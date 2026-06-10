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Trump advirtió que Irán tendrá que pagar las consecuencias tras la nueva escalada militar: “¡El matón de Medio Oriente está MUERTO!”

El presidente estadounidense dijo que Teherán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo sobre el conflicto y ahora “tendrá que pagar el precio”. Aseguró que la Armada y la Fuerza Aérea iraníes “ya no existen”

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con reporteros antes de subir al Air Force One en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, el martes 9 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Mark Schiefelbein)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con reporteros antes de subir al Air Force One en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, el martes 9 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que el ejército iraní es “un completo desastre” y afirmó que gran parte de sus fuerzas, incluyendo su Armada y su Fuerza Aérea, “ya ni siquiera existen”, en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social horas después de que Washington y Teherán intercambiaran ataques en las hostilidades más intensas desde la tregua del 8 de abril.

“Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!“, escribió Trump, quien advirtió que Teherán “tardó demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente” y que ahora “tendrá que pagar las consecuencias”.

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El derribo que desató la escalada

La declaración llegó en el marco de una nueva espiral de combates desencadenada por el derribo iraní de un helicóptero Apache estadounidense sobre el estrecho de Ormuz. Los dos tripulantes sobrevivieron y fueron rescatados cerca de la costa de Omán. Washington respondió con ataques contra sistemas de defensa aérea, estaciones de control en tierra y sitios de radar iraníes en las inmediaciones del estrecho, según informó el Mando Central estadounidense (Centcom).

El tono del mensaje presidencial contrasta con las propias declaraciones de Trump apenas horas antes, cuando aseguró que las negociaciones de paz estaban en su “fase final” y que un acuerdo era cuestión de “dos o tres días”. La nueva erupción de combates enterró ese optimismo.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, respondió que Washington “está dañando este proceso diplomático con los mensajes contradictorios que está enviando, con sus reiterados giros de posición y de demandas y, lo peor de todo, con sus repetidas violaciones del alto el fuego”.

Misiles sobre Jordania, Baréin y Kuwait

Las fuerzas iraníes dispararon misiles de largo alcance contra bases estadounidenses en Jordania y Baréin. Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber “alcanzado y destruido cuatro grandes objetivos” en Jordania, donde se encuentra la base de Azraq; el ejército jordano indicó haber interceptado cinco misiles sin registrar bajas ni daños materiales. Kuwait también informó haber repelido “objetivos aéreos hostiles” con sus defensas aéreas.

La cancillería iraní señaló que sus vecinos del Golfo tienen la “responsabilidad legal y moral” de impedir los ataques estadounidenses e israelíes desde sus territorios. El canciller Abás Araqchi subrayó que las fuerzas iraníes “no dejarán sin respuesta ningún ataque ni amenaza”.

Desde Moscú y Pekín, las reacciones apuntaron en sentido contrario. Un portavoz del Ministerio de Exteriores ruso dijo estar “extremadamente preocupado por la nueva ronda de confrontación”, mientras que China pidió “adoptar medidas concretas para aliviar y reducir las tensiones”.

El costo energético del bloqueo

En el frente económico, el director ejecutivo de Shell, Wael Sawan, advirtió este miércoles que el bloqueo del estrecho de Ormuz —activo desde el inicio del conflicto, hace ya 100 días— representa una de las perturbaciones energéticas “más graves jamás vistas”, con más del 10% de la producción mundial de petróleo fuera del mercado y alrededor del 20% del gas natural licuado paralizado. Sawan estimó que el retorno al equilibrio llevará más de un año. Los precios del crudo se mantuvieron estables el miércoles, luego de haber caído hasta un 5% el martes tras las declaraciones optimistas de Trump.

En la ciudad portuaria de Sirik, en el sur de Irán, unas 20.000 personas quedaron sin agua potable por los ataques estadounidenses que alcanzaron dos depósitos en la zona, según informó la televisión oficial iraní.

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