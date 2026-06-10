Israel eliminó a Khathar Jmazi, jefe de la infraestructura de transferencias de fondos de Hamas en la Franja de Gaza

Varios palestinos caminan por una calle rodeada de edificios destruidos por ataques del ejército israelí durante la guerra entre Israel y Hamás en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el viernes 29 de mayo de 2026 (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet reportaron la eliminación de Khathar Jmazi, jefe de la infraestructura de transferencias de fondos de Hamas en la Franja de Gaza, y de su subjefe, Mohammad Khraizin. Ambos eran considerados operadores clave en el financiamiento de la organización.

Según la información oficial, el ataque se produjo hace dos días en el norte del enclave, donde ambos gestionaban la transferencia de decenas de millones de dólares a la rama militar de Hamas a través de una red de cambistas distribuidos en toda la región. Estos fondos se destinaban al pago de salarios para combatientes y a la ejecución de operaciones terroristas contra las fuerzas de las FDI y civiles en Israel.

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Las autoridades israelíes destacaron que la eliminación de Jmazi y Khraizin se suma a la de otros responsables del ámbito económico de Hamas, como Fares Mansouraoui e Ihab Khreis, quienes fueron abatidos en el último año.

Hasta el momento, las FDI no publicaron imágenes de la ofensiva contra los dos terroristas claves en el financiamiento de Hamas en la Franja de Gaza. Sin embargo, difundieron una imagen donde se logra divisar el rostro del jefe y subjefe del esquema.

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Israel eliminó a Khathar Jmazi, jefe de la infraestructura de transferencias de fondos de Hamas (@idfonline)

El domingo, las FDI también habían atacado la sede principal de la Policía Naval de Hamas en la zona de Khan Yunis. “Dicha sede se utilizaba para planificar y ejecutar complots terroristas contra las FDI y el Estado de Israel. El ataque causó la muerte de varios terroristas que operaban en ella, entre ellos Ismail Allaham, comandante de una célula del brazo militar de Hamas”, precisó el Ejército israelí.

En paralelo a las recientes ofensivas, las conversaciones entre las facciones palestinas y los mediadores internacionales en El Cairo, orientadas a alcanzar un acuerdo permanente que ponga fin a la guerra en Gaza, permanecen estancadas debido al desacuerdo sobre la entrega de armas por parte de Hamas.

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Fuentes palestinas informaron el martes a la agencia AFP que los contactos avanzan en un contexto de “visiones claramente divergentes”, con la cuestión del armamento como principal obstáculo.

La ronda de diálogo, iniciada el sábado, reúne a las principales facciones armadas de Gaza —entre ellas Hamas y la Yihad Islámica— y permitió alcanzar un principio de acuerdo: los grupos armados cederían parte de su arsenal a una entidad palestina ad hoc aún sin conformar. Delegaciones presentes reconocieron que esta fórmula buscaba destrabar las negociaciones bloqueadas desde hace meses, aunque la propuesta enfrenta pocas posibilidades de prosperar ante la exigencia de Israel de una desmilitarización completa del territorio, empezando por Hamas.

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Un segundo funcionario palestino consultado por AFP señaló que existen “avances”, pero remarcó que el armamento constituye “uno de los asuntos más controvertidos en discusión” y atribuyó la responsabilidad de los próximos pasos a Israel y a los mediadores —Egipto, Qatar y Turquía—. Las facciones palestinas insisten en condicionar cualquier desarme a una “retirada completa israelí de la Franja”, condición que el plan vigente descarta a corto plazo.

Un soldado israelí en una zona devastada en la Franja Gaza (EFE/ Pablo Duer)

El marco de las discusiones es el plan de 20 puntos presentado por el presidente Donald Trump y avalado por el Consejo de Seguridad de la ONU. El texto contempla una retirada total de las tropas israelíes únicamente a largo plazo. Mientras tanto, Israel incrementó su presencia militar en el territorio: al entrar en vigor el alto el fuego, en octubre de 2025, controlaba cerca del 53% de la Franja; en mayo de este año, el primer ministro Benjamin Netanyahu reconoció que esa cifra subió al 60% y ordenó avanzar hasta el 70%.

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Los bombardeos israelíes siguen produciéndose casi a diario, a pesar de la existencia de una tregua formal. Cada parte responsabiliza a la otra por el bloqueo: Hamas acusa a Israel de incumplir los compromisos humanitarios, mientras que el gobierno israelí subordina cualquier avance al desarme previo e incondicional del movimiento islamista.