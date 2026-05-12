Ruinas antiguas, terrazas sobre el mar y calles de piedra: así es Ortigia, la joya oculta de Sicilia

Ortigia, la joya histórica de Siracusa, reúne arquitectura barroca, vestigios griegos y ambiente mediterráneo en un solo destino (Wikimedia Commons)

Ortigia, el corazón histórico de Siracusa, combina encanto mediterráneo, historia milenaria y vida local en la costa suroriental de Sicilia. Esta isla, conectada al continente por 2 puentes, ofrece calles adoquinadas, arquitectura barroca y una de las gastronomías más notables del sur de Italia. Según la revista de viajes Travel + Leisure, surge como una alternativa menos concurrida frente a destinos populares de la región, como Taormina.

Al conjugar historia antigua, arquitectura barroca y ambiente costero, Ortigia brinda a los viajeros una experiencia completa que resalta por su oferta gastronómica local y su tamaño compacto, permitiendo explorar fácilmente monumentos, plazas y mercados.

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Fundada hace casi 3.000 años como un asentamiento griego, Ortigia fue escenario de diversas culturas y civilizaciones, desde la romana hasta la normanda. Cicerón describió la ciudad como “la mayor ciudad griega y la más hermosa de todas”. Este legado llevó a Siracusa y Ortigia a ser reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Historia y patrimonio de Ortigia

La arquitectura del lugar evidencia capas de historia. El estilo barroco predomina en plazas y fachadas, pero la Catedral de Siracusa, también llamada Duomo di Siracusa, aún conserva columnas dóricas del templo dedicado a Atenea en el siglo V a. C. Intervenciones bizantinas, árabes y normandas transformaron este recinto en un atractivo arquitectónico principal.

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Plazas rodeadas de cafeterías y restaurantes reflejan la armonía entre pasado y presente. Monumentos como el Castillo Maniace, el Templo de Apolo y la Fuente de Diana atestiguan la riqueza cultural de la isla, cada uno situado en ubicaciones emblemáticas dentro del casco antiguo.

La isla ofrece monumentos únicos y espacios que son ideales para amantes del patrimonio (Wikimedia Commons)

Qué hacer

El mercado callejero ubicado en el norte de la isla reúne puestos de textiles, especias, frutos secos y productos del mar. Travel + Leisure señala que “el mercado es el corazón cultural de Ortigia” e invita a probar almendras sicilianas y quesos locales. Restaurantes informales cercanos permiten disfrutar de comidas junto al mar.

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A solo 2 kilómetros de la isla se encuentra el parque arqueológico de Neápolis, que alberga el teatro griego del siglo III a. C., el anfiteatro romano y la Oreja de Dionisio, una cueva de piedra caliza de gran tamaño; el entorno, rodeado de limoneros y naranjos, a veces incorpora exposiciones de arte moderno.

Ortigia puede explorarse enteramente a pie. El paseo por el lungomare ofrece vistas al mar y conduce a playas rocosas frecuentadas por los habitantes locales. Entre los monumentos destacados figuran el Castillo Maniace, el Duomo y la Fuente de Arethusa, todos ellos dentro de la isla, mientras que el itinerario puede finalizar en alguno de los bares con terraza frente al litoral.

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Desde una perspectiva distinta, la periodista gastronómica Linda Sarris recomienda los paseos en barco de Ortigia Island Excursion, los cuales recorren cuevas marinas y puntos costeros de interés, tanto de día como al atardecer, acompañados de un aperitivo.

Situada a poca distancia del aeropuerto de Catania y con acceso cómodo a Noto y Ragusa, Ortigia destaca por su fácil conectividad en Sicilia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para visitar la isla

Si bien Ortigia resulta atractiva durante todo el año, Travel + Leisure sugiere visitarla entre marzo y mayo o entre septiembre y octubre, cuando el clima es más templado y hay menor afluencia. En mayo y junio, el teatro griego de Neápolis acoge representaciones clásicas. Durante el verano, las altas temperaturas invitan a bañarse en el Mediterráneo y a realizar excursiones en barco.

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Ortigia se encuentra a menos de 1 hora (aproximadamente 50 kilómetros) del aeropuerto de Catania-Fontanarossa. Es posible llegar en taxi, autobús o auto. La isla tiene poco más de 1 kilómetro de largo por 500 metros de ancho, facilitando su recorrido a pie. Hay paradas de taxi en el puente principal y la estación de tren de Siracusa está a 1,5 kilómetros, lo que permite desplazarse con facilidad a Noto o Ragusa.

En un perímetro de poco más de 3 kilómetros, Ortigia consigue aunar historia, plazas barrocas, vistas al mar y una tradición culinaria destacada.

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