Mundial en Buenos Aires: dónde ver los partidos de Argentina con entrada libre

Buenos Aires tendrá un Fan Fest gratuito para seguir los partidos de Argentina en el Mundial desde el 11 de junio hasta el 19 de julio

Buenos Aires abrirá una nueva edición del Fan Fest para acompañar la Copa del Mundo con actividades gratuitas y al aire libre desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. La sede central funcionará en Plaza Seeber, ubicada en Avenida del Libertador y Sarmiento, en Palermo, con capacidad para 15.000 personas y horarios de 12 a 20, además de jornadas extendidas cuando juegue la selección argentina. La propuesta busca reunir a los hinchas para seguir los partidos y compartir la experiencia en espacios públicos.

El programa llevará el nombre Ciudad Late Mundial y ofrecerá una pantalla gigante con transmisión oficial de los encuentros, espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia. La iniciativa pretende posicionar a Buenos Aires como capital mundial del deporte 2027.

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Un espacio con pantallas gigantes, música y propuestas para toda la familia

La sede principal del Fan Fest funcionará en Plaza Seeber y concentrará distintas actividades para quienes quieran seguir la competencia en un espacio abierto.

Ciudad Late Mundial tendrá su sede central en Plaza Seeber, en Palermo, con capacidad para 15.000 personas y horarios de 12 a 20

El predio contará con una pantalla gigante para la transmisión oficial de los partidos y un circuito cerrado de televisión con imágenes del público.

La programación incluirá shows musicales con DJs y artistas que realizarán espectáculos de freestyle y otras intervenciones.

Además, el lugar tendrá un punto fotográfico con la Copa del Mundo, el camión de la selección argentina, el Corazón de Buenos Aires y un mural artístico.

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La propuesta también sumará un patio gastronómico con food trucks para quienes asistan a las jornadas.

En tanto, los más chicos dispondrán de un espacio infantil con kermés, ruleta, burbujas, cuentos y actividades de dibujo.

Los partidos de Argentina también llegarán a otros barrios

Ciudad Late Mundial tendrá como sede principal Plaza Seeber, pero el programa también incluirá pantallas en otros puntos de la ciudad.

El 16 de junio Argentina enfrentará a Argelia a las 22.00 horas y el partido podrá verse en Plaza Seeber y Villa Devoto. El 22 de junio, el encuentro entre Argentina y Austria se transmitirá desde las 14.00 horas en Plaza Seeber y Plaza San Martín.

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En tanto, el 27 de junio, el seleccionado argentino jugará ante Jordania a las 23.00 horas y el partido llegará a Plaza Seeber y al cruce de Avenida Corrientes y Cerrito.

El Fan Fest en Buenos Aires ofrecerá pantallas gigantes, transmisión oficial de los partidos, música, gastronomía y actividades para toda la familia

La propuesta para el resto de los barrios llevará el nombre Modo Hincha en Buenos Aires y buscará descentralizar la experiencia con pantallas distribuidas en distintos espacios públicos.

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La fase eliminatoria concentrará sus actividades en Parque Los Andes, en Chacarita. Además, el Obelisco también contará con una pantalla para seguir la competencia.

Transporte especial para facilitar la salida del público

El operativo de movilidad incluirá medidas especiales durante los días en que juegue la selección argentina.

Al mismo tiempo y a fin de brindar mayor accesibilidad a quienes deseen formar parte del evento, la línea D de subte extenderá su horario para facilitar la desconcentración de Plaza Seeber.

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Asimismo, la línea B mantendrá su extensión horaria de fin de semana hacia Parque Los Andes para acompañar las actividades previstas en ese sector.

El esquema también contemplará un refuerzo en los servicios de colectivos y taxis. Todas las propuestas serán gratuitas y al aire libre.

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