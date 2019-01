Compartí tus elecciones y tus metas, pero no te enredes con las opiniones de los otros. Muchas veces, cuando alguien no es el protagonista de la historia, puede verlas de distinto modo y no acertar en el consejo que te da, haciendo que te desvíes del camino. Podés contarle a los demás lo que estás pensando, pero tampoco des mucho lugar a que se metan, porque así, va a ser difícil que no opinen.