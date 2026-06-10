El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala en emergencia ante el temporal causado por la tormenta Cristina

Las autoridades reportan suelos saturados, comunidades incomunicadas y la suspensión de actividades pesqueras y comerciales en el litoral. Sigue en este espacio la cobertura minuto a minuto con los últimos reportes de daños, alertas oficiales, desbordamientos y la evolución del clima en tiempo real
Guatemala
Varias calles de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa, resultaron inundadas debido a las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina. Las precipitaciones han generado afectaciones en distintos sectores de la localidad.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) reporta que la tormenta tropical Cristina se ubica a 280 kilómetros de Jutiapa, con desplazamiento hacia el oeste, y prevé un aumento de lluvias en varias regiones de Guatemala entre miércoles y viernes.
El Salvador
La ministra de Educación, Karla Trigueros, confirmó que las clases continúan suspendidas en todo el país hasta el 11 de junio como medida de resguardo para los estudiantes ante las condiciones generadas por la tormenta tropical Cristina.
La funcionaria explicó que seguirán evaluando el comportamiento del clima y la saturación de suelos para determinar si es necesario extender la suspensión, debido al riesgo de deslizamientos y afectaciones en las rutas escolares.
Funcionarios del Gobierno ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre las acciones implementadas a nivel nacional ante la Alerta Naranja por la tormenta tropical Cristina. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, precisó que las lluvias más intensas se esperan para hoy y mañana, con mayor impacto previsto en la zona costera.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC), para las cuencas del Pacífico oriental y central comunicó que la tormenta tropical Cristina continúa moviéndose lentamente hacia el oeste, ubicada al sur de la costa de El Salvador. El organismo mantiene vigilancia sobre el sistema, que sigue generando lluvias intensas y condiciones de riesgo en la región.
El director de FOVIAL, Alex Beltrán, informó a través del noticiero El Salvador que el 50% de las emergencias atendidas a escala nacional se relaciona con la caída de árboles. El resto corresponde en su mayoría a deslizamientos, derrumbes y afectaciones en taludes a lo largo de la red vial, en el marco de la alerta naranja por la tormenta tropical Cristina.
Las autoridades mantienen el monitoreo y la atención en puntos críticos para garantizar la movilidad y seguridad en las carreteras.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) emitió una advertencia, este martes, sobre un incremento inusual en la velocidad y altura del oleaje en la costa de El Salvador, fenómeno vinculado a tormentas generadas frente a la Antártida. El boletín oficial detalla que este evento provocará, entre el 9 y el 10 de junio, condiciones marinas que superan considerablemente los valores habituales registrados en el litoral salvadoreño.
Alrededor de nueve familias de la lotificación Las Delicias, cantón Metalío, distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste, fueron trasladadas al albergue ex STIPES de manera preventiva tras las torrenciales lluvias.
Ante el peligro inminente por la persistencia de las lluvias de la tormenta tropical Cristina, la Dirección General de Protección Civil junto a otras instituciones se encuentran desplegados de emergencia en distintos puntos críticos del país (especialmente en la franja costera y cordillera volcánica) para trasladar de forma preventiva a las familias vulnerables hacia los 180 albergues habilitados a nivel nacional. Las autoridades hacen un llamado enérgico a la población a no resistirse para salvaguardar sus vidas frente a posibles deslaves e inundaciones.