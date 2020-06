“Las experiencias atenderán a una multitud local”, coincide Will Gluckin, jefe de comunicaciones de Get Your Guide, el metabuscador de ofertas de tours guiados, atracciones, excursiones y divertidas actividades por todo el mundo. “A medida que la industria turística mundial comience su largo camino hacia la recuperación, los primeros viajeros serán locales que explorarán sus patios traseros. Los proveedores de actividades deberán adaptar el tono, el contenido y los itinerarios de sus productos para acomodarse a esta audiencia ‘nueva’ y contar historias diferentes", indicó Gluckin.