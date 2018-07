Mariano De Miguel, representante del consorcio de frentistas de la calle Mitre, le atribuye -al igual que muchos comerciantes y vecinos- que la disminución del consumo está relacionada con la peatonalización de la misma, asegurando que los vehículos vecinos ya no pasan por la zona porque “no tienen lugar para estacionar”.

“Nosotros avalamos una calle mixta de movimiento vehicular. La hicieron peatonal para ocultar los errores técnicos en la construcción. Como la empresa que vino se llevó la mayoría de la plata no queda dinero para terminarla como corresponde”, denunció en el medio local Bariloche2000.

La calle Mitre se convirtió en peatonal durante la temporada alta, desde las 18 hasta las 00 horas, con un vallado en cada esquina que impide el ingreso de los vehículos a la misma. “Si bien hace frío y hay mucha gente de día, ese horario es clave porque muchos turistas salen a merendar o buscan un lugar para cenar y es un buen provecho para nosotros, que incluso corrimos los horarios de cierre para vender más“, sostuvo Florencia, vendedora en un local de artículos para celulares.

“Dudo que quienes vienen de Buenos Aires se sorprendan con los precios, porque tengo un hijo viviendo allá e incluso los supermercados son más caros que acá. A mí no me fue ni bien ni mal, pero no puedo dejar de ver que muchos comerciantes vecinos la están remando. Este año se vieron muchos más turistas, pero los brasileños antes venían, se equipaban de ropa de nieve y gastaban mucha plata para poder esquiar. Ahora no tanto“, dijo Lucía.

La comerciante concluyó en que “hay que pensar políticas que, además de favorecer al turismo, también contribuyan a que quienes vivimos acá y tenemos negocios nos pueda ir mejor. Hay aerolíneas que permiten sólo 15 kilos en las valijas, y muchas personas no quieren llevarse recuerdos porque dicen que son pesados y van a tener que pagar exceso de equipaje. Así no se puede”.

Fotos: Adrián Escandar

