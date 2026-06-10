El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala en emergencia ante el temporal causado por la tormenta Cristina

Ante el peligro inminente por la persistencia de las lluvias de la tormenta tropical Cristina, la Dirección General de Protección Civil junto a otras instituciones se encuentran desplegados de emergencia en distintos puntos críticos del país (especialmente en la franja costera y cordillera volcánica) para trasladar de forma preventiva a las familias vulnerables hacia los 180 albergues habilitados a nivel nacional. Las autoridades hacen un llamado enérgico a la población a no resistirse para salvaguardar sus vidas frente a posibles deslaves e inundaciones.