un vuelo futuro. En medio de la incertidumbre sobre la pandemia, muchos viajeros decidieron por su cuenta no volar y se les han emitido miles de millones de dólares en vales.

Pero esos cupones tienen fechas de caducidad y muchos se emitieron inicialmente con fechas límite de vencimiento de un año. Si bien varias aerolíneas han extendido las fechas en las que deben usarse, las políticas sobre cuándo y cómo usar los cupones varían ampliamente entre las aerolíneas, lo que confunde a los consumidores.

Es un tema candente para los consumidores. La gente presentó casi 90.000 quejas sobre reembolsos sólo el año pasado ante el Departamento de Transporte. Eso es 57 veces más que en 2019, cuando hubo 1.574 quejas de reembolso.

Cientos de vacacionistas disfrutan de playa gaviota y playa delfines en esta temporada de verano (FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM)

En su carta a los directores ejecutivos de las aerolíneas, los políticos indicaron: “Los viajeros necesitan dinero en efectivo en sus bolsillos para pagar alimentos, alojamiento y recetas durante esta emergencia. Es inconcebible que las aerolíneas se nieguen en gran medida a devolver el dinero de los clientes incluso cuando la industria está en más de $ 10 mil millones en créditos de viaje no utilizados”.

Si bien la mayoría de las aerolíneas han eliminado las tarifas de cambio para los viajeros que desean volver a reservar un vuelo, miles de consumidores se expresaron en las redes sociales de las empresas aéreas frustrados porque intentan utilizar cupones que vencen pronto o recuperar su dinero.

Las aerolíneas actúan como si todo hubiera sido pospuesto. Pero mucha gente todavía no quiere volar o ya no necesita hacerlo. Los boletos eran para bodas, graduaciones y conferencias que nunca sucederán. Algunos están sufriendo dificultades financieras debido a la recesión y solo necesitan el dinero. A los senadores Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, y Edward Markey, demócrata de Massachusetts les preocupa que con la pandemia en curso y las fechas de vencimiento que se avecinan, los consumidores pierdan sus créditos de vuelo o viajen forzados antes de sentirse seguros para no perder el dinero que gastaron.

Los consumidores tienen derecho a un reembolso completo solo si una aerolínea cancela un vuelo (EFE/José Valle/Archivo)

Quien tiene un crédito de vuelo que le preocupa perder, debería seguir algunos pasos para intentar que la aerolínea lo cumpla.

-Ir a la fuente. Confirmar la fecha de vencimiento en el comprobante. A medida que avanzaba la pandemia, muchas aerolíneas extendieron las fechas de vencimiento de los cupones para dar más libertad a los viajeros. Pero no siempre lo han dicho a los pasajeros directamente. Por lo tanto, se debe llamar a la aerolínea para ver si ha extendido las fechas límite de uso de los cupones. Aproximadamente la mitad de las empresas ahora los ofrecen hasta fines de 2022.

-Revisar los registros. Las reglas de los cupones pueden ser confusas y variar dramáticamente dependiendo de cuándo se adquirió el boleto y en qué aerolínea. Algunos, por ejemplo, relacionan el vencimiento del bono con la fecha original del viaje y otros lo anclan al momento en que canceló su reserva. Entonces, en lugar de tratar de descifrar la política de cupones de una aerolínea, que puede ser difícil de encontrar en línea, revisar la confirmación por correo electrónico que se recibió cuando se canceló el vuelo o el cupón físico si se lo obtuvo, se contará con toda la información necesaria al hablar con la aerolínea para conocer opciones.

Turistas en la playa Arenal en Palma de Mallorca. La obligación de uso de mascarilla ha sido flexibilizada en España (Foto: Clara Margais/dpa)

-Ser creativo y flexible. Los cupones se emiten como montos en dólares, no como boletos de reemplazo para el mismo itinerario. Entonces, incluso si se está tratando de reservar el mismo viaje exacto, es posible que se deba pagar más por él. Si el precio es realmente importante, es posible que se deba ser más flexible en cuanto a fechas o clase de asientos para que el cupón cubra los mismos vuelos.

Es preciso tener en cuenta que si se compra un boleto que es más barato que el monto del cupón, algunas aerolíneas, pero no todas, otorgarán un crédito por la diferencia, otras no emiten un crédito o reembolso si el nuevo itinerario cuesta menos que la reserva original.

Es adecuado consultar por otras opciones. La mayoría de las aerolíneas ofrecen cupones solo para el viaje original mencionado en el boleto. Pero algunos pueden hacer una excepción y permiten transferirlo a otra persona.

-También se puede convertir el cupón en otro tipo de crédito que la aerolínea ofrece y que es más flexible. En United, por ejemplo, se puede solicitar que su cupón se convierta en un certificado de viaje electrónico, que puede ser utilizado por otros viajeros, es válido por dos años y no tiene restricciones en las fechas de vencimiento.

-Si se es miembro del programa de lealtad de una aerolínea, es posible que se pueda convertir el cupón en millas de viajero frecuente.

-Estar preparado. El volumen de viajes está aumentando, pero la pandemia aún no ha terminado. Si s cuenta con un boleto para un viaje futuro y aún no se está seguro de tomarlo, es mejor esperar a cancelar el vuelo y ver si la aerolínea lo hace primero. Si se cancela, no debería haber problemas para obtener un reembolso en efectivo si se insiste en hacerlo.

Las aerolíneas actúan como si todo hubiera sido pospuesto (REUTERS/Manuel Silvestri/Archivo)

-Hacer ruido. Hay que disputar los cargos. Las aerolíneas deben emitir un reembolso si cancelan un vuelo. Pero en muchos casos en el pico de la pandemia, no cancelaron un vuelo hasta el último minuto, después de haber emitido cupones a las personas que voluntariamente decidieron no viajar.

Si se cancela voluntariamente su vuelo primero, incluso si la aerolínea lo cancela más tarde, es posible que no se le deba un reembolso a ningún viajero. Pero si se compró su boleto con una tarjeta de crédito, se puede intentar disputar los cargos.

-Ser persistente. Al igual que con cualquier problema de servicio al cliente, la paciencia y la perseverancia son fundamentales.

-Usar las redes sociales. Quejarse allí suele ser una estrategia eficaz. La mayoría de las grandes empresas monitorean sitios como Facebook y Twitter y responden directamente a las quejas si se menciona a su empresa.

