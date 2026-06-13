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La senadora del PP María José Ortega, herida tras un accidente de tráfico en Palencia

El suceso ha tenido lugar este sábado en el kilómetro 3 de la carretera provincial PP-2201, poco antes de las 14:25 horas

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La senadora del PP María José Ortega
La alcaldesa se ha visto envuelta en un accidentre fronto-lateral y ha sido traslada en helicóptero al hospital. / Imagen de archivo

La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo, en la provincia de Palencia, María José Ortega, ha sufrido un accidente de tráfico este sábado. El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 3 de la carretera provincial PP-2201, poco antes de las 14:25 horas, cuando el vehículo en el que viajaba Ortega recibió un impacto en una colisión fronto-lateral, de acuerdo con lo publicado por la Agencia EFE.

En la provincia de Palencia, la alcaldesa ha sido trasladada en helicóptero sanitario a la UVI del Hospital Universitario de Burgos. Según publica El Norte de Castilla, el coche lo conducía el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y diputado provincial Jesús Manuel Sevilla, que viajaba con su esposa y una hija. Fuentes del servicio Emergencias 112 Castilla y León han informado a la agencia de comunicación de que Sevilla y una joven de 25 años fueron trasladados en una ambulancia convencional al Hospital Río Carrión, también en Palencia.

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El siniestro tuvo lugar sobre las 20.30 horas del viernes en un aparcamiento ubicado en la plaza de Olavide (Chamberí), y los dos pasajeros, heridos leves, fueron trasladados al hospital

Una llamada de emergencia con tres heridos, en cuyo vehículo viajaban dos ediles de Palencia

El accidente de tráfico que ha tenido lugar la tarde de este sábado pasado ha involucrado a dos ediles castellanos: a la alcaldesa del municipio Aguilar de Campoo, María José Ortega, y al concejal de Urbanismo, Obras y Hacienda del Ayuntamiento, Jesús Manuel Sevilla. Ambos políticos viajaban en el vehículo siniestrado junto a la mujer y la hija de Sevilla.

En la llamada de emergencia que ha recibido el servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León, se ha notificado que tras la colisión fronto-lateral de dos turismos, se solicitaba asistencia para tres ocupantes de un mismo vehículo: dichos viajeros tenían dolores y heridas en la pierna, además de presentar un cuadro de ansiedad por lo sucedido.

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