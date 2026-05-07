Millones de barcos, rutas históricas y alianzas estratégicas: la historia del estrecho de Malaca y su rol en la economía global

El estrecho de Malaca conecta el océano Índico con el mar de China Meridional, siendo vital para el comercio marítimo mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrecho de Malaca es un corredor marítimo angosto que, por su ubicación estratégica entre la península malaya y la isla indonesia de Sumatra, se ha consolidado como uno de los puntos de mayor importancia para el comercio internacional. Por este paso, de apenas unos kilómetros de ancho en su sección más angosta, circulan anualmente más de 50.000 buques, lo que lo convierte en uno de los canales de navegación más transitados del mundo, según datos de la Autoridad Marítima de Singapur.

La gestión de este corredor, que conecta directamente el océano Índico con el mar de China Meridional y facilita un flujo constante de mercancías entre Asia, Medio Oriente y Europa, es clave para la economía global: de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos, por el estrecho se transporta aproximadamente el 30% del comercio marítimo mundial de petróleo, cifra que subraya su peso en la matriz energética internacional.

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La ubicación del estrecho de Malaca, entre el mar de Andamán al noroeste y el estrecho de Singapur al sudeste, permite acortar distancias importantes en las rutas de navegación que enlazan a economías como China, India, Japón y Corea del Sur. Esta conectividad ha sido relevante para el desarrollo económico del sudeste asiático y para la integración de los mercados internacionales, como señala el informe anual del organismo internacional de referencia, Consejo Marítimo Internacional.

El papel histórico del estrecho de Malaca en el comercio regional

La importancia del estrecho de Malaca trasciende la actualidad y se remonta a varios siglos atrás. Desde el siglo VI, comerciantes de Arabia, África, Persia, India y China utilizaban la región para el intercambio de productos, aprovechando la cercanía de puertos como Kedah y Funan. Posteriormente, el imperio marítimo de Srivijaya, entre los siglos VII y XIII, controló puntos estratégicos de este paso, consolidando su posición como centro logístico y comercial en el sudeste asiático.

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Desde el siglo VI, el estrecho de Malaca ha sido centro de comercio internacional, consolidando su papel histórico en el intercambio entre oriente y occidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el siglo XV, el Sultanato de Malaca emergió como un actor político y económico relevante, gestionando el tráfico de bienes entre Oriente y Occidente. La historiadora indonesa Sri Margana apunta en una entrevista con The Jakarta Post: “La prosperidad de Malaca era inseparable de su capacidad para regular y proteger el flujo de mercancías a través del estrecho”.

En los siglos posteriores, con la llegada de las potencias europeas, el control sobre este corredor se transformó en un objetivo geopolítico de primer orden.

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Puertos y desarrollo regional en los siglos XIX y XXI

El fortalecimiento de Singapur como puerto internacional en el siglo XIX, y su proximidad al extremo sur del estrecho de Malaca, reforzaron aún más la relevancia de esta ruta. Actualmente, Singapur, pese a estar asentado sobre un estrecho independiente, se beneficia de la intensa actividad marítima que caracteriza a toda la región, según indica el informe especializado Port Performance Report de la Autoridad Portuaria de Singapur.

Riesgos operativos y retos para la seguridad marítima

A pesar de su importancia para el comercio mundial, el estrecho de Malaca enfrenta desafíos operativos significativos. Uno de los principales es la variabilidad en su ancho: mientras algunos sectores permiten un paso fluido, en otros la navegación se vuelve compleja por la estrechez y la escasa profundidad, lo que limita el tamaño de los buques que pueden atravesarlo. Expertos del organismo especializado de las Naciones Unidas, Organización Marítima Internacional, advierten que estos factores incrementan el riesgo de incidentes y requieren sistemas de monitoreo y control altamente sofisticados.

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La congestión del tráfico marítimo es otro de los problemas recurrentes, con consecuencias tanto económicas como medioambientales. Además, la región está expuesta a fenómenos como la piratería, que ha sido una amenaza histórica y continúa presente en la actualidad. Informes de la Oficina Marítima Internacional, también organismo especializado de las Naciones Unidas, destacan que, en los últimos años, los incidentes de piratería han disminuido gracias a la cooperación entre Indonesia, Malasia y Singapur, aunque persisten focos de inseguridad.

El estrecho de Malaca, con más de 930 kilómetros, es pieza clave en la economía global y seguirá siendo insustituible pese a las rutas alternativas impulsadas por China (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones meteorológicas adversas, como la niebla provocada por incendios forestales en Sumatra, así como la presencia de naufragios antiguos, añaden complejidad a la navegación. La consultora líder en análisis marítimo Lloyd’s List Intelligence señaló en su análisis anual que “el estrecho de Malaca representa un cuello de botella para el comercio global”; cualquier interrupción puede impactar de manera inmediata en los precios internacionales de materias primas.

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Perspectivas y estrategias internacionales para el futuro del estrecho

El estrecho de Malaca se perfila como un “centro de gravedad” para los intereses de las potencias del siglo XXI, según el Instituto de Estudios Marítimos de Asia. El incremento en la demanda de transporte marítimo, impulsado por el crecimiento de las economías asiáticas, refuerza la necesidad de mantener la seguridad y eficiencia en este corredor.

No obstante, los analistas coinciden en que, por su ubicación geográfica y capacidad de integración de flujos comerciales, el estrecho de Malaca seguirá siendo insustituible a corto y mediano plazo.

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La cooperación internacional y la innovación tecnológica serán esenciales para enfrentar los desafíos que plantea el tránsito por el estrecho. Organizaciones como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) trabajan en estrategias conjuntas para mejorar la seguridad y minimizar los riesgos de interrupciones en el tráfico marítimo.

Con más de 930 kilómetros de longitud y una posición estratégica entre dos grandes océanos, el estrecho de Malaca continúa siendo una arteria esencial para la economía global. El volumen de productos transportados y su historia como eje del comercio internacional lo consolidan como uno de los principales puntos de referencia en el mapa marítimo mundial.

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