Colombia

El avistamiento de ballenas jorobadas da inicio a su temporada en Buenaventura

Además de anunciar el comienzo de uno de los períodos ideales para disfrutar de la diversidad natural del Pacífico, los gremios del turismo de la región lanzan Buenaventura 365 días al año

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El avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano tiene su temporada anual entre julio y octubre, atrayendo a visitantes locales y extranjeros a Buenaventura.
El avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano tiene su temporada anual entre julio y octubre, atrayendo a visitantes locales y extranjeros a Buenaventura.

El avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano tiene su temporada anual entre julio y octubre, atrayendo a visitantes locales y extranjeros a Buenaventura. En este oportunidad, y teniendo como marco este evento, se dio el lanzamiento de la campaña “Buenaventura 365 días al año”, que tiene como objetivo posicionar la región como un destino turístico permanente para disfrutar de su biodiversidad, cultura y paisajes.

Entre julio y octubre, el avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano ofrece a turistas la oportunidad de presenciar la migración de estos mamíferos marinos a aguas cálidas y protegidas. La campaña “Buenaventura 365 días al año” busca atraer visitantes durante todo el año y destacar las playas y demás atractivos naturales del sector, fortaleciendo el turismo y dinamizando la economía regional con experiencias naturales únicas.

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Campaña Buenaventura 365 días al año impulsa el turismo

El lanzamiento de la campaña “Buenaventura 365 días al año” en Bogotá tiene como meta mostrar el potencial del turismo natural en el Pacífico colombiano.
El lanzamiento de la campaña “Buenaventura 365 días al año” en Bogotá tiene como meta mostrar el potencial del turismo natural en el Pacífico colombiano.

El lanzamiento de la campaña “Buenaventura 365 días al año” en Bogotá tiene como meta mostrar el potencial del turismo natural en el Pacífico colombiano. La iniciativa cuenta con el apoyo de hoteles como el Cosmos Pacífico, el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y la Secretaría de Turismo local para atraer viajeros nacionales e internacionales en cualquier época del año.

Este esfuerzo busca favorecer la economía y consolidar a Buenaventura como destino sostenible de naturaleza. Resaltar la riqueza gastronómica y cultural de la zona es una parte central de este mensaje, invitando a vivir experiencias que van más allá del avistamiento de ballenas.

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La cooperación entre operadores turísticos, Fontur y autoridades municipales apoya la transformación de la región en un destino de experiencias continuas. El propósito es que los viajeros identifiquen a Buenaventura como una alternativa disponible en cualquier temporada.

Avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano

Cada año, miles de ballenas jorobadas migran desde las frías aguas de la Antártida y el sur de Chile hacia las aguas cálidas del Pacífico colombiano.
Cada año, miles de ballenas jorobadas migran desde las frías aguas de la Antártida y el sur de Chile hacia las aguas cálidas del Pacífico colombiano.

Cada año, miles de ballenas jorobadas migran desde las frías aguas de la Antártida y el sur de Chile hacia las aguas cálidas del Pacífico colombiano. El espectáculo natural ocurre principalmente en playas como La Barra, Juanchaco, Ladrilleros y el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga.

La principal razón de la migración es la reproducción y el nacimiento de los ballenatos. Estas aguas poco profundas brindan un entorno seguro donde las madres amamantan a sus crías y les enseñan sus primeros saltos.

En Buenaventura las excursiones de avistamiento se realizan en la mañana y en la tarde, con horarios entre las 10:00 y las 15:30. Cada salida guiada dura aproximadamente una hora e incluye tanto el trayecto como la observación.

La naturaleza impredecible del avistamiento exige paciencia; no siempre hay garantía de ver ballenas en cada recorrido. Los guías suelen explicar que los saltos pueden deberse al aprendizaje de las crías o a alertas ante ruidos de embarcaciones.

Turismo responsable y beneficios para la región

El turismo de avistamiento de ballenas genera beneficios directos para las comunidades locales, impulsando sectores como la hotelería, el transporte y la gastronomía.
El turismo de avistamiento de ballenas genera beneficios directos para las comunidades locales, impulsando sectores como la hotelería, el transporte y la gastronomía.

El turismo de avistamiento de ballenas genera beneficios directos para las comunidades locales, impulsando sectores como la hotelería, el transporte y la gastronomía. Sin embargo, exige a los viajeros comportarse de manera responsable para preservar el equilibrio natural.

Es fundamental mantener la distancia adecuada con las ballenas, evitar arrojar basura en el mar y recordar que se está visitando su hábitat natural. Elegir operadores que cumplen la normativa y respetan a los animales es esencial.

La campaña resalta la importancia de ser “turistas con conciencia”, promoviendo el respeto por la biodiversidad marina y la sostenibilidad del destino. De este modo, se garantiza que las futuras generaciones puedan disfrutar este espectáculo natural sin afectar a la especie.

El encuentro con las ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano representa una ocasión singular para conectar con el entorno natural y valorar la vida oceánica, integrando la vivencia turística con el compromiso hacia la conservación.

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