Sociedad

Mundial en Buenos Aires: dónde ver los partidos de Argentina con entrada libre

La propuesta Ciudad Late Mundial ofrecerá pantallas gigantes, actividades culturales, gastronomía y espacios recreativos gratuitos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires

Guardar
Google icon
Buenos Aires tendrá un Fan Fest gratuito para seguir los partidos de Argentina en el Mundial desde el 11 de junio hasta el 19 de julio

Buenos Aires abrirá una nueva edición del Fan Fest para acompañar la Copa del Mundo con actividades gratuitas y al aire libre desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. La sede central funcionará en Plaza Seeber, ubicada en Avenida del Libertador y Sarmiento, en Palermo, con capacidad para 15.000 personas y horarios de 12 a 20, además de jornadas extendidas cuando juegue la selección argentina. La propuesta busca reunir a los hinchas para seguir los partidos y compartir la experiencia en espacios públicos.

El programa llevará el nombre Ciudad Late Mundial y ofrecerá una pantalla gigante con transmisión oficial de los encuentros, espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia. La iniciativa pretende posicionar a Buenos Aires como capital mundial del deporte 2027.

PUBLICIDAD

Un espacio con pantallas gigantes, música y propuestas para toda la familia

La sede principal del Fan Fest funcionará en Plaza Seeber y concentrará distintas actividades para quienes quieran seguir la competencia en un espacio abierto.

Ciudad Late Mundial tendrá su sede central en Plaza Seeber, en Palermo, con capacidad para 15.000 personas y horarios de 12 a 20
Ciudad Late Mundial tendrá su sede central en Plaza Seeber, en Palermo, con capacidad para 15.000 personas y horarios de 12 a 20

El predio contará con una pantalla gigante para la transmisión oficial de los partidos y un circuito cerrado de televisión con imágenes del público.

La programación incluirá shows musicales con DJs y artistas que realizarán espectáculos de freestyle y otras intervenciones.

Además, el lugar tendrá un punto fotográfico con la Copa del Mundo, el camión de la selección argentina, el Corazón de Buenos Aires y un mural artístico.

PUBLICIDAD

La propuesta también sumará un patio gastronómico con food trucks para quienes asistan a las jornadas.

En tanto, los más chicos dispondrán de un espacio infantil con kermés, ruleta, burbujas, cuentos y actividades de dibujo.

Los partidos de Argentina también llegarán a otros barrios

Ciudad Late Mundial tendrá como sede principal Plaza Seeber, pero el programa también incluirá pantallas en otros puntos de la ciudad.

El 16 de junio Argentina enfrentará a Argelia a las 22.00 horas y el partido podrá verse en Plaza Seeber y Villa Devoto. El 22 de junio, el encuentro entre Argentina y Austria se transmitirá desde las 14.00 horas en Plaza Seeber y Plaza San Martín.

En tanto, el 27 de junio, el seleccionado argentino jugará ante Jordania a las 23.00 horas y el partido llegará a Plaza Seeber y al cruce de Avenida Corrientes y Cerrito.

El Fan Fest en Buenos Aires ofrecerá pantallas gigantes, transmisión oficial de los partidos, música, gastronomía y actividades para toda la familia
El Fan Fest en Buenos Aires ofrecerá pantallas gigantes, transmisión oficial de los partidos, música, gastronomía y actividades para toda la familia

La propuesta para el resto de los barrios llevará el nombre Modo Hincha en Buenos Aires y buscará descentralizar la experiencia con pantallas distribuidas en distintos espacios públicos.

La fase eliminatoria concentrará sus actividades en Parque Los Andes, en Chacarita. Además, el Obelisco también contará con una pantalla para seguir la competencia.

Transporte especial para facilitar la salida del público

El operativo de movilidad incluirá medidas especiales durante los días en que juegue la selección argentina.

Al mismo tiempo y a fin de brindar mayor accesibilidad a quienes deseen formar parte del evento, la línea D de subte extenderá su horario para facilitar la desconcentración de Plaza Seeber.

Asimismo, la línea B mantendrá su extensión horaria de fin de semana hacia Parque Los Andes para acompañar las actividades previstas en ese sector.

El esquema también contemplará un refuerzo en los servicios de colectivos y taxis. Todas las propuestas serán gratuitas y al aire libre.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Ciudad Late MundialBuenos AiresExperiencia ColectivaCultura FutboleraInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un investigador del CONICET analizó el último informe de UNICEF: “La pobreza es una condición estructural supercompleja de la que no se sale en seis meses”

Martín Maldonado criticó la mirada reduccionista de la medición por ingresos. Y estableció: “Hay más de 50 formas de medir la pobreza en el mundo y esta es medición de pobreza monetaria”

Un investigador del CONICET analizó el último informe de UNICEF: “La pobreza es una condición estructural supercompleja de la que no se sale en seis meses”

Enterró 60 kilos de cocaína en el patio de su madre en Santa Fe y lo detuvieron: la mujer se desmayó en pleno operativo

El descubrimiento ocurrió en medio de tres allanamientos realizados en la localidad de Roldán, por la causa que investiga a Flavio Batista por uno de los narcoaviones que aterrizaron en mayo pasado

Enterró 60 kilos de cocaína en el patio de su madre en Santa Fe y lo detuvieron: la mujer se desmayó en pleno operativo

Cirugías y viajes: la vida de lujo de la estrella de TikTok de Zona Oeste presa por vender droga

Macarena Distefano se encuentra detenida. La Justicia federal la acusa de integrar una banda de dealers de tusi que operaba en discotecas como Pinar de Rocha. Su “emprendimiento” de compra y venta de autos y el show en redes sociales

Cirugías y viajes: la vida de lujo de la estrella de TikTok de Zona Oeste presa por vender droga

Neblinas y probables lluvias aisladas: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que hay alertas por nevadas y vientos en siete provincias

Neblinas y probables lluvias aisladas: el tiempo para el AMBA y el resto del país

La ex jueza acusada por venta de bebés fue condenada tras reconocer que había recibido sobornos

Se trata de Alejandra Claudia Velázquez, quien deberá cumplir una pena de tres años de prisión, aunque con el beneficio de libertad condicional. Tampoco podrá ejercer como funcionaria pública

La ex jueza acusada por venta de bebés fue condenada tras reconocer que había recibido sobornos

DEPORTES

El Mundial 2026 suma 104 partidos y USD 1.000 millones: cómo impacta en las ciudades sede de Estados Unidos

El Mundial 2026 suma 104 partidos y USD 1.000 millones: cómo impacta en las ciudades sede de Estados Unidos

Un diario español utilizó un sistema especial para predecir al campeón del Mundial 2026: en qué posición quedó Argentina

El Dibu Martínez acordó un contrato con un gigante de la Serie A y podría cambiar de equipo tras el Mundial

El mensaje de Lionel Messi para los hinchas a 7 días del debut en el Mundial: “Vamos a dejar todo”

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de junio, resultados, definiciones en las convocatorias y el minuto a minuto

TELESHOW

Cantó en Es mi sueño con su mamá y emocionó a Carlos Baute con su historia personal: “Yo no había nacido”

Cantó en Es mi sueño con su mamá y emocionó a Carlos Baute con su historia personal: “Yo no había nacido”

Del glamour de la alfombra a la fantasía de Willy Wonka: la noche soñada de Charlie y la Fábrica de Chocolate

El tenso intercambio al aire entre Santiago del Moro y Brian Sarmiento: “Empezaste a nombrar a tus hijas”

Así será el debut de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

INFOBAE AMÉRICA

Tormenta tropical Cristina: marejadas e inundaciones golpean la costa Pacífica de Nicaragua

Tormenta tropical Cristina: marejadas e inundaciones golpean la costa Pacífica de Nicaragua

Municipios en Panamá se repartirán $196 millones durante el 2027 para generar proyectos

Investigan la muerte de un tiburón ballena de nueve metros hallado cerca de la ciudad de Panamá

Harold Bloom, crítico estadounidense: “Leemos por razones variadas, pero el motivo más fuerte y auténtico es la búsqueda de un placer difícil”

El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona