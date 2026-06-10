Colombia

Gustavo Petro llegó a Nueva York, Estados Unidos, para presidir la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

La Presidencia de Colombia informó que el mandatario colombiano ya está en territorio estadounidense para asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas

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Esta será la última que Gustavo Petro participa en un Consejo de Seguridad de la ONU como presidente de Colombia - crédito Presidencia de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este miércoles 10 de junio de 2026 a Nueva York, Estados Unidos, para asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La información fue confirmada por la Presidencia de Colombia, que a través de los canales oficiales compartió el video del presidente Petro llegando a territorio estadounidense.

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“A esta hora llega el Presidente Gustavo Petro a Nueva York, Estados Unidos. El mandatario asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (sic)”, indicó la Presidencia.

Gustavo Petro - crédito Presidencia
A su llegada, el presidente Gustavo Petro fue recibido por la canciller Yolanda Villavicencio, la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, y otros diplomáticos - crédito Presidencia

El mandatario llegó alrededor de las 3:00 a. m., hora de Colombia. Esta es la tercera vez que el jefe de Estado realiza un viaje al país norteamericano en 2026.

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A su llegada, el presidente Gustavo Petro fue recibido por la canciller Yolanda Villavicencio, la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, y otros diplomáticos.

Este 10 de junio, el presidente asume la presidencia de la sesión especial sobre Medio Oriente, donde aborda temas relacionados con la paz internacional y el respeto al derecho internacional. Esta sesión constituye el eje central de su visita.

Gustavo Petro - crédito @AndresCamiloHR/X
Este 10 de junio, el presidente asume la presidencia de la sesión especial sobre Medio Oriente, donde aborda temas relacionados con la paz internacional y el respeto al derecho internacional - crédito @AndresCamiloHR/X

“Este debate buscará promover una reflexión colectiva sobre la necesidad de privilegiar la diplomacia y las soluciones políticas frente a la expansión de los conflictos. Colombia viene a hablar de paz y no de guerra“, indicó Leonor Zalabata en rueda de prensa.

Según explicó Zalabata, la agenda colombiana al frente del Consejo de Seguridad estará centrada en la paz en Oriente Medio y en el impacto de los conflictos armados sobre las mujeres, los niños y el acceso a la educación.

La agenda de Petro contempla, además, la participación en reuniones sobre Mujer, Paz y Seguridad, liderada por la canciller Yolanda Villavicencio, y sobre Niñez y Conflicto, a cargo de la embajadora Leonor Zalabata. Aunque el mandatario solo dirige la sesión sobre Medio Oriente, las otras reuniones, centradas en cuestiones de género y niñez, tendrán lugar los días 17 y 24 de junio.

Durante estos días, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ocupa la presidencia encargada de Colombia, según lo establece el decreto 0575 del 4 de junio de 2026.

Ávila, integrante de Colombia Humana y de la coalición Pacto Histórico, cumple con el requisito legal de pertenecer al mismo movimiento que el presidente. Con más de treinta años de experiencia en áreas como vivienda social y economía solidaria y formación como economista en la Universidad Nacional, Ávila asume la gestión de los asuntos ejecutivos mientras Petro desarrolla su agenda internacional.

“El presidente de la República se trasladará el día 9 de junio de 2026 a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, con el fin de participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, indicó Presidencia.

Gustavo Petro - crédito @AndresCamiloHR/X
La agenda de Petro contempla, además, la participación en reuniones sobre Mujer, Paz y Seguridad, liderada por la canciller Yolanda Villavicencio, y sobre Niñez y Conflicto, a cargo de la embajadora Leonor Zalabata - crédito @AndresCamiloHR/X

Existe la posibilidad de que el presidente mantenga un encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante la cumbre Dignidad en Democracia, programada para el 12 de junio. Sin embargo, la proximidad de esa fecha con el regreso de Petro deja la realización de esa reunión como un asunto aún incierto.

Antes de su viaje, el mandatario señaló que la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad defenderá la “paz mundial”, la búsqueda de soluciones diplomáticas a los conflictos mundiales y el derecho internacional.

“En mi Gobierno la postura de Colombia es la paz mundial, el derecho internacional y la ley internacional que debe respetarse”, señaló el jefe de Estado.

Esta será la última visita de Gustavo Petro en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York como presidente de Colombia. El próximo 21 de junio de 2026, Colombia elegirá entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella el próximo presidente del país, que asumirá funciones el 7 de agosto de 2026.

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