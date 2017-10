David Morton, periodista de Mens Health también lo quiso probar durante diez días y así poder recomendarlo o no. "Me salté el desayuno que hago normalmente, aunque café te permiten tomar. Después, para almorzar hice pollo con espinacas y un trozo de pan integral. Fui al gimnasio y a eso de las 15 comí sushi o un sándwich y cené antes de las 19. Al contrario de lo que pensaba, no pasé hambre durante las dieciséis horas. Lo normal es que en ese periodo duermas ocho de ellas, así que es más fácil de lo que crees. Durante las horas de comida, las grandes cantidades hacen que el periodo de saciedad sea más largo"; sostuvo.