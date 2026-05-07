República Dominicana

Más de 90% de los turistas califican República Dominicana como asequible

La mayoría de los viajeros internacionales percibe una adecuada relación entre calidad de servicios y precios en la República Dominicana, con un 94.7 % de satisfacción señalando el país como opción competitiva en la región, según datos oficiales

Guardar
Google icon
El 94,7 % de los turistas internacionales considera asequible la República Dominicana, consolidando su atractivo precio-calidad en el turismo global. (Foto archivo Infobae)
El 94,7 % de los turistas internacionales considera asequible la República Dominicana, consolidando su atractivo precio-calidad en el turismo global. (Foto archivo Infobae)

La percepción de la República Dominicana como destino turístico asequible se consolida entre los viajeros internacionales, con el 94.7 % de los visitantes en 2025 valorando los servicios recibidos como acordes al monto desembolsado durante su estadía, según la más reciente encuesta de opinión, actitud y motivación a extranjeros no residentes que elabora anualmente el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Este resultado subraya no solo el atractivo de sus playas y la hospitalidad local, sino la ventaja competitiva de su estructura de precios para el turismo internacional.

PUBLICIDAD

Durante el año pasado, la República Dominicana recibió 11,676,901 visitantes, de los cuales 8,861,169 arribaron por vía aérea, permaneciendo en el país durante su visita, datos publicados por el BCRD. Este flujo significativo de turistas internacionales refuerza la tendencia de consolidación del destino en la región de América Latina y el Caribe.

El posicionamiento de asequibilidad no solo es una característica percibida de manera general, sino que se desglosa en diferentes matices: el 74.6 % de los turistas consideró los precios como “aceptables”, el 17.9 % los calificó como “bajos” y el 2.2 % como “muy bajos”. Solo el 5.3 % del total de personas encuestadas ubicó los precios entre “altos” y “muy altos”, un índice reducido que ilustra el consenso sobre el equilibrio calidad-precio ofrecido en el país.

PUBLICIDAD

Pista del Aeropuerto Internacional de Punta Cana al atardecer. Aviones comerciales en fila y uno aterrizando, con terminal moderna y su logo bajo un cielo naranja y azul.
La República Dominicana recibió 11,67 millones de visitantes en 2025, afianzando su liderazgo turístico en América Latina y el Caribe según el BCRD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alza del gasto turístico y satisfacción en la calidad de los servicios

El gasto diario promedio por turista que pernoctó en República Dominicana alcanzó los $170.94 en el año 2025. Esto representa un aumento del 1.90 % en comparación con los $167.75 registrados en 2024 y un crecimiento todavía más notable si se observa la evolución en los últimos años: el incremento fue del 22.81 % respecto a los $139.19 que se gastaban tres años atrás, y del 25.47 % comparado con los $136,24 diarios de 2019, previo a la crisis sanitaria que tuvo impacto global en el turismo, según datos del Banco Central de la República Dominicana.

En cuanto a la calidad de los servicios recibidos, la satisfacción se mantiene alta: un 46.9 % calificó la asistencia y atención prestada como “excelente”, mientras que el 31.6 % la consideró “muy buena” y el 15.9 % como “buena”. El agregado de valoraciones positivas alcanza así el 94.4 %. Entre los aspectos mejor valorados dentro de la categoría “excelente”, destacan la calidad de las comidas (50.4 %), el servicio de hoteles (48 %), el entretenimiento y las instalaciones deportivas (47.6 % cada una), los servicios de alojamiento (47.1 %) y las infraestructuras hoteleras (46.9 %), siempre según el informe anual del BCRD.

La percepción de asequibilidad y calidad es clave para entender las razones que explican el atractivo sostenido de República Dominicana para el turismo internacional. La convergencia entre un gasto que crece de forma sostenida y valores altos de satisfacción aporta señales de dinamismo para el sector.

Punta Cana es el destino favorito de los colombianos en el exterior para Semana Santa 2026 - crédito Turismo de la República Dominicana/página web oficial
El gasto diario promedio por turista que pernoctó en República Dominicana aumentó a USD 170,94 en 2025, un 1,90 % más que en 2024. - crédito Turismo de la República Dominicana/página web oficial

Diferencias regionales en la percepción de precios y mercados emisores

La valoración del precio entre los turistas exhibe matices significativos según origen geográfico, como indica el estudio del Banco Central de la República Dominicana. Por ejemplo, el 14.3 % de los turistas provenientes de Asia calificó los precios como “altos”, porcentaje que asciende a 33.3 % entre los visitantes de la India. En contraste, dentro de América del Sur, son más quienes consideran bajos los precios pagados (18.9 %) que quienes los consideran altos (11.8 %). Dentro de este grupo, la percepción de haber desembolsado más de lo esperado es más pronunciada entre argentinos (20.0 %), chilenos (14.6 %), bolivianos (12.0 %) y ecuatorianos (11.6 %).

Por el contrario, los servicios fueron percibidos como especialmente asequibles por los peruanos (42.7 %), brasileños (32.3 %), uruguayos (30.0 %) y colombianos (19.3 %). Diferencias comparables se observan en América Central y el Caribe, donde el 57.7 % de los costarricenses y el 32.8 % de los puertorriqueños encontraron precios bajos. Entre quienes percibieron mayor costo se cuentan viajeros de San Martín (11.8 %), Honduras (10.0 %) y Panamá (9.4 %).

El análisis específico para quienes eligieron República Dominicana desde Europa muestra la mayor concentración de opiniones favorables en materia de precios bajos. Los visitantes del Reino Unido lideran ese segmento, con 39.8 % señalando los precios como “bajos”, seguidos por Suecia y Portugal, con 33.3 % en ambos países.

Casi el 95 % de los turistas calificó positivamente la calidad del servicio, destacando la hospitalidad, la comida y las instalaciones hoteleras al evaluar su estadía. (Foto: visitcentroamerica.com)
Casi el 95 % de los turistas calificó positivamente la calidad del servicio, destacando la hospitalidad, la comida y las instalaciones hoteleras al evaluar su estadía. (Foto: visitcentroamerica.com)

En el caso de América del Norte, el 24,4 % de los turistas provenientes de Estados Unidos ubicaron los precios en el rango de “bajos” o “muy bajos”, reflejando una percepción más contenida respecto a los principales mercados europeos, pero manteniéndose como un dato relevante en la evaluación global del destino.

Google icon

Temas Relacionados

Turismo República DominicanaBanco Central República DominicanaSatisfacción TurísticaPrecios Viajes InternacionalesRepública DominicanaTurismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana: Adolescente bajo investigación tras hallazgo de niño de 10 años sin vida en arroyo

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de un menor de 10 años movilizó a las autoridades, que investigan a un adolescente del sector como parte del proceso

República Dominicana: Adolescente bajo investigación tras hallazgo de niño de 10 años sin vida en arroyo

Aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica alcanza cifra histórica de pasajeros en la temporada alta 2025–2026

La terminal internacional gestionada por AERIS recibió más de tres millones de viajeros, lo que representó el mayor flujo registrado hasta la fecha, con una expansión significativa en operaciones y servicios aeroportuarios

Aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica alcanza cifra histórica de pasajeros en la temporada alta 2025–2026

El Salvador: Abren parcialmente el paso en la Zona Rosa tras dos meses de trabajos para frenar inundaciones

La apertura parcial del tránsito corresponde a una intervención hidráulica que busca prevenir inundaciones y reducir riesgos para residentes y conductores en una de las zonas más transitadas y vulnerables de la capital salvadoreña

El Salvador: Abren parcialmente el paso en la Zona Rosa tras dos meses de trabajos para frenar inundaciones

De vender verduras a influencer viral: Una hondureña trans se convierte en símbolo de esperanza para migrantes en Belice

El testimonio viral de La Bestie ha conmovido a miles mostrando cómo la amnistía migratoria de Belice transformó su vida, permitió su integración social y abrió el debate sobre inclusión en Centroamérica

De vender verduras a influencer viral: Una hondureña trans se convierte en símbolo de esperanza para migrantes en Belice

Honduras: Rastra se estrella contra vivienda en Taulabé y deja un muerto en la CA-5

Un aparatoso accidente registrado en la carretera CA-5, a la altura de Taulabé, Comayagua, dejó al menos una persona muerta y varios heridos luego de que una rastra perdiera el control y se estrellara contra una vivienda, provocando momentos de a

Honduras: Rastra se estrella contra vivienda en Taulabé y deja un muerto en la CA-5

TECNO

Revelan cómo una plataforma de juegos para Windows y Android fue usada para espiar y robar datos

Revelan cómo una plataforma de juegos para Windows y Android fue usada para espiar y robar datos

Cómo la nube de AWS se convirtió en el motor que sostiene la operación de Rappi

Elon Musk alquilará su centro de datos a la misma compañía a la que acusó de robarle información

Un entrenador con IA y un nuevo monitor de actividad: lo último de Google para la salud del usuario

Elon Musk identifica el error que paraliza la innovación en la mayoría de las empresas

ENTRETENIMIENTO

Así se prepara “Crimen desorganizado”: la nueva serie argentina que llega a Netflix

Así se prepara “Crimen desorganizado”: la nueva serie argentina que llega a Netflix

La frase de Karl Urban que resume Mortal Kombat II: “He hecho películas intensas, pero esta las supera”

Top 10 Netflix K-dramas y shows en Corea del Sur: ‘Si los deseos mataran’ continúa dominando el ranking de lo más visto

La batalla legal de Taylor Swift por “The Life of a Showgirl” suma nuevas acusaciones

Meryl Streep luchó para salvar un look icónico en ‘El diablo viste a la moda 2′

MUNDO

EN VIVO | Irán dilata su respuesta a la propuesta de Estados Unidos mientras crece la tensión en el estrecho de Ormuz

EN VIVO | Irán dilata su respuesta a la propuesta de Estados Unidos mientras crece la tensión en el estrecho de Ormuz

El Comité Europeo de las Regiones subrayó la importancia de las comunidades locales para la reconstrucción de Ucrania

Zelensky denunció que Rusia no respetó la tregua por el Día de la Victoria: “No hubo siquiera un intento simbólico de cesar el fuego”

El régimen norcoreano desplegará nuevos cañones de artillería dirigidos contra Seúl y pondrá en servicio su primer destructor

David Attenborough, el gran divulgador de la naturaleza, cumple 100 años