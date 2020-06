Viajes a destinos cercanos y corredores interprovinciales: cómo será el turismo en la Argentina en el corto plazo

Las predicciones a largo plazo son muy difíciles en este momento, en casi cualquier sector, pero principalmente en el del turismo (Shutterstock)

Según información del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WWTC), el 10,4% de los fondos que se movilizan a nivel global pertenecen al mundo de los viajes, y 319 millones de personas dependen laboralmente de él. En la Argentina, según datos del Ministerio de Turismo, implica 5400 millones de dólares anuales de exportaciones, conlleva 165.000 millones de pesos en el mercado interno y emplea a 1,1 millones de personas. O por lo menos antes de la pandemia.

Todos están de acuerdo con que las predicciones a largo plazo son muy difíciles en este momento, en casi cualquier sector, pero principalmente en el del turismo. Lo que sí está claro es que cuando los viajeros vuelvan a los cielos, al mar y a las rutas, ya nada será igual. Distanciamiento social obligatorio, contacto personal reducido, mayor higiene y sanitización y chequeos de temperatura serán tan sólo algunas de las medidas de las nueva normalidad del viajero.

Lo cierto es que el sector está generando protocolos y repensando sus estrategias mientras asimilan que el colapso mundial del turismo ha quebrado incontables negocios y millones de personas perdieron su trabajo. En una época incierta y caótica, sin embargo, la planificación de estrategias que funcionen y que reactiven el turismo y las economías regionales a corto y mediano plazo es fundamental.

“Los viajeros están a la espera de productos turísticos innovadores respaldados por protocolos de bioseguridad y contribución a la sostenibilidad" (Shutterstock)

Pero las dudas son incontables. ¿Qué pasará con los hostels? ¿Viajaremos tanto como antes? ¿Los destinos serán los mismos? Hoy en día parece casi inconcebible que una persona quiera sumergirse en la marea de turistas de la Rambla de Barcelona o de la Piazza san Marco de Venecia.

“Los viajeros están a la espera de productos turísticos innovadores respaldados por protocolos de bioseguridad y contribución a la sostenibilidad”, asegura en diálogo con Infobae Natalia Bayona, experta Senior en Innovación, Transformación Digital e Inversiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT). “Es por esto que el desarrollo de experiencias más segmentadas, enfocadas en la naturaleza, en la cultura y en las zonas rurales o de proximidad será de importancia para reactivar el sector”.

Para esto, aclaró, hay que definir la capacidad de carga de los destinos turísticos y atractivos para velar por el cuidado del ambiente y de las comunidades, lo que guiará un modelo de turismo más consciente y responsable. También habrá una mayor personalización de la experiencia turística.

“La innovación y la transformación digital son los aliados para permitir una mayor personalización de las experiencias. Especialmente para lograr operaciones con menor contacto físico, pero mayor individualización de los servicios. Conocer el comportamiento y las preferencias de los viajeros a través de todo su customer journey y establecer canales de comunicación directa son parte esencial para un servicio cercano. En la medida que las empresas turísticas logren un alto nivel de servicio en la nueva normalidad podrán generar diferenciación y fidelización”.

Los protocolos de seguridad e higiene son fundamentales para recuperar la confianza de los viajeros (Shutterstock)

La recuperación de la confianza es quizás una de las claves para poder recuperar a los viajeros. Y esto se logra a partir de estrategias y acciones armonizadas a lo largo de la cadena de valor de todo el sector turismo. Bayona resaltó dos aspectos: “La seguridad y la higiene, que dependen de la implementación rigurosa de protocolos para reducir el riesgo de contagio; y el mercadeo inteligente, caracterizado por comunicar a los viajeros todas las medidas que se están tomando, proveer información clara y empatizar con la audiencia”. De esta forma, turistas, residentes y todos las partes interesadas podrán sentirse seguros para reactivar el turismo en los destinos.

El escenario en la Argentina: corredores interprovinciales y vacaciones de invierno

Las “burbujas” o corredores turísticos interprovinciales permitirán que haya movimiento turístico entre las provincias que estén en iguales condiciones sanitarias (Shutterstock)

Viajar post pandemia requerirá ser inteligente, detallista y meticuloso. Para seleccionar un destino ahora se deberán tener en cuenta el sistema de salud local y los protocolos que maneja cada operador turístico contratado.

“La sociedad toda tiene que ser más meticulosa a la hora de vivir, y no solo de viajar”, apuntó a Infobae Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT). “Creo que estas normativas que nos está dando el Ministerio de Salud, que tienen que ver con la distancia social, nos llevará a ser más prolijos y no entrar tanto en contacto. El turismo es un servicio personalizado y yo creo que va a haber menos posibilidades de contacto entre personal y huéspedes, y a partir de ahí veremos hasta dónde se puede llegar con la digitalización de los servicios. En los viajes efectivamente habrá una nueva normalidad, y probablemente a la hora de elegir un destino uno va a elegir uno que no esté saturado de turistas. No se nos ocurrirá ir a un lugar que esté lleno en una época determinada del año”.

El presidente de la CAT contó a Infobae que están haciendo todo lo posible para que no se pierdan las vacaciones de invierno (Shutterstock)

En ese sentido, la CAT junto al Consejo Federal de Turismo y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación están preparando -guiados por el Ministerio de Salud- protocolos para la actividad turística, que tiene tantos capítulos como rubros. “Ya están listos los de hotelería, gastronomía y para prestadores de servicios turísticos. Seguiremos con los de transporte, y en la medida que vayamos conformándolos, los turistas van a tener la garantía o la tranquilidad de saber que estos destinos aplican esos protocolos y son los que van a permitir por lo menos un ordenamiento respecto de pautas que se vayan cumpliendo y que colaboren en un todo con la necesidad de sentir seguridad para volver a viajar”, afirmó Elías.

El presidente de la CAT contó a Infobae que están haciendo todo lo posible para que no se pierdan las vacaciones de invierno, “sobre todo en los destinos que están vinculados a la nieve, porque estos lugares alimentan no solamente al turismo local sino a la economía regional entera. Entonces sería importantísimo poder aprovechar aún en porcentajes chicos de ocupación cualquier escenario posible alrededor de estas fechas”.

¿Cómo lo harán? Con “burbujas” o corredores turísticos interprovinciales. “Básicamente la idea es que haya movimiento turístico entre las provincias que estén en iguales condiciones sanitarias, respetando protocolos definidos por los ministerios de salud y cada provincia, con un porcentaje determinado para asegurar el distanciamiento. De esta manera, se buscará lograr una burbuja entre provincias. Hay muchas en buenas condiciones, como Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy -a pesar de un pequeño retroceso ahora-, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro -con algún problema en Cipolletti pero en líneas generales, manejable-”

“Yo creo que se puede llegar a trabajar fuertemente y muy bien, y no dejaría afuera a un país como Uruguay que pueda llegar a tener algún vuelo entre Montevideo y Bariloche, porque creo que de esa forma se podría trabajar el desarrollo de corredores turísticos regionales”, agregó.

Lo primero en reabrirse será el turismo doméstico, y los viajeros priorizarán destinos de cercanía o rurales (Shutterstock)

Elías piensa que es posible que ocurra un boom del turismo doméstico. “Sin dudas es el primero que recuperaremos, después el regional y por último el internacional. Puede llegar a haber un boom siempre en tanto desde el Gobierno se impulse alguna medida para favorecerlo”.

En cuanto a los precios, imagina “un escenario de baja, pero, lo que pasa es que en un país como éste, donde tenías un 60% de inflación hasta que llegó la pandemia, es muy difícil definir el valor del dinero, entonces no va a quedar muy claro en qué circunstancias volveremos. Pero así como los pasajes aéreos están ofreciendo precios muy baratos, seguramente ocurrirá algo similar en el resto de las contrataciones turísticas”.

Ciudad de Buenos Aires: anticiparse y reinventarse

En diciembre del 2019, el entonces presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Gonzalo Robredo, decía en una entrevista con Infobae que iban a poner mucho énfasis en el mercado nacional. A pesar de que nadie podría haber previsto cuánto iba a cambiar todo en tan sólo algunos meses, el rumbo parece ser hoy el mismo.

El Ente -que hoy está a cargo de Fernando Straface, quien asumió en abril, en plena pandemia- realizó una encuesta a organizaciones, emprendimientos y empresas del sector turístico para hacer un diagnóstico y comprender las necesidades que tienen a causa de la pandemia. Un 50% de los encuestados cree que la actividad se recuperará a finales de 2020.

Un 54,1% de los jugadores turísticos considera que va a tener que modificar su mercado (Shutterstock)

“Me parece que sería prematuro dar una fecha de reactivación frente a la pandemia que estamos viviendo en Argentina. Desde la Ciudad somos realistas y sabemos que está siendo y va a ser un año muy difícil”, declaró en diálogo con Infobae Camila Suárez, directora Ejecutiva del Ente. “Pero sí creemos que es el momento de redoblar nuestros esfuerzos para salir adelante y superar esta situación. Creemos que la pelea contra el coronavirus hará que toda la cadena turística tenga que reinventarse. La clave es anticiparse. Y esa anticipación debemos trabajarla de la mano con el sector privado y la nación”.

De la encuesta se desprende que un 54,1% de los jugadores turísticos considera que va a tener que modificar su mercado, un 39,5% modificará su producto y un 39,5% tendrá que adaptarse a la transformación digital. También se destaca que el 70% de los encuestados pediría ayuda económica. Desde el Ente de Turismo se está evaluando una serie de medidas darles alivios fiscales.

“En estos meses, va a ser necesario incluir nuevos incentivos para ofrecer al viajero tranquilidad y confianza. No perdamos de vista que esta crisis también generará cambios en el propio turista: modificará su comportamiento, sus preferencias y sus motivaciones. También deberemos trabajar para detectar y contener necesidades específicas del sector, en establecer calendarios de potenciales oportunidades, entre otras medidas. El trabajo en conjunto será vital, a lo que se suma las medidas de prevención y protocolos para el bienestar de los turistas”, analizó Suárez.

Se estima que el turismo comenzará a activarse a fines del 2020 o a mediados del 2021 (Shutterstock)

En el corto plazo, los encuestados aseguraron que priorizan aprender tendencias del turismo para adaptarse a la era post COVID-19 con una modalidad de capacitación remota. Es por eso que el organismo de la Ciudad presenta InnovaturBA 2020, que por primera vez se realizará de forma virtual, y que convocó a referentes del sector público y privado para fomentar la innovación turística como motor de resiliencia de la actividad en tiempos de pandemia. Los encuentros comenzarán el 24 de junio y se realizarán en formato digital. Expertos nacionales e internacionales, empresas del sector, diferentes actores de la cadena de valor y representantes de destinos turísticos de la Argentina debatirán cómo mejorar prácticas y pensar nuevos caminos de activación del mercado.

“Hoy junto a Nación y el sector privado estamos avanzando en la elaboración de los protocolos que deberá aplicar el sector una vez que pueda retomarse la actividad. Los tres tenemos los mismos objetivos. La prioridad hoy en la Ciudad es recuperar la confianza del viajero a través del desarrollo de protocolos certificados internacionalmente por el WTTC, restaurar la demanda y reposicionar el turismo”, enfatizó la directora Ejecutiva del Ente.

En ese sentido, aseguró que el Ente está trabajando en propuestas a corto, mediano y largo plazo. “Probablemente veremos un crecimiento del turismo nacional. Esto abre una oportunidad para todas las ciudades y Buenos Aires tendrá un rol central. Nosotros queremos potenciar la promoción de la Ciudad como destino turístico pero eso debe ir en línea con una apertura de aeropuertos, algo que no depende del gobierno de la Ciudad. Tengamos en cuenta que Buenos Aires es una plaza que tiene un caudal importante de visitantes por vía aérea”.

Y finalizó: “Tenemos que cuidar nuestro destino, con una línea de coherencia, también en sus precios. Buenos Aires tiene muchos atractivos turísticos y culturales, salidas y paseos que son totalmente gratuitos e imperdibles para quienes quieran conocer la ciudad. Vamos a potenciar esos atractivos para cuando se levanten las fronteras”.

