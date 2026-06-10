Colombia

Cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella se despachó contra Iván Cepeda por tildar al abogado de agresivo y vulgar: “Eres un falso”

El perfil afín al candidato presidencial respondió a los cuestionamientos del arpirante del Pacto Histórico con acusaciones sobre su pasado y presente, prometiendo que será el pueblo quien defina su destino en las urnas

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De la Espriella Presidente lanzó acusaciones directas contra Iván Cepeda tras cruce de mensajes en redes - crédito @AbelardoPTE - Colprensa
De la Espriella Presidente lanzó acusaciones directas contra Iván Cepeda tras cruce de mensajes en redes - crédito @AbelardoPTE - Colprensa

El ambiente político en Colombia sigue cada vez más fuerte tras un intercambio de declaraciones entre Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, abogado y también aspirante a la Casa de Nariño, a través de la red social X.

El episodio puso en primer plano una disputa marcada por acusaciones directas y cuestionamientos personales, que rápidamente captaron la atención de la opinión pública nacional de cara a la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

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En su cuenta oficial, Cepeda publicó un mensaje dirigido a De la Espriella, donde lo describió como una figura “predecible”.

El senador afirmó: “Sujetos como De la Espriella, son predecibles”, y añadió que, al recibir comentarios firmes y serenos, “reaccionan agresivos e irascibles”, utilizando expresiones vulgares y buscando causar daño verbal o físico. Según Cepeda, ese tipo de conducta expone “sus más primarias pulsiones”.

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- crédito @IvanCepedaCast/X
- crédito @IvanCepedaCast/X

El congresista del Pacto Histórico profundizó en su experiencia, enfrentando a adversarios con esas características.

En mi vida política he lidiado muchas veces con individuos así. Creen que su agresividad, sus gritos y su gesticulación agresiva logran infundir respeto o miedo”, expresó en su cuenta de X, en un mensaje que rápidamente fue replicado por seguidores y detractores.

Cepeda sostuvo que la respuesta adecuada ante ese estilo confrontativo consiste en mantener la calma y exponer los hechos. “A De la Espriella se le derrota con la firme serenidad y con el poder de la verdad, que no tiene él, pues es un ser sin escrúpulos”, afirmó. Con este pronunciamiento, el senador consolidó su posición como una de las voces más críticas frente al abogado y aspirante a la presidencia.

La reacción de la cuenta de seguidores De la Espriella Presidente no tardó en llegar. Desde dicho perfill se pronunciaron de manera enfática al mensaje de Cepeda, cuestionando su integridad y trayectoria.

Iván, eres un falso, la diferencia entre las dos campañas es que la de ustedes tiene que decir mentiras para poder hacernos daño, y la nuestra tan solo tiene que decir la verdad”, publicó la cuenta.

Cuenta de seguidores de Abelardo De la Espriella intensificó su ofensiva contra Iván Cepeda - crédito @AbelardoPTE/X
Cuenta de seguidores de Abelardo De la Espriella intensificó su ofensiva contra Iván Cepeda - crédito @AbelardoPTE/X

El mensaje continuó con una serie de señalamientos sobre la figura de Iván Cepeda, indicando que “tu verdad es terrible, tu pasado y presente es tan oscuro que basta con decir la verdad sobre ti para que la gente te conozca y se abstenga de votar por ti”.

La cuenta de seguidores de De la Espriella advirtió, además, que “será el pueblo quien te castigue en las urnas”, con la firma “¡FIRME POR LA PATRIA!” y la etiqueta Abelardo Presidente.

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