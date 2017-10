Por otro lado, otro de los grandes problemas que se relacionan estrechamente con la obesidad es el sedentarismo. La falta de actividad física o ejercicio, aumenta notablemente el riesgo de sobrepeso, enfermedades y, a largo plazo, obesidad. Katz apuntó contra las nuevas tecnologías y su incapacidad de comprender o actuar en pos de este problema: "Yo sueño con un mundo donde la tablet, el celular y la PC se apaguen cuando no te moviste por media hora. Y esto hoy es posible, pero no se está haciendo. Nadie le pide a la industria tecnológica que se adapte a los tiempos de los argentinos gordos o del mundo gordo que se viene. La proyección para 2050 es que viviremos en un mundo de gordos si no hacemos algo. Está bien que parece que falta mucho pero estamos en el 2017". Y agregó: "Hay un enorme potencial de que los multimedios puedan ayudarnos a ser más saludables. Pero no se está usando".