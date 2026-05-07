Más de 90% de los turistas califican República Dominicana como asequible

El 94,7 % de los turistas internacionales considera asequible la República Dominicana, consolidando su atractivo precio-calidad en el turismo global. (Foto archivo Infobae)

La percepción de la República Dominicana como destino turístico asequible se consolida entre los viajeros internacionales, con el 94.7 % de los visitantes en 2025 valorando los servicios recibidos como acordes al monto desembolsado durante su estadía, según la más reciente encuesta de opinión, actitud y motivación a extranjeros no residentes que elabora anualmente el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Este resultado subraya no solo el atractivo de sus playas y la hospitalidad local, sino la ventaja competitiva de su estructura de precios para el turismo internacional.

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Durante el año pasado, la República Dominicana recibió 11,676,901 visitantes, de los cuales 8,861,169 arribaron por vía aérea, permaneciendo en el país durante su visita, datos publicados por el BCRD. Este flujo significativo de turistas internacionales refuerza la tendencia de consolidación del destino en la región de América Latina y el Caribe.

El posicionamiento de asequibilidad no solo es una característica percibida de manera general, sino que se desglosa en diferentes matices: el 74.6 % de los turistas consideró los precios como “aceptables”, el 17.9 % los calificó como “bajos” y el 2.2 % como “muy bajos”. Solo el 5.3 % del total de personas encuestadas ubicó los precios entre “altos” y “muy altos”, un índice reducido que ilustra el consenso sobre el equilibrio calidad-precio ofrecido en el país.

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La República Dominicana recibió 11,67 millones de visitantes en 2025, afianzando su liderazgo turístico en América Latina y el Caribe según el BCRD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alza del gasto turístico y satisfacción en la calidad de los servicios

El gasto diario promedio por turista que pernoctó en República Dominicana alcanzó los $170.94 en el año 2025. Esto representa un aumento del 1.90 % en comparación con los $167.75 registrados en 2024 y un crecimiento todavía más notable si se observa la evolución en los últimos años: el incremento fue del 22.81 % respecto a los $139.19 que se gastaban tres años atrás, y del 25.47 % comparado con los $136,24 diarios de 2019, previo a la crisis sanitaria que tuvo impacto global en el turismo, según datos del Banco Central de la República Dominicana.

En cuanto a la calidad de los servicios recibidos, la satisfacción se mantiene alta: un 46.9 % calificó la asistencia y atención prestada como “excelente”, mientras que el 31.6 % la consideró “muy buena” y el 15.9 % como “buena”. El agregado de valoraciones positivas alcanza así el 94.4 %. Entre los aspectos mejor valorados dentro de la categoría “excelente”, destacan la calidad de las comidas (50.4 %), el servicio de hoteles (48 %), el entretenimiento y las instalaciones deportivas (47.6 % cada una), los servicios de alojamiento (47.1 %) y las infraestructuras hoteleras (46.9 %), siempre según el informe anual del BCRD.

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La percepción de asequibilidad y calidad es clave para entender las razones que explican el atractivo sostenido de República Dominicana para el turismo internacional. La convergencia entre un gasto que crece de forma sostenida y valores altos de satisfacción aporta señales de dinamismo para el sector.

El gasto diario promedio por turista que pernoctó en República Dominicana aumentó a USD 170,94 en 2025, un 1,90 % más que en 2024. - crédito Turismo de la República Dominicana/página web oficial

Diferencias regionales en la percepción de precios y mercados emisores

La valoración del precio entre los turistas exhibe matices significativos según origen geográfico, como indica el estudio del Banco Central de la República Dominicana. Por ejemplo, el 14.3 % de los turistas provenientes de Asia calificó los precios como “altos”, porcentaje que asciende a 33.3 % entre los visitantes de la India. En contraste, dentro de América del Sur, son más quienes consideran bajos los precios pagados (18.9 %) que quienes los consideran altos (11.8 %). Dentro de este grupo, la percepción de haber desembolsado más de lo esperado es más pronunciada entre argentinos (20.0 %), chilenos (14.6 %), bolivianos (12.0 %) y ecuatorianos (11.6 %).

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Por el contrario, los servicios fueron percibidos como especialmente asequibles por los peruanos (42.7 %), brasileños (32.3 %), uruguayos (30.0 %) y colombianos (19.3 %). Diferencias comparables se observan en América Central y el Caribe, donde el 57.7 % de los costarricenses y el 32.8 % de los puertorriqueños encontraron precios bajos. Entre quienes percibieron mayor costo se cuentan viajeros de San Martín (11.8 %), Honduras (10.0 %) y Panamá (9.4 %).

El análisis específico para quienes eligieron República Dominicana desde Europa muestra la mayor concentración de opiniones favorables en materia de precios bajos. Los visitantes del Reino Unido lideran ese segmento, con 39.8 % señalando los precios como “bajos”, seguidos por Suecia y Portugal, con 33.3 % en ambos países.

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Casi el 95 % de los turistas calificó positivamente la calidad del servicio, destacando la hospitalidad, la comida y las instalaciones hoteleras al evaluar su estadía. (Foto: visitcentroamerica.com)

En el caso de América del Norte, el 24,4 % de los turistas provenientes de Estados Unidos ubicaron los precios en el rango de “bajos” o “muy bajos”, reflejando una percepción más contenida respecto a los principales mercados europeos, pero manteniéndose como un dato relevante en la evaluación global del destino.