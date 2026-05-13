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Casas de colores, 4 kilómetros y 3.000 años de historia: así es la pequeña isla italiana que “ganó” un Óscar

Procida alberga uno de los puertos pesqueros más fotografiados del Mediterráneo, fue escenario de Il Postino y El talentoso señor Ripley, y recibe a sus visitantes sin multitudes ni turismo de lujo

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Procida conserva su identidad marinera y resiste al turismo masivo que caracteriza a otras islas del golfo de Nápoles (Wikimedia Commons)
Procida conserva su identidad marinera y resiste al turismo masivo que caracteriza a otras islas del golfo de Nápoles (Wikimedia Commons)

En el corazón de la región italiana de Campania, la isla Procida emerge en el golfo de Nápoles. Con 4 kilómetros cuadrados, fusiona su historia mediterránea, paisajes volcánicos y tradiciones marineras que sobreviven ajenas al turismo masivo de sus vecinas Ischia y Capri. A diferencia de otros destinos del sur italiano, este lugar mantiene una identidad marítima y una vida en torno a sus alrededor de 10.000 habitantes, quienes han conservado el ritmo pausado y una hospitalidad histórica.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Italia (ISTAT), la población estable se mantiene desde hace décadas, resistiendo la presión del desarrollo inmobiliario y el auge del turismo de lujo.

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Procida se formó a partir de la actividad de cuatro volcanes, hoy extinguidos y en gran parte sumergidos bajo las aguas del mar Tirreno. Este origen volcánico dotó a la isla de costas recortadas y bahías diminutas, que han sido sustento para generaciones de pescadores y comerciantes. Investigaciones arqueológicas, citadas por la Universidad Federico II de Nápoles, confirman la presencia de colonos micénicos en la isla desde la Edad del Bronce, lo que la convierte en uno de los asentamientos más antiguos de la región. La isla fue escenario de invasiones y disputas durante la Antigüedad y la Edad Media.

La isla, formada por actividad volcánica, destaca por sus bahías y costas que han sustentado a generaciones de pescadores (Wikimedia Commons)
La isla, formada por actividad volcánica, destaca por sus bahías y costas que han sustentado a generaciones de pescadores (Wikimedia Commons)

En el siglo IX, los ataques de piratas sarracenos obligaron a la población a buscar refugio en las alturas, dando origen al núcleo fortificado de Terra Murata. Este enclave, construido sobre un acantilado de 90 metros, se convirtió en el corazón defensivo y administrativo de la isla bajo la administración de familias nobles como los d’Avalos. La arquitecta italiana Francesca Esposito, en una investigación sobre el patrimonio insular publicada por la universidad técnica italiana Politécnico de Milán, destaca: La estructura urbana de Terra Murata es un testimonio de la adaptación defensiva y social de Procida frente a siglos de amenazas externas.

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Para quienes visitan, Procida ofrece una experiencia apartada del bullicio turístico. Paolo Merlini, periodista y cronista de viajes, expone en una entrevista con el diario italiano La Repubblica: “Quien busca la esencia del Mediterráneo, la encuentra en Procida: color, historia y una cultura local que resiste el paso del tiempo”.

Al llegar por mar, los visitantes descubren la isla a través de la silueta característica de Marina Corricella, el puerto pesquero más antiguo y fotografiado del archipiélago napolitano. Las casas de colores pastel, rosa, azul, amarillo y verde, forman una postal reconocible en todo el mundo y obedecen a una tradición funcional: permitir que los pescadores identificaran sus hogares desde alta mar. Esta costumbre, vigente desde hace siglos, ha sido reconocida por la Asociación Italiana de Arquitectura Popular como un ejemplo de integración entre paisaje, necesidad práctica y estética comunitaria.

El puerto de Marina Corricella y sus casas de colores pastel son símbolos de la tradición e identidad visual de Procida en el Mediterráneo (Wikimedia Commons)
El puerto de Marina Corricella y sus casas de colores pastel son símbolos de la tradición e identidad visual de Procida en el Mediterráneo (Wikimedia Commons)

Historia y arquitectura

La historia de Procida se aprecia en cada rincón de sus barrios y acantilados. Los primeros asentamientos datan de la Edad del Bronce, cuando los navegantes micénicos encontraron aquí un punto estratégico entre la península italiana y el Mediterráneo oriental. Luego, griegos y romanos consolidaron la actividad portuaria y agrícola, sentando las bases de una economía insular basada en el intercambio marítimo.

Durante la Edad Media, la presión de ataques piratas motivó el desarrollo de estructuras defensivas que aún hoy dominan el paisaje urbano. El complejo de Terra Murata, con su muralla y el Palacio d’Avalos, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar y civil de la región. El historiador local Enzo Benassi resalta: “El Palacio d’Avalos no solo fue residencia noble, sino también prisión y símbolo del poder feudal en el sur italiano".

La isla pasó sucesivamente por manos de diversas familias y autoridades, pero nunca perdió su vocación marinera. La formación de marinos mercantes y la pesca artesanal siguen siendo actividades centrales, tal como lo documenta el Museo del Mar de Procida en sus archivos históricos.

Las características que hacen única a PRocida (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las características que hacen única a PRocida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un destino cultural y cinematográfico

En 2022, Procida fue designada Capital Italiana de la Cultura, convirtiéndose en la primera isla en recibir este reconocimiento. El Ministerio de Cultura de Italia destacó la elección bajo el lema: “La cultura no aísla”, señalando el valor simbólico de un territorio insular que ha hecho de la diversidad y la integración su sello distintivo.

La notoriedad de la isla trascendió fronteras gracias al cine. Procida fue el escenario principal de Il Postino (El cartero de Neruda), película ganadora de un Oscar, y de El talentoso Sr. Ripley, ambas obras que contribuyeron a consolidar su imagen internacional. El director Michael Radford afirmó en una entrevista para Corriere della Sera, tras rodar Il Postino en la isla: “La luz y los colores ofrecen una atmósfera irrepetible para el cine”.

Cada año, Procida recibe a miles de viajeros que buscan tranquilidad, lejos de las multitudes que caracterizan a Capri. El acceso se realiza exclusivamente por mar, mediante ferris e hidroalas que parten desde Nápoles y Pozzuoli, con una duración aproximada de entre 40 y 50 minutos. La movilidad interna es preferentemente a pie o en bicicleta eléctrica, debido a la estrechez de sus calles y al deseo de mantener prácticas tradicionales.

Entre las festividades más importantes destaca la Semana Santa, cuando calles y plazas se llenan de procesiones y celebraciones religiosas que atraen tanto a devotos como a curiosos. “Las tradiciones de Procida, lejos de diluirse, cobran nueva vida cada año en torno a la fe y la comunidad”, sentenció el diario napolitano Il Mattino sobre las características que destacan a la isla.

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