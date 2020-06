“Hoy, el mundo es muy diferente a cómo lo recordamos hace tres meses cuando The Ritz cerró por primera vez en la historia del hotel”, dice Umberto Schioppa, director de ventas del, tal vez, más mítico hotel del mundo, The Ritz de Londres. Pensar que no durante las guerras mundiales dejó de funcionar, pone dimensión al tiempo de hoy. A pesar de ello, ve algunos brotes verdes: “Por ejemplo, cuán rápido la industria de la tecnología ha podido sugerir soluciones sin contacto, que ofrecen alternativas más seguras”.