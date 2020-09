Crisis del sector turístico: historias de proyectos que se vieron golpeados por la pandemia

Una postal de Purmamarca, Jujuy - En esta nota historias de proyectos que buscan resurgir de las cenizas y superar la crisis del sector turístico (Shutterstock)

La industria del turismo y en particular el sector de la hospitalidad atraviesan una crisis sin precedentes. Desde el 20 de marzo en Argentina que entró en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que implementó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el turismo se paralizó total y abruptamente: las compañías aéreas dejaron de operar; lo mismo sucedió con los ómnibus de larga distancia, las agencias de viaje, los hospedajes y todo el circuito que vive de las actividades relacionadas.

Rodrigo Díaz Puertas es un ejemplo más de lo mucho que la pandemia por coronavirus afectó y arrasó con el sector turístico. En diálogo con Infobae contó su historia: “Con mi familia tenemos un hotel de 3 estrellas en San Miguel de Tucumán -Dallas Hotel Tucumán-, un establecimiento de tradición familiar con más de 50 años y 3 generaciones hoteleras, nacidos en Córdoba y con base ahora en la provincia, y ofrecemos estadía de alojamiento, con desayuno y cafetería al público”.

“Por el COVID nos vimos afectados drásticamente desde el inicio del aislamiento, no pudiendo alojar gente desde el 17 de marzo hasta la actualidad, es una situación muy angustiante y entristecedora, tenemos mucha gente detrás nuestro, proveedores, mano de obra directa e indirecta que nos asisten y no podemos seguir trabajando ya que al tener las fronteras cerradas no entran personas a la provincia, muchos entraban antes de la pandemia a San Miguel a atenderse por problemas de salud y todo eso se cortó, al igual que el personal capacitado que venía de otras provincias a trabajar y por todo el panorama pandémico esto no sucede más”, añadió Díaz, y lamentó: “Todas estas personas antes del coronavirus se hospedaban en nuestro hotel y ahora todo está parado ya que la provincia está blindada”.

Las Cataratas del Iguazú en Misiones - El turismo local como sucede en el resto del mundo, se encuentra seriamente afectado como consecuencia de aislamiento obligatorio que impone la pandemia por COVID-19 (Shutterstock)

Rodrigo detalló a este medio que por el momento hacen todo lo posible para subsistir e incluyen los protocolos establecidos por el Gobierno en todas las áreas del establecimiento desde alfombras sanitizantes, alcohol en gel en los espacios, el desayunador es asistido para que haya menos manipulación de elementos: “Hemos dispuesto alquilar las cocheras del hotel para los vecinos de la zona; ofrecimos también las habitaciones como oficinas pero no prosperó esta opción ya que la actividad económica y comercial está totalmente paralizada y las empresas tienden a reducir sus gastos; el sector turístico gastronómico está muy afectado y perjudicado”.

“La gente quiere salir, quiere trasladarse, las empresas necesitan mover gente, las aerolíneas tienen que volver a funcionar, hay consultas y preguntas por parte de nuestros clientes frecuentes pero hay mucha cautela por los anuncios; ojalá que con la vacuna podamos de alguna forma volver a la vida a la que estábamos acostumbrados tomando todas las medidas sanitarias necesarias para la nueva normalidad”, advirtió Díaz Puertas. “Es muy triste la realidad que nos toca vivir en el hotel, ver un lugar que suele caracterizarse por ser de tránsito y en el que hoy no hay ningún tipo de movimiento”.

Hermanas selva yungas de Tucumán (Shutterstock)

Distinto es el caso de Ammanik, una empresa de turismo sustentable y “al aire libre” creada por Rosario Sallaberry Cousté, fundadora y CEO de la firma, quien contó a Infobae que su proyecto “nació hace nueve años con el propósito de ofrecer tours y viajes en Argentina alejadas del turismo masivo, con mínimo impacto ambiental y con conciencia social. Nuestra misión desde nuestros comienzos fue ofrecer experiencias turísticas conscientes y auténticas, en armonía con la naturaleza y responsable con las comunidades locales. De hecho, ’Ammanik’ significa ’ñandú' en voz mocoví -uno de los pueblos originarios de nuestro país, y también el ñandú representa a la Cruz del Sur en varias leyendas aborígenes. Es decir, que el nombre de la marca simboliza de alguna manera la naturaleza y culturas nativas que buscamos acercar a nuestros viajeros con las experiencias que diseñamos”, señaló.

En diálogo con este medio, Rosario compartió cómo se ven atravesados por la pandemia y el coronavirus: “El COVID-19 nos afectó totalmente porque el turismo se cerró en todo el mundo y las fronteras del país externas e internas aún están cerradas. A decir verdad, nuestros productos ya están adaptados para un mundo post pandemia, porque están diseñados para salirse del turismo masivo y minimizar el impacto negativo que puede generar la actividad turística. En nuestro caso el trabajo de adaptación es trabajar en la comunicación y difundir las opciones de destinos y viajes sustentables que se pueden realizar en Argentina”.

La nueva tendencia sociocultural propone conocer destinos en espacios abiertos. El caso de Ammanik, una empresa que propone turismo sustentable y al aire libre (Ammanik)





Sobre los protocolos, precisó: “Prestadores, hoteles y agencias de viaje de Argentina ya contamos con protocolos desarrollados por el Ministerio de Turismo para trabajar dentro de un marco de seguridad e higiene post pandemia. En cuanto a las experiencias de viaje, estamos trabajando en publicar más propuestas tanto en Buenos Aires como en el resto del país en nuestro sitio web e incorporar la virtualidad a las experiencias de los viajeros extranjeros. Ya que va a tardar más en activarse el turismo internacional”.

“Para nosotros, el turismo sustentable en Argentina es más necesario que nunca. Esto se traduce en promover mucho más los viajes a los destinos alternativos y naturales del país. Más allá de los clásicos y los que aparecen siempre en los folletos turísticos de Argentina. El desafío hoy es poner el foco justamente en aquellos destinos naturales que actualmente están siendo castigados por los incendios, como los humedales o los desmontes en los bosques nativos, por mencionar algunos casos. Como dice la conocida frase, no se puede valorar lo que no se conoce, ni defender lo que no se valora y el turismo sustentable en este sentido es una excelente manera de generar conciencia ambiental y social ”, analizó Sallaberry.

Ammanik nació hace nueve años con el propósito de ofrecer tours y viajes en Argentina alejadas del turismo masivo, con mínimo impacto ambiental y con conciencia social (@ammanik)

En Argentina, el turismo genera 165.000 millones de pesos y representa el 10% del PBI del país, según datos de la World Travel & Tourism Council. Además, emplea a más de 1,3 millón de personas, muchas de las cuales lo hacen en PyMEs, según la Cámara Argentina de Turismo. A nivel mundial, se espera que el sector turístico pierda cerca de 400 millones de viajeros este año.

Es por esto que muchas compañías buscan “resurgir de las cenizas”. En este contexto, distintas empresas lanzaron distintas iniciativas para apoyar a pequeños y medianos emprendimientos e impulsar así el sector .

El efecto ave fénix, es lo que buscó por ejemplo la marca de cervezas Corona al lanzar “Viajes con Conexión”, una iniciativa que busca apoyar al turismo nacional e inspirar a sus consumidores a conectarse con la naturaleza. Con este objetivo, la firma reservó 1.200 noches de hotelería en toda la Argentina: 100 paquetes para 4 personas, cada uno por 3 noches, que sorteará para que sus consumidores puedan disfrutarlo cuando todo esto pase.

A raíz de la profunda crisis que vive el sector turístico y de hospitalidad, muchas compañías buscan “resurgir de las cenizas”, y se adaptan a las nuevas demandas, conocer destinos al aire libre (@ammanik)

Así nació el proyecto, para impulsar al turismo local representado en 41 hospedajes: glampings, casas de árbol, hosterías, hostels y hoteles distribuidos en 8 zonas argentinas: la Patagonia, la Costa Atlántica, el NOA, el NEA, el Litoral, Córdoba y la región de Cuyo.

Pero lo más conmovedor e inspirador son las historias de cada lugar, testigos de los tiempos en los que vivimos, detrás del esfuerzo y la pasión por sostener sus emprendimientos y seguir recibiendo viajeros, 9 proyectos que buscan seguir adelante, a pesar de la crisis :

1. AFT – CHAPADMALAL

Pepe y Pedro, creadores de AFT, un hostel para surfers en Chapadmalal, buscan poder resurgir de las cenizas (AFT)

AFT son las siglas de “Amantes de fin de tarde”, el proyecto que armaron Pepe y Pedro, al que sería complejo definir de una sola forma. ¿Es un hostel?, sí. ¿Es una productora?, también. AFT es un lugar único en la Costa Atlántica. En él se reúnen surfers de todas partes, y además impulsa una comunidad creativa que produce sus contenidos audiovisuales. Más que un lugar físico, AFT se convirtió en un estilo de vida en comunidad con la playa, el mar y la naturaleza. Aunque hay habitaciones privadas, los huéspedes suelen comer juntos y compartir experiencias. Hay clases de yoga y surf, tablas; de todo tipo y forma, arte, música, pintura, fotografía, luz, dibujo, diseño, ropa, poesía, y para los que no se animan a las olas, el balance board está en el living de la casa. Para aquellos que están cansados de la urbe y tienen unos días libres para pegarse una escapada, no hay mejor opción que un buen chapuzón en AFT.

2. LELE USUNA - MAR DEL PLATA

La Escuela de Surf de Lele Usuna, campeón argentino de la disciplina, se encuentra en Mar del Plata (@leleusuna)

Lele empezó a surfear a los 6 años en Mar del Plata. A sus 30 ya recorrió el mundo y ganó dos títulos mundiales. Montó una escuela, no sólo para enseñar a domar una tabla, sino para entender al mar en general: profundidad, corrientes, vientos, etc. Empezó a intervenir en su comunidad y logró que el surf se incorporará como materia en la educación pública.

3. CASA GLEBINIAS - MENDOZA

Casa Glebinias en Chacras de Coria, Mendoza, es propiedad de la familia Aristarain, donde ninguna planta fue erradicada para el diseño arquitectónico del lugar

Casa Glebinias es un lugar atendido por sus dueños: la familia Aristarain. Nacidos en Buenos Aires, pero enamorados de Mendoza por sus paisajes, el clima y su gente, decidieron establecerse en Chacras de Coria en los 80s, luego de una larga estadía en Francia. Apasionados por la jardinería, trabajaron intensamente y a finales de 2005 crearon Casa Glebinias. Un lugar que refleja sus gustos personales y formas de vida.

4. LAS RAMBLAS DE PUERTO MANZANO - VILLA LA ANGOSTURA - NEUQUÉN

Las Ramblas se basa en una sola creencia: "explorar destinos extraordinarios sin sacrificar la comodidad de un buen hotel" y considerar que “el verdadero lujo lo pone la naturaleza, no los edificios”

Martín Suero Rambla es fotógrafo internacional y hotelero con más de 22 años de experiencia como anfitrión. Fue pionero de la nueva tendencia de hospedajes en la Patagonia. Creó una posada boutique de bajo impacto ambiental y otra de glamping, que toma como base algunos diseños futuristas para aprovechar al máximo las generosas vistas de bosques, montañas y lago. Allí se pueden practicar diferentes actividades como caminatas, salidas en bici, cabalgatas, paseos lacustres y pesca, gastronomía local, etc. También es anfitrión de clases de fotografía al aire libre. Todo lo que hace se basa en una sola creencia: “explorar destinos extraordinarios sin sacrificar la comodidad de un buen hotel” y considerar que “el verdadero lujo lo pone la naturaleza, no los edificios”.

5. POSADA LA MATILDE – CÓRDOBA

Posada La Matilde, en Córdoba, es un proyecto que unió a tres amigos de la infancia, quienes lograron incluirla como uno de los hoteles más verdes del mundo

Este proyecto nació de tres amigos de la infancia, Pablo Asef, Luis Varela y Raúl Mare, quienes, más allá de tener cada uno sus profesiones, soñaban con hacer algo juntos que fuera especial y trascendente. Además de las 10 habitaciones, La Matilde ofrece un restaurante abierto al público con una carta muy cuidada y sabrosa, siempre con el concepto orgánico y la filosofía biodinámica. El predio de 70 hectáreas está certificado por Letis y Demeter y está dentro de los Hoteles Más Verdes del mundo. En su construcción se respetaron los conceptos de arquitectura responsable y bioclimática. Tiene un sistema de aislación térmica, calefacción de agua por radiación solar, recolección de aguas de lluvia y reciclaje de aguas para riego. Cada rincón fue obra de las manos de artesanos y artistas regionales.

6. LOS HUEMULES - CHUBUT

Santiago Hidalgo, dueño de Los Huemules en Chubut, convirtió más de 6000 hectáreas en una reserva de montaña caracterizada por sus domos geodésicos

Santiago Hidalgo, su dueño y director, creció allí, y puede contar cómo es compartir su hogar de infancia con los viajeros de ahora. Convirtieron 6 mil hectáreas en una Reserva de Montaña. Eligieron domos geodésicos para alojar a los visitantes porque es la estructura más fuerte para soportar el clima patagónico, pero la más delicada y con menor impacto sobre el medio ambiente. Usan madera reciclada en sus muebles, y sólo contratan a personal y empresas 100 % locales. Capacitaron a su gente en gestión ambiental y construyeron un sistema de energía basado en el eterno ciclo hidrológico.

7. EL PEDRAL - CHUBUT

El Pedral, en Punta Ninfa, Chubut, es la casa de pioneros chubutenses que alberga en su predio una colonia de pingüinos

Tiño Resnik, junto con su socia Julitte, construyeron un barco “Yellow Submarine”, semisumergible, para ver las ballenas. Único en el mundo. A su vez son dueños de El Pedral, una casona europea construida en 1923 por una familia vasca, primeros inmigrantes de la región, y ubicada en Punta Ninfa, Chubut. Fue construida con materiales y muebles que vinieron de Europa hasta El Pedral, por barco. Se encuentra en medio de un bosque que se alimenta de cursos naturales de agua. En sus playas habita una colonia de pingüinos que se instaló allí hace más de 10 años.

8. ESTANCIA LA ALEJANDRA - MENDOZA

Estancia la Alejandra, es atendido por Juan y su tío. Su casco tiene 90 años de antigüedad y fue uno de los únicos refugios que utilizaban los gauchos encargados del ganado. Además, todos los años realizan junto a sus huéspedes el Cruce de los Andes, en los caballos del establecimiento (@estancia.la.alejandra)

Juan junto con su tío son los encargados de la Estancia, ubicada en el Valle de Uco, Mendoza. El Casco más antiguo del lugar, con más de 90 años de antigüedad e histórico en la zona, fue uno de los únicos refugios que utilizaban los gauchos encargados del ganado: la famosa “matera”, donde se alojaban. La Carrera es el área de las cabalgatas guiadas, y Juan define al lugar como uno de los más ecoamigables, ya que protegen la fauna salvaje y no permiten la caza.

9. LA SALA DE PAYOGASTA - SALTA

En Salta, se encuentra La Sala de Payogasta. En una historia de resiliencia, fue construida en 1795 y superó eventos históricos como la guerra de la independencia y la crisis de 1929

Es un caso de resiliencia: se trata de una casona con mucha historia. Construida en 1795 (antes de la Revolución de Mayo), sobrevivió a eventos históricos como la Guerra de la Independencia y la Crisis de 1929. Esta pandemia simplemente les dio, a los dueños del lugar, más fuerza y unión como familia, esperando que pronto el patio vuelva a llenarse de risas y nuevas anécdotas. Ubicada en Payogasta, Salta, es la Sala de una finca que es llevada adelante por Julio, nieto de los fundadores. Luego de la crisis de 1929, los abuelos de Julio (tienen 80 años), fueron de los pocos que apostaron por seguir adelante y continuar su vida en esta localidad. Actualmente el hotel es un símbolo para la zona, funcionando como tal desde hace 15 años.

Compañías al rescate del turismo de hospitalidad

Una investigación realizada por el estudio Singerman & Makon (especializado en Turismo y Economía) sobre más de 1.400 casos en todo el país durante el mes de junio, mostró que los viajes y el turismo siguen al tope de las prioridades de consumo, con los ahorros disponibles, para la etapa posterior a la cuarentena, una vez que reabran los destinos turísticos.

Considerando la prioridad de compra, en una puntuación de 1 (mínima prioridad) a 5 (máxima) una vez finalizada la cuarentena, los viajes encabezan el ranking con un puntaje de 2.6, seguidos de cultura y entretenimiento (2.1), y restaurantes y gastronomía (2.1).

Los argentinos priorizan ahora viajar por el interior del país, según un estudio. Ammanik es una empresa de turismo sustentable que ofrece innovadoras alternativas diseñadas para cada persona (@ammanik)

Por otro lado, frente a la pregunta de si la cuarentena ha intensificado los deseos de viajar, más de la mitad de los encuestados manifestó que la situación de aislamiento social le generó un ánimo mayor de realizar un viaje (51%, frente al 30% que dice que se mantienen igual, y sólo un 19% que disminuyeron). El segmento que mayores deseos de viajar manifiesta está compuesto por los jóvenes de 17 a 30 años.

Respecto a los destinos elegidos , cobra relevancia el viajar dentro del propio país . Dos de cada tres encuestados elegiría viajar dentro del país luego de la cuarentena; y uno de cada tres encuestados preferiría viajar al exterior.

La nueva normalidad de los restaurantes en Italia (Claudia Greco/AGF/Shutterstock)

Por su parte, S.Pellegrino, una compañía que comercializa agua en Italia, presentó #SupportRestaurantes, un movimiento que -junto a The World’s 50 Best Restaurants- apoya a la industria gastronómica que tanto se ha visto afectada a partir de la pandemia que estamos viviendo. En Argentina, la distribuidora Ley Seca -importador exclusivo de la marca- tomó la posta de este proyecto apoyando a través de un sistema de apoyo a los restaurantes locales incentivando el consumo por delivery o take away. Las formas de ayuda son varias e incluyen subvenciones directas: 50 Best realizará contribuciones directas a restaurantes y bares con subvenciones de hasta US$ 5.000 por establecimiento. La ayuda fue para restaurantes y bares independientes de cualquier país del mundo.

También pensaron una subasta de las 50 Mejores “Ofertas de Recuperación”: se trata del evento global más grande de su tipo, el cual tiene como objetivo principal recaudar fondos que proporcionarán ayuda financiera directa y tangible para los restaurantes de todo el mundo a medida que emergen de la pandemia de COVID-19. La subasta es un elemento clave para recaudar fondos para el programa 50 Best for Recovery, anunciado el mes pasado, en conjunto con el donante fundador S.Pellegrino & Acqua Panna. Y contará con más de 100 lotes, brindando la oportunidad para que los licitadores seleccionen las experiencias gastronómicas globales más extraordinarias, así como artículos especiales y de edición limitada.

Clientes comen en restaurantes al aire libre en el West Village en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

Otro ejemplo es el de la compañía de aperitivos Aperol, con su Cartas Naranja. La marca incentivó a sus consumidores a enviar cartas a sus seres queridos, con mensajes esperanzadores que además fueron proyectados en paredes de diferentes barrios de Buenos Aires. El insight detrás de este planteo es que el distanciamiento impuesto por la pandemia es físico, pero que el acercamiento emocional es clave para atravesar este difícil momento. Además, a través de la subasta de los icónicos copones Aperol, 12.186 personas fueron beneficiadas con asistencia alimentaria a través de Banco de Alimentos.

