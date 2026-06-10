El Salvador

El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala en emergencia ante el temporal causado por la tormenta Cristina

Centroamérica se encuentra en alerta máxima ante los efectos de la tormenta tropical Cristina. El fenómeno meteorológico, estacionado frente a las costas del Pacífico, está generando un temporal de lluvias torrenciales, fuerte oleaje e inundaciones costeras que ya afectan con severidad a Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras

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Las autoridades reportan suelos saturados, comunidades incomunicadas y la suspensión de actividades pesqueras y comerciales en el litoral. Sigue en este espacio la cobertura minuto a minuto con los últimos reportes de daños, alertas oficiales, desbordamientos y la evolución del clima en tiempo real

12:39 hsHoy

Guatemala

Varias calles de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa, resultaron inundadas debido a las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina. Las precipitaciones han generado afectaciones en distintos sectores de la localidad.

Las precipitaciones han generado afectaciones en distintos sectores.
12:32 hsHoy

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) reporta que la tormenta tropical Cristina se ubica a 280 kilómetros de Jutiapa, con desplazamiento hacia el oeste, y prevé un aumento de lluvias en varias regiones de Guatemala entre miércoles y viernes.

El Boletín Meteorológico Especial #09-2026 del INSIVUMEH informa sobre la ubicación y trayectoria de la tormenta tropical Cristina en las cercanías de Guatemala.
El Boletín Meteorológico Especial #09-2026 del INSIVUMEH informa sobre la ubicación y trayectoria de la tormenta tropical Cristina en las cercanías de Guatemala.
12:28 hsHoy

El Salvador

La ministra de Educación, Karla Trigueros, confirmó que las clases continúan suspendidas en todo el país hasta el 11 de junio como medida de resguardo para los estudiantes ante las condiciones generadas por la tormenta tropical Cristina.

La funcionaria explicó que seguirán evaluando el comportamiento del clima y la saturación de suelos para determinar si es necesario extender la suspensión, debido al riesgo de deslizamientos y afectaciones en las rutas escolares.

Ministra de Educación Karla Trigueros, durante la conferencia oficial por la emergencia climática (Cortesía @NoticieroSLV).
Ministra de Educación Karla Trigueros, durante la conferencia oficial por la emergencia climática (Cortesía @NoticieroSLV).
12:20 hsHoy

Funcionarios del Gobierno ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre las acciones implementadas a nivel nacional ante la Alerta Naranja por la tormenta tropical Cristina. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, precisó que las lluvias más intensas se esperan para hoy y mañana, con mayor impacto previsto en la zona costera.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, brinda declaraciones sobre las acciones ante la Alerta Naranja por la tormenta tropical Cristina, acompañado de autoridades de seguridad y protección civil (Cortesía @NoticieroSLV).
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, brinda declaraciones sobre las acciones ante la Alerta Naranja por la tormenta tropical Cristina, acompañado de autoridades de seguridad y protección civil (Cortesía @NoticieroSLV).
12:12 hsHoy

El Centro Nacional de Huracanes (NHC), para las cuencas del Pacífico oriental y central comunicó que la tormenta tropical Cristina continúa moviéndose lentamente hacia el oeste, ubicada al sur de la costa de El Salvador. El organismo mantiene vigilancia sobre el sistema, que sigue generando lluvias intensas y condiciones de riesgo en la región.

La tormenta tropical Cristina se localiza frente a la costa del Pacífico de Centroamérica, según el pronóstico gráfico del Centro Nacional de Huracanes emitido la mañana del 10 de junio de 2026 (Cortesía @NoticieroSLV).
La tormenta tropical Cristina se localiza frente a la costa del Pacífico de Centroamérica, según el pronóstico gráfico del Centro Nacional de Huracanes emitido la mañana del 10 de junio de 2026 (Cortesía @NoticieroSLV).
12:04 hsHoy

El director de FOVIAL, Alex Beltrán, informó a través del noticiero El Salvador que el 50% de las emergencias atendidas a escala nacional se relaciona con la caída de árboles. El resto corresponde en su mayoría a deslizamientos, derrumbes y afectaciones en taludes a lo largo de la red vial, en el marco de la alerta naranja por la tormenta tropical Cristina.

Las autoridades mantienen el monitoreo y la atención en puntos críticos para garantizar la movilidad y seguridad en las carreteras.

Las autoridades mantienen el monitoreo y la atención en puntos críticos para garantizar la movilidad y seguridad en las carreteras.
12:00 hsHoy

Autoridades advierten oleaje más alto y rápido en la costa de El Salvador

Las condiciones marinas tendrán olas de 1.8 a 2.2 metros y velocidades de hasta 55 km/h, por encima de los valores habituales, según el boletín del Ministerio de Medio Ambiente

Marn advierte sobre condiciones marítimas superiores a las habituales, con olas que alcanzan alturas y velocidades poco comunes para la región costera de El Salvador. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) emitió una advertencia, este martes, sobre un incremento inusual en la velocidad y altura del oleaje en la costa de El Salvador, fenómeno vinculado a tormentas generadas frente a la Antártida. El boletín oficial detalla que este evento provocará, entre el 9 y el 10 de junio, condiciones marinas que superan considerablemente los valores habituales registrados en el litoral salvadoreño.

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11:58 hsHoy

Alrededor de nueve familias de la lotificación Las Delicias, cantón Metalío, distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste, fueron trasladadas al albergue ex STIPES de manera preventiva tras las torrenciales lluvias.

El gobierno salvadoreño decretó la obligatoriedad de evacuar en aquellas comunidades donde la amenaza sea inminente (Cortesía @NoticieroSLV).
El gobierno salvadoreño decretó la obligatoriedad de evacuar en aquellas comunidades donde la amenaza sea inminente (Cortesía @NoticieroSLV).
11:52 hsHoy

Ante el peligro inminente por la persistencia de las lluvias de la tormenta tropical Cristina, la Dirección General de Protección Civil junto a otras instituciones se encuentran desplegados de emergencia en distintos puntos críticos del país (especialmente en la franja costera y cordillera volcánica) para trasladar de forma preventiva a las familias vulnerables hacia los 180 albergues habilitados a nivel nacional. Las autoridades hacen un llamado enérgico a la población a no resistirse para salvaguardar sus vidas frente a posibles deslaves e inundaciones.

Los equipos de primera respuesta realizaron la evacuación preventiva de familias de la comunidad Las Pistas, en La Libertad Costa, hacia los albergues (Cortesía Noticiero El Salvador).
Los equipos de primera respuesta realizaron la evacuación preventiva de familias de la comunidad Las Pistas, en La Libertad Costa, hacia los albergues (Cortesía Noticiero El Salvador).

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