“Los fondos no podían venir de los bolsillos de los vecinos ni de los argentinos porque creemos que no hay más margen para presión tributaria, y tampoco de las Pymes. Como hacen muchas ciudades turísticas del mundo y cada vez más se va a cobrar este Derecho de Uso Urbano exclusivamente a los turistas internacionales de más de 12 años de edad, para que no tenga un impacto negativo en los planes familiares de visitar Buenos Aires, y eso va a financiar la promoción internacional. El impuesto no tiene ningún impacto en la decisión de elección de un destino. Sin embargo, esos fondos hacen una diferencia enorme para que Buenos Aires sea una ciudad reconocida como destino turístico a nivel mundial”, aseguró Robredo.