"Es básicamente una dieta para tratar la epilepsia y se utiliza cuando los mediamentos tradicionales no ayudan a controlar las crisis convulsivas. Si bien se utiliza mayormente en niños, estamos comenzando a usarla cada vez más en adultos, especialmente en aquellos que no responden bien a medicamentos o inclusive, cirugía", explicó Kossoff, que aclaró que la dieta no es fácil, pero se puede llevar adelante y hay muchos métodos buenos para hacerla tolerable.