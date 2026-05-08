Turismo

La costanera más extensa de la Argentina: por qué Posadas marca el récord

El paseo ribereño de la capital de Misiones se extiende a lo largo de ocho kilómetros y combina espacios recreativos, actividades deportivas y una amplia propuesta gastronómica en contacto con el río Paraná

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Vista aérea de una ciudad al anochecer. Se ven edificios altos, rascacielos, una avenida con coches iluminados junto a un cuerpo de agua y un cielo naranja y púrpura
El desarrollo urbano junto al río Paraná posicionó a Posadas como destino destacado en la Argentina (Gobierno de Misiones)

La ciudad de Posadas logró un hito urbanístico y turístico con la construcción de la costanera más larga del país. Este paseo, que se extiende por ocho kilómetros a la vera del río Paraná, cambió la imagen de la capital de Misiones y se convirtió en un atractivo central tanto para residentes como para visitantes.

La fisonomía de esta localidad se ha ido modificando de manera paulatina. Entre 1998 y 2013, la obra avanzó por etapas y permitió que las zonas bajas, que antes se inundaban con frecuencia, dejaran atrás los problemas históricos.

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La ciudad, que durante décadas vivió de espaldas al río, se abrió a nuevas posibilidades de esparcimiento y circulación. La costanera fue diseñada exclusivamente como paseo para que disfruten residentes y turistas.

Actualmente, la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros y la circulación se distribuye en cuatro vías para autos, con un bulevar arbolado en el centro. Esta estructura favorece la convivencia de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas, y promueve el uso recreativo del espacio público.

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Vista de una costanera al atardecer con varias personas caminando. Hay farolas encendidas, una barandilla dorada por el sol y un cuerpo de agua con una ciudad al fondo
La costanera de Posadas es elegida tanto por visitantes como por residentes para el esparcimiento (Gobierno de Misiones)

Cinco tramos, cinco propuestas para disfrutar

El paseo presenta cinco tramos diferenciados, cada uno con sus características. El primero, pensado para el paseo familiar, bordea el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez y se extiende desde la avenida Roca hasta la calle Arrechea. Además, ofrece algunas de las vistas más atractivas de la ciudad.

El segundo segmento, orientado a la gastronomía y la vida nocturna, se desarrolla entre la calle Arrechea y la avenida Andrés Guacurarí. Aquí funcionan bares, restaurantes, pizzerías, pubs y heladerías, lo que genera una intensa actividad durante todo el año.

Por su parte, el tercer tramo es de aproximadamente 600 metros. Conecta con el centro de Posadas y facilita la apertura de nuevos bares y locales gastronómicos en la zona.

El cuarto, de aproximadamente un kilómetro, llega hasta el puente internacional Roque González de Santa Cruz. En este sector se destacan la vieja estación de trenes, el muelle de los pescadores y el Parque de las Fiestas, además de una plaza seca de casi tres hectáreas con cascada artificial.

Vista aérea de un gran evento nocturno al aire libre con una multitud, un escenario iluminado, varios puestos y un letrero grande que dice "POSADAS"
La costanera de Posadas es el espacio preferido para festivales, recitales y eventos culturales que enriquecen la vida social de toda la región (Gobierno de Misiones)

Los últimos tramos agregados, hacia el norte, incluyen la bahía El Brete, con fuerte actividad deportiva y comercial, y el sector Costa Sur, habilitado con camping municipal, piscinas y servicios para motorhomes. Allí, se realizan encuentros internacionales de viajeros. Además, se consolidó como espacio para actividades físicas y comercio.

Un monumento y varios íconos de la ciudad

Entre los puntos de interés, se destaca el monumento a Andrés Guacurarí, figura clave de la historia regional. Esta obra de 17 metros de altura, construida en acero inoxidable, se encuentra sobre un islote artificial y es uno de los símbolos de la costanera.

La zona también ofrece parques, espacios para eventos públicos, recitales y un entorno natural que se suma a la propuesta cultural y recreativa de Posadas.

Estatua metálica de un guerrero con lanza en una plataforma circular junto a un río, con una multitud de personas y una ciudad en la distancia
El monumento a Andrés Guacurarí es uno de los íconos del paseo costero en Posadas (Gobierno de Misiones)

Competencia entre costaneras: el récord de Posadas

Varias ciudades argentinas poseen costaneras de relevancia. Mar del Plata cuenta con un paseo costero de 4 kilómetros. Resistencia, sobre el río Negro, ostenta una costanera de mil metros.

En Corrientes, sobre el Paraná, la costanera más antigua del país se extiende por 2,5 kilómetros. Formosa, en la margen del río Paraguay, llega a 5, con una propuesta que compite en calidad y belleza.

Sin embargo, la costanera de Posadas lidera en extensión con sus 8 kilómetros y destaca por la variedad de servicios, la amplitud de su oferta gastronómica y su integración con la vida social y cultural de la ciudad.

Un paseo pensado para todos

El recorrido invita al esparcimiento y la práctica de actividades físicas, y se consolida como un polo gastronómico en constante crecimiento. El paseo se convirtió en un punto de encuentro y en un símbolo del desarrollo urbano de Misiones.

Quienes recorren la costanera pueden apreciar la transformación que vivió Posadas en los últimos años. El espacio, que antes registraba inundaciones y limitaciones, hoy es sinónimo de integración urbana, disfrute y calidad de vida. Así, la ciudad dejó de darle la espalda al río.

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