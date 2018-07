En febrero de 2017, antes de introducir este deporte en el Cerro Catedral, el barilochense viajó a Francia para disputar el Mundial de Snowscoot. Allí, el rider obtuvo -en una de las competencias- el tercer lugar. En la general, salió décimo. "No me lo esperaba, pero fue realmente genial. Me sentí muy orgulloso de ser el primer argentino en competir en un mundial de snowscoot. Cuando incorporé esta disciplina en Bariloche lo hice con el afán de que los deportes de nieve sigan evolucionando", dijo Luque.