Para llevarlo a cabo lo mejor posible, tené en cuenta estas seis pautas: 1. Aceptá la realidad. No reniegues de lo que no está a tu alcance, asumilo con madurez. 2. Sentí el dolor. La tristeza ante la realidad perdida es importante atravesarla, sin huir de ella. Dejá que esa angustia te hable de tus necesidades y de tus valores. Si escuchamos nuestros sentimientos, aprenderemos mucho de nosotros. 3. Entendé que solo no podés. Buscá apoyo en personas de confianza que te consuelen y simplemente estén ahí cuando necesites descargar tu pena. 4. Dejá que las emociones fluyan. En este proceso, pueden surgir la rabia, la culpa y hasta la risa. No lo censures y dejá que recorran tu cuerpo, para que puedas hacer una catarsis profunda. 5. Adaptate al ambiente. De a poco, es bueno que vayas incorporándote a ese lugar que hoy te resulta hostil (la casa en la que vivías con un familiar que se fue, o las nuevas circunstancias propias de un cambio de vida). ¿Cómo? A través de la actividad, el ejercicio o algún hobby que propicie la llegada de otros estados emocionales. 6. Date tiempo. Este es el paso más importante. La tristeza natural tiene un proceso, y no debemos forzarla para que se vaya de manera brusca. Aflojá tu corsé emocional, abandoná el modelo de superhombre o supermujer, y dejá que la tristeza fluya por tu cuerpo y tu alma, de manera natural.