Turismo

El país africano que pasa desapercibido y se alza como un destino “de moda” para los viajeros

Emerge como favorito entre exploradores gracias a sus paisajes diversos, cultura vibrante y facilidades de acceso, cautivando a quienes buscan experiencias genuinas lejos de las rutas tradicionales

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La eliminación del visado para viajeros de más de 90 países facilita el turismo en Angola y potencia su conectividad internacional (Wikimedia Commons)
La eliminación del visado para viajeros de más de 90 países facilita el turismo en Angola y potencia su conectividad internacional (Wikimedia Commons)

Angola se alzó con el Premio Mejor Destino Internacional en los IV Premios de Viajes National Geographic, un reconocimiento que coloca a este país del sur de África en el radar de los viajeros europeos justo cuando su infraestructura y política de acceso atraviesan una transformación profunda.

En ese contexto, hay un dato no menor: ya no exige visado a ciudadanos de más de 90 países. A esa apertura se suma la reciente inauguración del Aeropuerto Internacional Dr. António Agostinho Neto en Luanda, que refuerza la conectividad aérea internacional.

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Mientras Marruecos, Egipto o Kenia concentran el grueso del turismo hacia el continente, Angola ofrece, según 20minutos, “experiencias auténticas y una variedad de paisajes única, todo ello sin la masificación de otros destinos más turísticos”.

Luanda como punto de partida

La capital, situada al noroeste del país, mezcla arquitectura colonial portuguesa con rascacielos recientes. La avenida Marginal, el barrio histórico de la Baixa y las playas de la Ilha do Cabo —arena blanca frente al Atlántico— componen el recorrido urbano esencial.

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Más allá de la logística, Luanda funciona como una introducción a la cultura angoleña: su gastronomía, su música y el ritmo urbano preparan al viajero antes de adentrarse en el interior del país. La ciudad también concentra museos y mercados donde la historia reciente del país —marcada por décadas de conflicto y una reconstrucción acelerada— se hace tangible para el visitante.

El Parque Nacional de Iona y la extensión del desierto del Namib convierten a Angola en un destino clave para el turismo de naturaleza y vida salvaje (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Parque Nacional de Iona y la extensión del desierto del Namib convierten a Angola en un destino clave para el turismo de naturaleza y vida salvaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cataratas, desierto y una isla fantasmal

En el interior aguardan las Cataratas de Kalandula, con una caída de 100 metros que las sitúa entre las más imponentes del continente africano. Se pueden contemplar desde miradores elevados o desde la base, donde el agua genera una niebla permanente.

En ese sentido, 20minutos describe el enclave como un lugar donde es posible “dejarse envolver por su inmensidad y el rugir salvaje de sus aguas”.

Hacia el sur, el Parque Nacional de Iona despliega sabanas áridas que dan paso a montañas escarpadas y, finalmente, a las arenas del desierto del Namib hasta el océano Atlántico. El parque alberga oryx y chacales, y está considerado uno de los últimos desiertos vírgenes del continente. Su extensión y la escasa presencia humana lo convierten en un territorio donde la fauna se mueve sin restricciones visibles.

Frente a ese parque se encuentra la Ilha Baía dos Tigres, de acceso complejo, donde los restos de São Martinho dos Tigres —ciudad portuguesa abandonada en los años 60— conviven con colonias de aves y leones marinos.

Según 20minutos, “los edificios en ruinas se mimetizan con la arena, creando una postal a la que se suman leones marinos y colonias de aves”.

Una gastronomía que también es destino

La cocina angoleña representa otro de los atractivos que el turismo internacional apenas ha comenzado a descubrir. El muamba de galinha —pollo guisado con aceite de palma, ajo y okra— y el calulu, un estofado de pescado seco con verduras y aceite de palma, son dos de los platos que definen la identidad culinaria del país. Ambos reflejan la confluencia de tradiciones bantúes y la influencia portuguesa que atraviesa la cultura angoleña en múltiples dimensiones.

Los mercados locales de Luanda y las ciudades del interior ofrecen al viajero un contacto directo con esa tradición, lejos de los circuitos gastronómicos adaptados al turismo masivo.

Angola recibe el Premio Mejor Destino Internacional de National Geographic y se posiciona como destino emergente para viajeros europeos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Angola recibe el Premio Mejor Destino Internacional de National Geographic y se posiciona como destino emergente para viajeros europeos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el momento es ahora?

El galardón de National Geographic no llega de forma aislada: coincide con una apuesta sostenida del país por simplificar el acceso y ampliar su red aeroportuaria. Esas dos condiciones —trámites reducidos e infraestructura nueva— eran históricamente los principales frenos para el turismo internacional hacia Angola.

La suma de una capital con identidad propia, cataratas de gran escala, un desierto que desemboca en el Atlántico y una isla con vestigios coloniales y fauna marina configura una oferta que hasta ahora permanecía fuera de los circuitos africanos establecidos.

El premio convierte ese perfil en una referencia para quienes buscan destinos poco transitados con una propuesta geográfica y cultural de primer nivel.

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